Месси покидает «Барселону». В каком клубе он теперь окажется?

Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб. В свою очередь «Барселона» подтвердила этот запрос от Месси.

Месси устал от «Барселоны» и хочет уйти. На этот раз всё очень серьёзно А вот каталонцы отпустят игрока только за отступные в контракте.

Мало сомнений, что аргентинец сменит клуб этим летом. Его желания всегда имели значение для команды. Хотя бы из уважения к тому, что сделал Месси для Каталонии, ему обязаны пойти навстречу. Держать любого футболиста против его воли – сомнительная идея. Держать Месси против его желания – преступление против футбола.

«Барселона» уже созвала экстренное совещание совета директоров. Испанские СМИ пишут, что президент клуба Бартомеу хочет юридически заблокировать уход футболиста. Однако это больше похоже на агонию. Скорее всего, Месси всё просчитал заранее со своими адвокатами. Показательно, что нападающий уведомил клуб факсом (кажется, без предварительного звонка президенту).

Такая форма расставания несколько упрощает жизнь клубам, которые заинтересованы в Месси. Особенно если в контракте футболиста действительно есть пункт, согласно которому он в одностороннем порядке может разорвать соглашение. Если всё так, то Месси может действовать без оглядки на «Барселону». Просто выбрать любой клуб в мире, потому что его хочет видеть действительно любой клуб в мире.

А теперь главный вопрос: где теперь окажется Месси? Есть стойкое ощущение, что хоть он и не лучшим образом расстаётся с боссами «Барсы», но аргентинец не пойдёт в другой испанский клуб. Всё-таки тут уже вопрос отношений с болельщиками, а не руководством.

Как правило, в 33 года футболисты думают о последнем солидном контракте. Я не считаю Месси жадным. Никогда не понимал претензий к игрокам, что они погнались за бабками. Это их право на 100%. Уверен, что многие критики сами выбрали бы деньги в такой ситуации. И всё же будет немного грустно, если Месси уедет в чемпионат Китая. Когда российские футболисты не едут в Европу из-за денег – нет проблем. А вот если Месси окажется в каком-нибудь Катаре, от этого потеряет в первую очередь футбол. Пускай даже в аргентинском Росарио появятся десятки новых школ и больниц.

Видел новости об интересе «Ювентуса». И вроде бы пара Месси – Роналду кажется бомбической, однако есть в этом что-то противоестественное. Да и хватит ли денег в Турине сразу на две суперзвезды? Хотя это ладно. Тут, скорее, сугубо игровые трудности прогнозируемы. Роналду достаточно эгоцентричный футболист, который замыкает всё на себе. Именно португалец становился лидером последних двух чемпионатов Италии по количеству ударов:

• 160 ударов – в сезоне-2018/19

• 199 ударов – в сезоне-2019/20

Страшно подумать, сколько раз пробьет в следующем сезоне. В свою очередь мы знаем и Месси как человека, под которого подстраивается вся команда. Сильно сомневаюсь, что мы увидим вместе двух главных футболистов мира на сегодня. Да и вообще, «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» могут предложить Месси лишь чемпионаты, которые практически лишены интриги. Это чуть меньше касается Серии А, но про «Юве» мы уже сказали отдельно. Честно говоря, я даже больше поверю в трансфер Месси в «Интер». Вероятность этого тоже существует.

Вообще есть очевидный вариант для Месси. Он ему подходит со многих точек зрения. Речь, конечно, про «Манчестер Сити».

У клуба есть финансовые возможности, которые удовлетворят игрока. Есть задачи, которые действительно являются вызовом для Месси. Это касается не только космически конкурентного чемпионата с «МЮ» (мощно прибавившим в 2020-м году с приходом Бруну Фернандеша), «Челси» (проводит самую мощную трансферную кампанию в Европе этим летом) и «Ливерпулем» (тут пояснения не нужны). А если говорить о Лиге чемпионов, то кажется очевидным, что Месси нужен «Сити», а «Сити» нужен Месси. Возможно, Лео – как раз та деталь, которой так не хватает его старому знакомому Пепу для победы в ЛЧ.

Жыве «Барселона»! Клубу нужен новый президент, а не новый тренер Очевидный текст о главном.

Ну и, конечно, для Месси сейчас особенно важно адекватное руководство. Последнее время ему не очень везло с тренером, и уже тем более с руководителем клуба. Вы же помните, что боссы «Барсы» наняли компанию, очерняющую Месси в соцсетях? Идиотизм.

В «Сити» Месси встретил бы Гвардиолу, который ставит как раз каталонский футбол. Еще более каталонский, чем сейчас есть в Каталонии. По стилю Месси точно подходит «Сити». Ну и если говорить о руководстве, то спортивным директором «Сити» уже давно и успешно работает Чики Бегиристайн. До этого он был спортивным директором «Барселоны» и Месси знаком с ним лично.

Ну и для полноты картины: этим летом «Сити» выделил 300 миллионов фунтов на усиление состава. Не знаю, как всё сложится, но по состоянию на сегодня «Сити» кажется наиболее напрашивающимся вариантом. Согласны?

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