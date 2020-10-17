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Закрытие летнего трансферного окна в РПЛ 2020 — онлайн-трансляция, 17 октября 2020

Закрытие летнего ТО в РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
В России закрывается самое необычное трансферное окно. Все переходы последнего дня. LIVE
Будет интересно!
Футбол / РПЛ 0

Всем привет, друзья! Вот и настал день закрытия летнего трансферного окна в РПЛ. Забавно, конечно, окно летнее, а на дворе уже вторая половина октября. Но что поделать, в такие вот условия поставила футбольный мир пандемия. В ведущих европейских чемпионатах окно закрылось ещё пару недель назад, а вот у российских клубов была (и есть) возможность заявлять игроков вплоть до окончания сегодняшнего дня. Наверняка они постараются внести последние изменения «на флажке» и «причесать» составы, пока есть варианты. Тем более, что топ-клубам придётся играть в плотном графике в течение ближайших недель. Как ни крути, должно быть интересно! Следить за всеми перестановками можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

Live Кирилл Закатченко

Как вы наверняка знаете, «Зенит» укрепил среднюю линию, купив Вендела. Так вот, бразилец начнёт матч с «Сочи» на скамье запасных. Дебютирует ли он за новый клуб уже сегодня? А пока можно прочитать наш текст о новичке сине-бело-голубых.

«Зенит» покупает легионера, на которого претендовал ЦСКА. Кто такой Вендел
Рассказываем о «бразильском Модриче».
13:27 Кирилл Закатченко

Тем временем «Динамо» намекает на переход бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, Гильермо Варела вот-вот станет игроком московского клуба. Ждём!

«Динамо» намекнуло на переход бывшего защитника «МЮ» Варелы
13:26 Кирилл Закатченко

А вот, кстати, наш материал по Мозесу. С его помощью вы узнаете много чего интересного!

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Именно тот игрок, который нужен системе Тедеско.
13:23 Кирилл Закатченко

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии с тренировки Виктора Мозеса и сопроводила всё это хештегом #ВитяТыДома. Что думаете по поводу этого перехода?

13:15 Кирилл Закатченко

А вот и официалочка от «Ростова» подъехала. Ещё один норвежский футболист оказался в распоряжении Валерия Карпина.

13:05 Кирилл Закатченко

И ещё один трансфер с участием донского клуба. Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом». 29-летний игрок пополнит ряды клуба на правах свободного агента.

«Ростов» подпишет контракт с защитником сборной Норвегии Алеесами
13:02 Кирилл Закатченко

Начнём! «Ростов» договорился об аренде нападающего Романа Тугарева у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщили источники знакомые с ситуацией. У «Ростова» будет право последующего выкупа игрока.

«Ростов» договорился об аренде Тугарева у «Локомотива»

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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