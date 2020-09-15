«Судьи могут делать всё, что захотят. И им за это ничего не будет – всех отмажут»

Седьмой тур РПЛ снова не обошёлся без разговоров о судействе: болельщики «Спартака» в соцсетях возмущаются, почему за падение Айртона не был назначен пенальти в ворота ЦСКА, а в «Динамо» недовольны удалением Комличенко. Клуб уже отправил письмо в экспертно-судейскую комиссию при РФС. Но вопросы к судьям возникли не только в этих матчах. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, специально для «Чемпионата» разобрал работу судей во всех семи состоявшихся играх седьмого тура РПЛ.



Слово Федотову.

«Тамбов» – «Уфа» — 2:0. Вопросов к судьям нет



Тут всё чисто и спокойно.



«Урал» – «Химки» — 3:1. Судьи помогли «Уралу»



На 14-й минуте Москалёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Химок». Но игроку «Химок» нужно было показывать жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Гол гостей на 52-й минуте засчитан верно – офсайда у Коряна не было. Но дальше начались странности: на 58-й минуте судьи пропустили фол Йовичича, хотя игрока «Урала» нужно было удалять – футболист «Химок» играл в мяч, а Йовичич наступил сопернику на голень, немного встав на неё. Он даже не пытался убрать ногу! Почему VAR не вмешался – для меня вопрос.

Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Главные герои дерби, снова Нобоа и игроки «Зенита».

На 66-й минуте следовало показать Кулакову жёлтую карточку за симуляцию, но вместо этого в ворота «Химок» назначили штрафной удар. После него мяч улетел на угловой, а с него «Урал» забил третий гол. Да, нельзя говорить, что гол забит из-за штрафного, но штрафной привёл к угловому, после которого был забит гол. Покажи Москалёв жёлтую Кулакову – был бы свободный в пользу «Химок», а не гол в их ворота. Этот момент меня насторожил, при счёте 2:1 арбитры включились в вытягивание «Урала» очень серьёзно: что боковой, что главный. В моменте с Кулаковым Москвалёву ведь подсказал решение именно помощник.



Следующий момент – 70-я минуте. Игрок «Химок» пытался завладеть мячом у штрафной «Урала», Рыков его опередил и ударил рукой по лицу. Должна была быть показана жёлтая Рыкову, но вмешался помощник Мурашов, почему-то подсказал назначить штрафной в пользу «Урала». Я это объяснить не могу. В судействе, чтобы подкрепить какое-то действие, нужно лупить с двух сторон – чтобы помощник поддержал главного и наоборот. Для футболистов ситуация так выглядит яснее. Но помощник тут полез к штрафной площади, это очень далеко – что он там мог увидеть? Мог бы быть опасный штрафной в пользу «Химок», но в итоге всё развернули в другую сторону.



Мне такое судейство не нравится, как они не видят наступание, симуляцию, этот момент со штрафным? Арбитры работали в одну сторону – в сторону «Урала». Причём включились они максимально быстро и грамотно, знаете, как говорят: «Мы тебя несильно зарежем, чик – и ты на небесах». Так и сделали.

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором» Волгоградцы хотели играть.

«Ахмат» – «Сочи» — 0:1. К Мешкову практически нет вопросов



Нормальная игра для Мешкова. Но можно сказать про неодинаковую трактовку эпизодов с борьбой на первой и третьей минутах матча. Правильнее даже говорить, что этой трактовки там не было. Была борьба с применением локтей, игроки «Ахмата» били в лицо игроков «Сочи», не давалось ничего. Будет интересно сравнить с карточками Комличенко в матче «Динамо» – «Рубин». Ощущение, что они просто дают карточки, как хотят, да и не дают — тоже. Сначала принимают решения, а потом думают: «Хрен с ним, как-нибудь разгребу».

«Динамо» – «Рубин» — 0:1. Лапочкин хотел удалить Комличенко, но ошибался в обе стороны



На второй минуте Ордецу неправильно показали жёлтую. Ну, положил он руку, дальше что? Если судья даёт лёгкую первую жёлтую, то вторая должна быть убийственной, когда просто уже нельзя её не показать. Судьи ведь в перерыве не чай пьют, а смотрят, не дали ли чего-то левого. И если понимают, что они облажались с жёлтой, то вторую дадут, только когда ногу оторвут или голову разобьют. Нормальные судьи понимают, что футбол – это зрелище, и если ты сделал что-то не так, то надо сохранить футболиста как можно дольше.



На 11-й минуте Лапочкин дал принцип преимущества за подкат Шатова, когда он влетел в Филиппа, но следовало дать игроку «Рубина» жёлтую карточку.

Три удаления и пенальти в матче «Динамо» — «Рубин». Где судья «накосячил»? Арбитр Игорь Федотов разобрал все спорные эпизоды игры и назвал удаление Комличенко выдуманным.

Что касается пенальти в ворота «Динамо», то Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую. По этому 11-метровому у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок «Рубина» делает движение вперёд и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, игрок «Рубина» спокойно бы выходил к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку. Возможно, в голове у Лапочкина сидело, что первая жёлтая была левой, вот он тут Ордеца и пожалел.



Первая жёлтая карточка Комличенко правильная, а вот вторая жёлтая – выдуманная. За две минуты две карточки одному человек – это странно. Для первой жёлтой основания были – там нападающий выставлял локоть, а здесь была обыкновенная борьба, контакт между спиной Комличенко и головой игрока «Рубина» – абсолютно спокойный момент. Такое у судьи видение единоборств.



По первой жёлтой карточке Паршивлюку у меня нет вопросов. А вот на 75-й можно было давать карточку за симуляцию, она была бы второй. Но он понимал, что уже удалил Комличенко – и не стал трогать Паршивлюка. По той, которую он в итоге получил, у меня есть вопросы – насколько это фол на жёлтую? Я в этом не уверен. Хотя он всё-таки идёт не быстро, но там согнутая нога, он бьёт в ахилл – не знаю, зачем он это сделал.



Для меня Лапочкин не работал, как должен работать арбитр ФИФА, как-то дёрганно судил, управления игрой у него не было. Он кидал всё на самотёк, мог бы спасти и Комличенко. Все ведь знают, что он ключевой игрок «Динамо». По второй жёлтой всё просто – Лапочкин захотел её увидеть, он её и увидел. Это очень простой момент, арбитр ФИФА в таком легко должен разбираться. Один игрок просто перепрыгнул другого, пытался сыграть в мяч. Хотя не могу сказать, что был перекос в одну сторону – и туда ошибался, и туда.

Как судью Лапочкина проверяли на детекторе лжи. Он впервые рассказывает об этом Очень странная история — то ли про ставки, то ли про судейство. Или про личные счёты?

ЭСК Лапочкина будет отмазывать, разбираться в ситуации они не станут. Лично могут пожурить, но сейчас судьи могут делать всё, что захотят, и им за это ничего не будет. А всё потому, что сейчас работает 15 арбитров. Еськова убрали, Казарцева, Москалёва с Сухим наказали… Поэтому ЭСК будет отмазывать всех, кого только можно.



ЦСКА — «Спартак» — 3:1. За падение Айртона не следовало назначать пенальти



Карпова не надо было удалять за фол на Ларссоне, это жёлтая карточка. Джордан далеко отпустил мяч, это не фол последней надежды. Карасёв правильно не удалил игрока ЦСКА: если бы Джордан не отпустил мяч так далеко и следующим действием пробивал бы по воротам, то можно было показать красную, но ему ещё надо было догнать мяч.



Что касается падение Айртона после контакта с Карповым в штрафной ЦСКА, то там он первым наступал на ногу защитнику ЦСКА, а уже потом подгибал ноги. Карасёв правильно определил фол в пользу ЦСКА. Одиннадцатиметрового точно не было, поскольку Айртон сам шёл в защитника, это не пенальти. Но и карточку за симуляцию я бы не давал.

Карасёв вытащил ЦСКА в матче со «Спартаком»? Разбор судейства в дерби Правильно ли не назначили пенальти за падение Айртона? Играл ли Магнуссон рукой? Отвечает арбитр Игорь Федотов.

Играл ли Магнуссон рукой в штрафной площади? Смотрим повторы: Соболев играл в мяч, он попал в голову Магнуссону, а от головы — в руку. В правилах написано, что если мяч

после рикошета от головы попадает в руку (даже если она находится в неестественном положении), то следует продолжить игру. Это не 11-метровый удар. Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти. Абсолютно нормальный момент. Тем более VAR просматривал этот эпизод. Если так будут делать на всех матчах, вопросов к судьям станет гораздо меньше. Мяч попал в руку от игровой части тела, рука находилась близко, так что Карасёв в этом эпизоде разобрался грамотно.



Что касается третьего мяча ЦСКА, то сейчас не всякая игра рукой в нападении – это нарушение правил. По новым правилам гол можно было бы отменить, если бы его забили незамедлительно после того, как мяч попал в руку. Но здесь Обляков обработал мяч, отдал пас, потом была ещё одна передача, а уже потом — гол. Это нельзя назвать «незамедлительным». Раньше это было бы фолом, но сейчас – извините, новые правила. Если момент перенести в штрафную площадь «Спартака» и Обляков сразу забил бы гол, то его стоило отменить – и не важно, в правильном ли положении находилась рука. Но прошло время, несколько действий футболистов, и только потом был забит гол. Так что отменять его было бы неправильно.

Живой поросёнок в VIP-ложе на дерби. Как он туда попал?! И почему после матча кому-то пришлось стирать кофту.

«Зенит» – «Арсенал» — 3:1. Третий гол «Зенита» забит верно



Спокойный матч для судей, ничего в этом матче спорного не было. Третий гол «Зенита» забит верно, офсайда не было.



«Ростов» – «Локомотив» — 0:0



Тоже абсолютно нормальный матч для Безбородова, никаких вопросов к нему нет. По ТВ крутили повтор с падением Ионова, но это ни о чём, фола не было.