В России закрывается самое необычное трансферное окно. Все переходы последнего дня. LIVE

Всем привет, друзья! Вот и настал день закрытия летнего трансферного окна в РПЛ. Забавно, конечно, окно летнее, а на дворе уже вторая половина октября. Но что поделать, в такие вот условия поставила футбольный мир пандемия. В ведущих европейских чемпионатах окно закрылось ещё пару недель назад, а вот у российских клубов была (и есть) возможность заявлять игроков вплоть до окончания сегодняшнего дня. Наверняка они постараются внести последние изменения «на флажке» и «причесать» составы, пока есть варианты. Тем более, что топ-клубам придётся играть в плотном графике в течение ближайших недель. Как ни крути, должно быть интересно! Следить за всеми перестановками можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!
Как вы наверняка знаете, «Зенит» укрепил среднюю линию, купив Вендела. Так вот, бразилец начнёт матч с «Сочи» на скамье запасных. Дебютирует ли он за новый клуб уже сегодня? А пока можно прочитать наш текст о новичке сине-бело-голубых.
Тем временем «Динамо» намекает на переход бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, Гильермо Варела вот-вот станет игроком московского клуба. Ждём!
А вот, кстати, наш материал по Мозесу. С его помощью вы узнаете много чего интересного!
И ещё один трансфер с участием донского клуба. Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом». 29-летний игрок пополнит ряды клуба на правах свободного агента.
Начнём! «Ростов» договорился об аренде нападающего Романа Тугарева у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщили источники знакомые с ситуацией. У «Ростова» будет право последующего выкупа игрока.
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