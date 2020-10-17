В России закрывается самое необычное трансферное окно. Все переходы последнего дня. LIVE

Всем привет, друзья! Вот и настал день закрытия летнего трансферного окна в РПЛ. Забавно, конечно, окно летнее, а на дворе уже вторая половина октября. Но что поделать, в такие вот условия поставила футбольный мир пандемия. В ведущих европейских чемпионатах окно закрылось ещё пару недель назад, а вот у российских клубов была (и есть) возможность заявлять игроков вплоть до окончания сегодняшнего дня. Наверняка они постараются внести последние изменения «на флажке» и «причесать» составы, пока есть варианты. Тем более, что топ-клубам придётся играть в плотном графике в течение ближайших недель. Как ни крути, должно быть интересно! Следить за всеми перестановками можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!