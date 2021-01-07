Главные задачи на зиму-2021. ЦСКА

Гончаренко остался, и у него очень много работы. Трансферов летом было много, но нужны ещё.

«Армейцы» провели чересчур неоднозначную первую часть сезона. Противоречий очень много: с одной стороны, клуб пережил эмоциональный подъём вследствие бурной и дорогой трансферной кампании, с другой – пока из многомиллионных новичков никто толком не заиграл; команда показывала действительно классный футбол в сентябре-октябре, но в ноябре её накрыл жуткий регресс; на перерыв клуб ушёл на втором месте в РПЛ, зато в Лиге Европы красно-синие напрочь провалились.

Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА. Что всё это значит? Руководство клуба ясно дало понять, на чьей оно стороне в конфликте внутри штаба.

Все эти сплошные парадоксы даже закончились как-то странно: все вроде бы ждали отставки Виктора Гончаренко, который якобы несколько раз порывался уйти и потерял контакт с командой, а расстались с его многолетними помощниками Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. Обоих нарекли в СМИ представителями противоположного лагеря, имевшего альтернативные по сравнению с главным тренером взгляды на развитие ЦСКА, и получается, что боссы клуба сделали ставку на Гончаренко.



Теперь Виктору Михайловичу нужно пахать. Последний классный матч против «Ростова» стал для него глотком свежего воздуха, только вряд ли он останется в памяти надолго, если весной ЦСКА снова будет болтать из стороны в сторону. Гончаренко однозначно нужно попадать в Лигу чемпионов, помогать окупать трансферы, да и доказывать свой тренерский статус. Час икс пришёл. Больше – никаких оправданий.

Трансферы «на вход»

Летняя трансферная кампания по словам главного селекционера ЦСКА Андрея Мовсесьяна обеспечила ЦСКА глубиной состава. Но, во-первых, в некоторых линиях эта глубина осенью была виртуальной, во-вторых, несколько позиций стартового состава можно сделать ещё сильнее.



В первую очередь центр нападения. Ставка на Гайча не оправдывается – молодой аргентинец за полгода ни на шаг не приблизился к уровню, которого от него в Москве ждут. Адаптация затягивается, и никто не знает, как долго она продлится. Может, к апрелю он и придёт в себя. А может, весной Адольфо по-прежнему не станет реальным помощником.

Чалов заговорил. «Интервью Черчесова не влияет на работу. В сборной играю за честь страны» Объяснил промахи по пустым воротам и высказался насчёт Гончаренко.

Ещё одна опция в центре нападения ЦСКА не помешала бы – чтобы там не играл в роли распыляющейся «ложной девятки» Эджуке, чтобы команда не зависела от нестабильной формы Чалова, чтобы не ждать чудес от сырого Шкурина. Если ЦСКА хочет максимально повысить вероятность успешной концовки сезона, то стоит взять форварда, готового помогать прямо сейчас. Пусть это даже будет аренда опытного игрока на несколько месяцев.



Вторая позиция, которую можно усилить, попадает в категорию «или/или». У ЦСКА не зарезервирован правый фланг обороны, в первой части сезона в периоды травмы Марио Фернандеса там играли номинальный опорник Марадишвили или левоногий Зайнутдинов. Когда опускался Марадишвили, это неизбежно ударяло по устойчивости и мобильности центра поля – падало количество единоборств и подстраховок.



То есть ЦСКА может либо зарезервировать правый фланг новым защитником (возможно, на вырост, но не очень далёкий), либо взять игрока в опорную зону с объёмом на случай очередного перевода Марадишвили. А если вдруг уйдёт Бистрович, то актуальнее станет именно позиция опорника.



Все остальные зоны пока не нуждаются в усилении: в центре обороны клуб рассчитывает на Бруно Фукса, на левом фланге могут сыграть Зайнутдинов и Тикнизян, творческая группа средней линии во главе с Влашичем выглядит мощно.

Трансферы «на выход»

Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первую очередь нужно задуматься над адаптацией Гайча: где аргентинцу будет проще прийти в себя? Если «Бока Хуниорс» заинтересован в аренде, то, возможно, стоит помочь игроку вновь обрести игровую практику.



Далее пора решить вопрос с Бистровичем. 22-летний хорват в первой части сезона в РПЛ сыграл всего 230 минут – это слишком мало. Учитывая, что вернулся после травмы Ахметов и здоров Дзагоев, конкуренция в центральной зоне среди опорников с конструктивными навыками великовата. Да и в целом если Бистрович перестал расти, значит, ЦСКА пора менять подход к нему.



А заодно разгрузится одно легионерское место.

Футбольные вопросы

Игровой потенциал ЦСКА огромен, его можно реализовать, повысив эффективность нескольких игроков разных линий.

Эджуке может превратиться в очень сильного футболиста для РПЛ, если при своих быстрых ногах и дриблинге добавит в интеллекте и завершении. Нигериец обучаем – и очень интересно, как к весне его прокачает Гончаренко. Бруно Фукс способен образовать очень приличную связку центральных защитников с тем же Дивеевым: он обладает отличной школой и навыками ведущего в паре, быстро и правильно начинает атаку. Пора уже найти подход к Чалову – странно, что Фёдора бросает из огня в холод. То он по качествам едва ли не лучший форвард РПЛ, то проваливается на уровень, близкий к ФНЛ. Если получится найти сильного опорника разрушителя и дополнительного нападающего и быстро встроить их в игру, команда способна стать ещё сильнее.

Если Гончаренко остался в ЦСКА, то у него только 5 месяцев. Место ниже второго – приговор Это его последний шанс. Больше времени никто не даст.

И, главное, важна стабильность. ЦСКА при Гончаренко пока ни в одном из сезонов не был стабильной командой, её всегда потряхивало. Вряд ли дело исключительно в молодости игроков. Душевные метания главного тренера скорее всего тоже сказывались. Весной крепкими и зрелыми должны стать все – тогда ЦСКА наконец-таки реализует свой потенциал.



А если не реализует, то в списке актуальных задач появится поиск нового тренера.

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