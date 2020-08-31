«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал

Шахматная олимпиада, проходившая в онлайн-формате из-за сохраняющихся карантинных ограничений, завершилась громким скандалом, который затмил спортивную составляющую.



Российские шахматисты в финале выигрывали у команды Индии, однако у соперников в самый ответственный момент пропало интернет-соединение. В ФИДЕ решили, что это глобальный сбой мировой паутины, и отдали золото сразу двум сборным. Забавно, что, согласно этой странной логике организаторов, победу в соревновании можно было отдать даже не двум, а трём сборным.



Но Армению отправили за борт, старания игроков сборной России обесценили, и только индусам, не выигравшим в финале ни одной партии, несказанно повезло.

Победителями шахматной онлайн-олимпиады признаны команды России и Индии

«Возможно, это решение не всем по душе»

В финал олимпиады ФИДЕ вышли Россия и Индия. Первый матч завершился со счётом 3-3, так как во всех шести партиях соперники разошлись миром. А вот во втором финальном матче Россия довольно уверенно выигрывала, и в это время у индийских шахматистов возникли проблемы с интернетом. России была засчитана победа с итоговым счётом 4,5-1,5. Время праздновать?



Не тут-то было. Индусы подали апелляцию, сославшись на то, что в перебоях виноваты не они, а сервер сайта, где проходил турнир. В ФИДЕ с доводами проигравших согласились и вручили им второй комплект медалей. Оказалось, что проблемы в тот день были не только на конкретном сервере, а вообще во всей мировой Сети.



«Ввиду глобальных неполадок в мировом интернете финальный матч олимпиады был прерван. Двое индийских шахматистов, игравших в разных городах, оказались отсоединены от связи. В доигранных партиях счёт был 2,5-1,5 в пользу России, но в двух оставшихся индийцы имели одну выигранную и одну объективно равную позицию (пусть и тропинку к равенству ещё надо было найти), – объяснял ситуацию генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.



Возможно, это решение не всем придётся по душе, но мне оно тоже кажется оптимальным в сложившейся ситуации. Жаль, что окончание спортивного праздника получилось скомканным, но таковы реалии онлайна. Мне всё же кажется, что олимпиада удалась».

США приписали себе лидерство в космических шахматах. Про достижения СССР даже не вспомнили А ведь в Советском Союзе шахматную партию в формате «Земля – Космос» провели ещё в 1970 году.

«Почему не раздать всем сборным по золоту?»

Не все российские шахматисты приняли это решение. К примеру, 12-я чемпионка мира по шахматам, трёхкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе нашей сборной Александра Костенюк не скрывала своего возмущения в социальных сетях.



«А почему не раздать всем сборным по золотой медали? Без игры. Нет слов».



Другой наш шахматист, двукратный победитель командного чемпионата мира Ян Непомнящий, был менее резок в высказываниях, но тоже чётко дал понять, что такие решения не соответствуют спортивному принципу.



«Не скрою, я сам, да и ребята, конечно, раздосадованы. Мне кажется, это немного против спортивного принципа. Индия не выиграла в финале ни одной партии. Если пытаться поставить себя на место ФИДЕ – увы, это не первый случай в течение онлайн-олимпиады. И необходимо было компромиссное решение. Иными словами, как нейтральный болельщик, я решение вполне могу понять и, возможно, отчасти поддержать, но как спортсмен, принимавший участие, испытал довольно смешанные чувства».

Ян Непомнящий — об итогах онлайн-олимпиады: это немного против спортивного принципа

«Это стыд и позор»

Но и это ещё не всё. Непомнящий в своём высказывании также вспомнил про сборную Армении, которая проиграла той же Индии из-за перебоев со связью. И тогда армянская команда также подала апелляцию, но в ФИДЕ не приняли протест и присудили окончательную победу сборной Индии. Может, по странной логике ФИДЕ, Армении тоже стоит вручить золото?

В действительности же получилось, что все решения были приняты в пользу Индии. Выиграл ты матч или проиграл – не так и важно. Конечно, эти действия организаторов вызывали массу негодования у лидеров мужской и женской сборной Армении.



«Полагаю, как и всегда, кто-то отсоединён от интернета меньше, чем другие», – иронично написал Левон Аронян, сопроводив высказывание хештегом «1984» – ссылкой на роман-антиутопию Джорджа Оруэлла.



«В ФИДЕ действительно считают, что они умнее всех, а все остальные идиоты? Стыд и позор им за дурно попахивающую гнилую работу. Они должны подать в отставку после такого. Это ужасный позор для всего шахматного мира», – резюмировала Элина Даниелян.

Шахматы продолжают спасать спорт на карантине. Но турнир Карлсена не обошёлся без сбоев В онлайне всё непросто: техника глючит, интернет пропадает. А россиянин Непомнящий, увы, проигрывает сам.

Судя по всему, ФИДЕ придётся ещё долго разбирать последствия этой олимпиады и надеяться, что мир как можно скорее вернётся к нормальной жизни, потому что внезапные сбои в интернете могут закончить скандалом ещё не один крупный турнир.