«Сассуоло» — вторая команда Италии. Что?!

Когда итальянский футболист, который за всю карьеру сыграл всего пару матчей на высоком уровне, а главный трофей выиграл в чемпионате Румынии, становится тренером, логично ожидать, что он его футбол будет непритязательным. Ну там, выбить, навесить, побороться. Но Роберто Де Дзерби с ноги разбил эти ожидания. Он сам на поле был художником, а раскрыться помешало множество обстоятельств (серия травм, трудный характер, нежелание менять редкую позицию), но только не нехватка таланта. Став тренером, Де Дзерби навёрстывает то, что недополучил сам.

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Его «Сассуоло» — команда, матчи которой старается не пропускать Пеп Гвардиола. Он привёл её в пример, когда говорил, что итальянский футбол меняется. Да, не «Аталанту». «Аталанта» уже стала мейнстримом, а о «Сассуоло» всё ещё никто не знает.

Кое-что общее с Гвардиолой у Де Дзерби действительно есть. «Сассуоло» лидирует месте по владению мячом в Серии А (в прошлом сезоне был третьим), второй по Progressive Distance (расстояние, которое игроки двигаются к чужим воротам с мячом в ногах) и третий по точности паса. Команда играет в несвойственный середнякам амбициозный футбол: комбинирует, много играет в одно касание и сложно продвигает мяч. Цель розыгрыша – выманить соперника в прессинг, чтобы образовались разрывы между линиями, либо повысилась линия обороны. После этого атака резко ускоряется. В похожем стиле провёл лучшие матчи «Арсенал» при Микеле Артете.

Роберто Де Дзерби Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

От футболистов он требует техники паса и понимания деталей игры. Неудивительно, что в «Сассуоло» прогрессируют все, независимо от возраста. За два с половиной года, что командой руководит Де Дзерби, она уже превратилась в конвейер игроков для топов. Стефано Сенси и Маттео Политано перешли в «Интер», Мерих Демирал – в «Ювентус». Ну и Кевин-Принс Боатенг привлёк внимание «Барселоны». Сейчас в «Сассуоло» тоже хватает игроков, которые готовы сделать следующий шаг.

Лидеры «Сассуоло»

Дриблинг Бога уже стал локальным мемом. Жереми Бога – Ивуариец, который в любой непонятной ситуации берёт мяч и обходит соперника один в один. Правда, его пока нельзя назвать совершенным игроком: для этого нужно лучше понимать движения партнёров и своевременно расставаться с мячом. Кроме того, он достаточно ограничен как завершитель атак: необоснованно много бьёт издали (в прошлом сезоне забил один дальний гол при 20 попытках), одноногий, а головой бьёт так, что лучше бы не бил (вспомните промах с двух метров с «Удинезе»). Но даже со всеми недостатками такой индивидуально сильный игрок очень многое даёт команде. «Сассуоло» изолирует его против защитника или использует для перегруза.

Мануэль Локателли – не такой распиаренный, но даже более ценный игрок, такой Тьяго Алькантара на минималках. Абсолютный лидер команды по количеству пасов на матч (85, на 10 больше, чем у центральных защитников), плеймейкер перед обороной, с неожиданным бонусом в виде отличной игры один в один. Правда, он постоянно теряет позицию, но и сам исправляет свои ошибки смелыми отборами. В «Сассуоло» он отвечает не за последний, а за первый пас и общее развитие атаки: выбирает, когда нужно подержать мяч, а когда ускорить события, пасует вразрез, меняет фланги атаки и раздаёт диагонали на 40 метров.

Фото: Chris Ricco/Getty Images

Чтобы дать Локателли больше свободы, Де Дзерби даже придумал сложный приём специально для него. Когда соперник плотно прессингует в центральной трети, один из защитников уходит вперёд, а Локателли опускается на его место для лучшего начала атак.

Локателли стал главной трансферной целью «Ювентуса»

Лет пять назад Доменико Берарди считался самым талантливым игроком в Италии, а его переход в «Ювентус» — делом времени. Его карьеру испортили две тяжёлые травмы колена, но и сам Берарди не хочет уходить. Год назад подписал новый контракт до 2025-го и говорит, что любит этот клуб. Берарди – самый бьющий и одновременно самый пасующий под удар игрок команды в прошлом сезоне. Он бьёт из трудных позиций, но эти удары трудно назвать необоснованными, потому что Доменико забивает. В новом сезоне он забил четыре гола в семи матчах, один с пенальти, ещё три – из-за штрафной.

За креатив у чужих ворот отвечает Филип Джуричич. Маленький технарь, каждое встреча которого с мячом у штрафной заканчивается либо фолом, либо ударом. Он делает по четыре ключевых паса за 90 минут и собирает по три нарушения. Просто машина моментов.

Самый яркий пример прогресса при Де Дзерби – Франческо Капуто. Легенда Серии В, который впервые всерьёз поиграл в высшем дивизионе уже после того, как ему исполнилось 30 лет. Антигламурный форвард, который по традиции празднует забитые голы, показывается, что пьёт пиво. В октябре он дебютировал за сборную Италии – в 33 года. И сразу забил. В фирменном стиле: ничего особенного, отклеился от защитников, балансируя на грани офсайда и выскочил один на один. Но у Де Дзерби он делает это постоянно. 21 гол в прошлом сезоне и пять в шести матчах этого.

Франческо Капуто Фото: MB Media/Getty Images

Проблемы «Сассуоло»

Второе место, даже после всего лишь восьми туров – волшебный результат, но его нужно трезво оценивать. «Сассуоло» довольно сильно везёт, это было заметно во многих матчах. Особенно в гостях у «Наполи». Хозяева весь матч возили команду Де Дзерби, высоко прессинговали и заставляли гостей глупо ошибаться под давлением – но упускали моменты. Один Виктор Осимхен должен был забивать больше, чем весь «Сассуоло». Но счёт – 0:2. Другой пример случайно победа – гостевая над «Вероной», которую принесли удары Бога и Берарди, забитые в неопасных эпизодах. «Сассуоло» нанёс всего два удара из штрафной и выиграл 2:0, хотя «Верона» била из штрафной 13 раз (четыре раза – из вратарской).

Эти примеры показывают уязвимость команды, но есть ещё одна. Когда речь заходит о его игроках, Де Дзерби немного заносит. Он сказал, что это «Ювентусу» не повезло не купить Берарди (а не Берарди не повезло не уехать в «Ювентус»). Сказал, что Бога в игре один в один сильнее Месси (может быть, в последний месяц, но и только). Он не отказывается от своих идей никогда – хотя это создаёт команде сложности. «Сассуоло» не только пару раз отскочил, но ещё и пару раз потерял очки с аутсайдерами, и абсолютно по делу. Команда просто не умеет взламывать автобус, поэтому дать ей пасоваться в середине поля и НЕ выходить в прессинг – отличное решение. В позиционных атаках у «Сассуоло» мало что получается.

«Сассуоло» не стоит переоценивать. Это пока не новая «Аталанта». Хотя дистанция слишком мала, чтобы всерьёз смотреть на ожидаемые очки, всё-таки разница между xPts и местом в таблице слишком велика, чтобы её совсем игнорировать: «Сассуоло» идёт вторым, хотя по ожидаемым очкам на одном уровне с «Фиорентино», которая в реальности застряла на 15-м месте. Трудно представить, что Капуто, Берарди и Джуричич все вместе продолжат забивать настолько выше нормальной реализации.

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

С другой стороны, Де Дзерби и не помешан на результате. Он говорит, что принципы важнее, и что игра должна доставлять удовольствие. Если посмотреть на команды с этой стороны, то говорить о везении или переоценке результата просто бессмысленно. Все понимают, что попасть в еврокубки – единственный способ сохранить лидеров (Де Дзерби говорит об этом открыто), да и самого тренера. Но никто не ставит целей. Игроки и тренер просто наслаждаются моментом: они играют, как большой клуб, и пока у них получается.