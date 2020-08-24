Похоже, Месси и Роналду пора на пенсию. Главные итоги Лиги чемпионов

Лучшие бомбардиры

1.Роберт Левандовски, «Бавария» (15 голов, 10 матчей)



В этом розыгрыше ЛЧ польский форвард был недосягаем. До финала Роберт забивал в каждом матче, в котором принимал участие. В игре с «ПСЖ» Левандовски не смог отличиться, но и без гола парижанам он стал лучшим бомбардиром турнира и, несомненно, главным творцом успеха мюнхенцев.

2. Эрлинг Холанд, «Зальцбург», «Боруссия» Дортмунд (10 голов, 8 матчей)



Согласитесь, ещё год назад вы едва ли ожидали увидеть эту фамилию в верхней части таблицы бомбардиров ЛЧ. Молодой норвежец настрелял аж 8 мячей за «Зальцбург» в групповом этапе турнира, привлёк к себе внимание всего мира, перешёл в «Боруссию» и за две встречи ещё дважды поразил ворота соперников. Потрясающий результат! А ведь Холанду только недавно исполнилось 20 лет.



3. Серж Гнабри, «Бавария» (9 голов, 10 матчей)



Как правило, Серж оставался в тени Левандовского, но, когда выходил на первый план, грузил мячи пачками. Особенно от Гнабри пострадали английские клубы («Тоттенхэму» он забил 4 гола, а «Челси» — 2). Кроме того, дважды немец поразил ворота «Лиона». Только «Барселона» сумела пропустить от вингера один мяч.

Лучшие ассистенты

1. Анхель Ди Мария, «ПСЖ» (6 передач, 9 матчей)



Ди Мария не раз утверждал, что отдавать передачи ему гораздо приятнее, чем забивать самому. В этом розыгрыше ЛЧ он подкрепил слова делом и оформил аж 6 ассистов. Причём, половина из них пришлась на один матч. В игре с «Брюгге» Анхель дважды помог забить Мбаппе и один раз Икарди.



2. Хаким Зиеш, «Аякс» (6 передач, 10 матчей)



«Аякс» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, однако Зиеш всё равно умудрился попасть в тройку лучших ассистентов турнира. Это стало возможно благодаря двум ассистам в квалификации. Конечно, уровень сопротивления там гораздо меньше. Однако преуменьшать заслуги марокканца всё-таки нельзя. В прошедшем сезоне он был, пожалуй, самым ярким игроком «Аякса».



3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (5 передач, 10 матчей)



Роберт Левандовски, «Бавария» (5 передач, 10 матчей)



В финале ЛЧ Мбаппе и Левандовски могли разыграть условный приз лучшему ассистенту турнира, но команды действовали довольно надёжно в обороне, так что форвардам пришлось довольствоваться лишь третьим местом рейтинга. К нему, кстати, нападающие шли совершенно разными путями. Если француз раздавал передачи по ходу всего турнира, то поляк успел оформить все ассисты лишь в плей-офф.

Самые «сухие» вратари

1.Мануэль Нойер, «Бавария» (6 «сухарей», 11 матчей)



Если вы не проспали финал Лиги чемпионов, то наверняка не удивитесь первому месту Мануэля. Впрочем, и без главного матча турнира можно было понять, что сейчас 34-летний голкипер – снова на пике. В июле Нойер назвал себя лучшим и поспорить с ним, учитывая статистику, действительно сложно.



2. Кейлор Навас, «ПСЖ» (5 «сухарей», 9 матчей)



После ухода из «Реала», которому Кейлор оказался не нужен, он доказал, что по-прежнему в большом порядке. Среди топ-3 «сухих» вратарей голкипер «ПСЖ» пропустил меньше всех голов – всего лишь шесть.



3. Ян Облак, «Атлетико» (4 «сухаря», 9 матчей)



Ян Облак без проблем мог побороться за место повыше, однако партнёры его подвели. В этом сезоне «Атлетико» смотрелся невероятно блекло и абсолютно по делу вылетел из четвертьфинала ЛЧ. Если бы оборона мадридцев была такой же стальной, как и раньше, кто знает, каких результатов добился бы вратарь, которого известный портал FourFourTwo весной назвал лучшим в мире.

Главные открытия

1. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд



Конечно же, главное открытие турнира – Эрлинг Холанд. Сумасшедший прогресс норвежца можно оценить хотя бы по приросту его стоимости. Ещё в июне 2019 года его ценник равнялся всего лишь 5 млн евро, но уже к апрелю 2020 года он взлетел до невероятных 72 млн евро. В итоге сейчас Эрлинг – самый дорогой футболист, не достигший 21 года.



2. Альфонсо Дэвис, «Бавария»



Для канадского защитника дебютный сезон в Лиге чемпионов стал невероятно успешным. В этом розыгрыше турнира он запомнился 4 ассистами и своей фантастической скоростью. Игрокам правого фланга «Челси», «Барселоны» и других чуть менее пострадавших команд подключения и сумасшедшие забеги канадца наверняка до сих пор снятся в кошмарах. Неудивительно, что Союз футболистов Германии признал Дэвиса главным открытием сезона в Бундеслиге, а болельщики «Баварии» — лучшим игроком команды в мае.



3. Йосип Иличич, «Аталанта»



В отличие от двух предыдущих футболистов, Иличич уже немолод. Да и его имя известно не первый год. Однако именно в 2019 году он раскрылся по-настоящему и провёл лучший сезон в карьере. В Лиге чемпионов словенец забил пять мячей, четыре из которых пришлись на игру с «Валенсией». Неизвестно, до какой стадии турнира он бы ещё смог довести «Аталанту», если бы был доступен летом.

Два года назад автор покера в ЛЧ боролся за жизнь. Теперь Иличич в чём-то лучше Роналду Рассказываем удивительную историю словенского рекордсмена.

Главные сенсации

1. «РБ Лейпциг», «Лион» и «Аталанта»



Команды Нагельсмана, Гарсии и Гасперини сотворили настоящее чудо в этом сезоне. Без денег, как у топ-клубов, и без обилия звёзд в составе, «Лейпциг» и «Лион» добрались до полуфинала ЛЧ, разобравшись по пути с «Тоттенхэмом», «Атлетико», «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Компанию немецкому и французскому клубу могла составить и блистательная «Аталанта», но команда Гасперини упустила победу в четвертьфинале с «ПСЖ». Однако и этого оказалось вполне достаточно, чтобы удивить весь мир.



2. «Барселона» — «Бавария» — 2:8



Перед стартом матча каталонцев с мюнхенцами фаворитом считалась «Бавария», однако едва ли кто-то мог предположить, каким унижением закончится этот четвертьфинал для команды Сетьена. 8 мячей в одном матче «Барса» пропустила впервые за 74 года, поэтому финальный свисток вызывал лишь чувство жалости к проигравшим и напоминал о нашумевшем полуфинале ЧМ-2014, в котором Бразилия уступила Германии со счётом 1:7.

Унижение «Барселоны». Великолепная «Бавария» забила восемь мячей команде Месси! Что это было?

3. «Бавария»



Сейчас это кажется абсурдом, но победа «Баварии» в нынешнем сезоне ЛЧ действительно сенсация. Чтобы в этом убедиться, вспомните, каким клуб был ещё несколько месяцев назад. К началу ноября мюнхенцы занимали четвёртое место в Бундеслиге, с треском двигались к финалу Кубка Германии и страдали от внутренних конфликтов. Затем они пережили смену тренера по ходу сезона и вскоре превратились из буксующего гранда в лучший клуб Европы. Всего лишь за полгода. Это ли не сенсация?

Главные разочарования

1. Российские клубы



В своих группах «Локомотив» и «Зенит» имели хорошие шансы занять минимум третье место, однако питерцы набрали лишь семь очков, а «Локомотив» только три. В результате клубы бесславно вылетели из турнира с последнего места и внесли свой вклад в падение России в таблице коэффициентов УЕФА с 6-го на 7-е место.



2. Месси и Роналду

Конечно же, провальным сезон ни для Месси, ни для Роналду назвать нельзя. Однако по их собственным меркам они сыграли очень неважно. Во-первых, ни один из них впервые за 14 лет не попал в полуфинал ЛЧ. Во-вторых, ни один из них впервые за 13 лет не стал лучшим бомбардиром турнира. В-третьих, по статистике гол+пас в ЛЧ для Роналду (4 гола, одна голевая передача) этот розыгрыш ЛЧ – худший с сезона 2005/2005, а для Месси (3 гола, 4 голевые передачи) – с сезона-2006/2007 (не считая сезон-2015/2016, в котором он забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу). Похоже, эпоха доминирования двух «инопланетян» закончилась.



3. Коронавирус



Лига чемпионов пострадала от эпидемии ничуть не меньше, чем другие европейские клубные турниры. Сейчас можно сколько угодно рассуждать о преимуществах нового формата ЛЧ. Но вряд ли удастся поспорить с тем, что мы не досчитались матчей плей-офф, лишились атмосферы праздника на трибунах и антуража финального матча. Кроме того, сложно избавиться от мысли, что в связи с беспрецедентной паузой в футболе, летом умение приспособиться к обстоятельствам было также актуально, как и мастерство.

«Бавария» выиграла у «ПСЖ» за 15 минут. В финале ЛЧ нельзя выключаться Подробно о том, почему в больших матчах нельзя допускать даже короткие неудачные отрезки.

Главные рекорды

1. «Бавария» выиграла все матчи



Главный рекорд ЛЧ, конечно же, историческое достижение «Баварии». Мюнхенцы выиграли все свои матчи, разобравшись с «Црвеной Звездой», «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом», «Челси», «Барселоной», «Лионом» и «ПСЖ». Справедливости ради стоит уточнить, что немцы из-за эпидемии провели на два матча меньше положенного для чемпиона, но едва ли этот факт умаляет их заслуги.



2. «Бавария» забила 8 мячей в одном матче плей-офф



Уничтожив «Барселону», «Бавария» стала первой командой в истории, которая отгрузила восемь мячей в одном матче плей-офф. Вряд ли в ближайшее время кто-то сможет побить этот рекорд.

«Месси ищет Коутиньо, чтобы украсть у него медаль ЛЧ». О чём шутят после финала Главные герои мемов — Неймар, Коутиньо и… Буффон.

3. Покер Левандовски и обводки Неймара



Сложно определить, чей рекорд больше заслуживает первой строчки, поэтому мы решили отдать её обоим футболистам. Тем более каждый из них отличился в том, что умеет делать лучше всего. Забив «Црвене Звезде» 4 мяча за 15 минут Левандовски оформил самый быстрый покер в истории турнира. А Неймар 16 раз обыграл соперников в четвертьфинале против «Аталанты» и установил рекорд по количеству обводок в одном матче Лиги чемпионов (с сезона-2009/2010, когда портал Opta начал считать этот показатель). Фантастика!