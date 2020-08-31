«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал

Шахматная олимпиада, проходившая в онлайн-формате из-за сохраняющихся карантинных ограничений, завершилась громким скандалом, который затмил спортивную составляющую.
Российские шахматисты в финале выигрывали у команды Индии, однако у соперников в самый ответственный момент пропало интернет-соединение. В ФИДЕ решили, что это глобальный сбой мировой паутины, и отдали золото сразу двум сборным. Забавно, что, согласно этой странной логике организаторов, победу в соревновании можно было отдать даже не двум, а трём сборным.
Но Армению отправили за борт, старания игроков сборной России обесценили, и только индусам, не выигравшим в финале ни одной партии, несказанно повезло.
«Возможно, это решение не всем по душе»
В финал олимпиады ФИДЕ вышли Россия и Индия. Первый матч завершился со счётом 3-3, так как во всех шести партиях соперники разошлись миром. А вот во втором финальном матче Россия довольно уверенно выигрывала, и в это время у индийских шахматистов возникли проблемы с интернетом. России была засчитана победа с итоговым счётом 4,5-1,5. Время праздновать?
Не тут-то было. Индусы подали апелляцию, сославшись на то, что в перебоях виноваты не они, а сервер сайта, где проходил турнир. В ФИДЕ с доводами проигравших согласились и вручили им второй комплект медалей. Оказалось, что проблемы в тот день были не только на конкретном сервере, а вообще во всей мировой Сети.
«Ввиду глобальных неполадок в мировом интернете финальный матч олимпиады был прерван. Двое индийских шахматистов, игравших в разных городах, оказались отсоединены от связи. В доигранных партиях счёт был 2,5-1,5 в пользу России, но в двух оставшихся индийцы имели одну выигранную и одну объективно равную позицию (пусть и тропинку к равенству ещё надо было найти), – объяснял ситуацию генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.
Возможно, это решение не всем придётся по душе, но мне оно тоже кажется оптимальным в сложившейся ситуации. Жаль, что окончание спортивного праздника получилось скомканным, но таковы реалии онлайна. Мне всё же кажется, что олимпиада удалась».
«Почему не раздать всем сборным по золоту?»
Не все российские шахматисты приняли это решение. К примеру, 12-я чемпионка мира по шахматам, трёхкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе нашей сборной Александра Костенюк не скрывала своего возмущения в социальных сетях.
«А почему не раздать всем сборным по золотой медали? Без игры. Нет слов».
Другой наш шахматист, двукратный победитель командного чемпионата мира Ян Непомнящий, был менее резок в высказываниях, но тоже чётко дал понять, что такие решения не соответствуют спортивному принципу.
«Не скрою, я сам, да и ребята, конечно, раздосадованы. Мне кажется, это немного против спортивного принципа. Индия не выиграла в финале ни одной партии. Если пытаться поставить себя на место ФИДЕ – увы, это не первый случай в течение онлайн-олимпиады. И необходимо было компромиссное решение. Иными словами, как нейтральный болельщик, я решение вполне могу понять и, возможно, отчасти поддержать, но как спортсмен, принимавший участие, испытал довольно смешанные чувства».
«Это стыд и позор»
Но и это ещё не всё. Непомнящий в своём высказывании также вспомнил про сборную Армении, которая проиграла той же Индии из-за перебоев со связью. И тогда армянская команда также подала апелляцию, но в ФИДЕ не приняли протест и присудили окончательную победу сборной Индии. Может, по странной логике ФИДЕ, Армении тоже стоит вручить золото?
В действительности же получилось, что все решения были приняты в пользу Индии. Выиграл ты матч или проиграл – не так и важно. Конечно, эти действия организаторов вызывали массу негодования у лидеров мужской и женской сборной Армении.
«Полагаю, как и всегда, кто-то отсоединён от интернета меньше, чем другие», – иронично написал Левон Аронян, сопроводив высказывание хештегом «1984» – ссылкой на роман-антиутопию Джорджа Оруэлла.
«В ФИДЕ действительно считают, что они умнее всех, а все остальные идиоты? Стыд и позор им за дурно попахивающую гнилую работу. Они должны подать в отставку после такого. Это ужасный позор для всего шахматного мира», – резюмировала Элина Даниелян.
Судя по всему, ФИДЕ придётся ещё долго разбирать последствия этой олимпиады и надеяться, что мир как можно скорее вернётся к нормальной жизни, потому что внезапные сбои в интернете могут закончить скандалом ещё не один крупный турнир.
- 31 августа 2020
-
13:37
-
13:32
-
13:18
-
10:42
-
00:21
- 30 августа 2020
-
22:40
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
19:25
-
19:09
-
18:02
-
17:50
-
17:17
-
16:28
-
15:55
-
14:06
-
11:00
- 29 августа 2020
-
21:43
-
21:11
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
18:51
-
17:38
-
16:12
-
15:15
-
14:42
-
14:25
-
12:40
-
10:17
- 28 августа 2020
-
22:36
-
19:56
-
19:05
-
18:58