Кто из золотого ЦСКА 2000-х уже тренирует. Семак и тут впереди всех!

По окончании карьеры большинство игроков остаются в футболе. Выбор профессий в этой сфере велик, начиная от скаута и заканчивая экспертом на телевидении. Почти все пробуют себя в тренерстве. Особенно «продуктивным» в этом плане оказался ЦСКА образца 2000-х годов: сразу 13 представителей той команды уже тренируют! Расскажем более подробно о каждом из них.

Сергей Игнашевич (главный тренер «Торпедо»)

Легендарный защитник и капитан «армейцев» в ЦСКА и начинал свою тренерскую карьеру. С 2018 по 2019 годы он работал в молодёжной команде красно-синих, после чего отправился во взрослый футбол. С лета 2019-го Сергей Николаевич возглавляет московское «Торпедо». В прошлом году команда Игнашевича была близка к выходу в РПЛ, но вмешалась пандемия коронавируса. Из-за неё «автозаводцы» остались на четёртом месте, а повышения в классе добились «Ротор» и «Химки», занявшие две первых строчки.

В этом сезоне «Торпедо» снова борется за выход в РПЛ. На зимний перерыв команда ушла на четвёртом месте в таблице. Игнашевич вправе рассчитывать как минимум на попадание в стыковые матчи. Впрочем, до первого места всего 5 очков — можно замахнуться и на прямую путёвку в элитный дивизион.

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Евгений Алдонин (помощник главного тренера «Торпедо»)

Помогает Игнашевичу в «Торпедо» его верный товарищ по ЦСКА Евгений Алдонин. Официально он завершил карьеру совсем недавно — в 2018 году. Алдонин успел поработать в детской команде «ЦСКА-Ватутинки». Параллельно с этим Евгений играл на любительском уровне и получал тренерскую лицензию.

Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)

Вместе с «Торпедо» борется за выход в РПЛ и «Алания», где за главного ещё один бывший «армеец» — Спартак Гогниев. Владикавказцы занимают пятое место, от зоны стыков их отделяют лишь 4 очка. До паузы в чемпионате «Алания» выдала мощную серию из 9 матчей без поражений (6 побед, 3 ничьи). За эти успехи Гогниева признали лучшим тренером ФНЛ по итогам ноября и декабря.

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Алексей и Василий Березуцкие (ассистенты главного тренера ЦСКА)

До декабря 2019 года братья помогали Леониду Слуцкому в «Витессе». Практически сразу после ухода из голландского клуба их пригласили в ЦСКА. Изначально Березуцкие занимали должность заместителей гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. Первым к тренерской деятельности вернулся Василий, а чуть позже к нему присоединился и Алексей. Теперь они входят в тренерский штаб Виктора Гончаренко.

Элвир Рахимич (тренер в академии ЦСКА)

Остался в ЦСКА по окончании карьеры и «железный» Рахимич. Сначала он был ассистентом Слуцкого, а затем перебрался на работу в клубную академию. Ненадолго Рахимич уходил в сборную Боснии и Герцеговины, где помогал Роберту Просинечки (2018-2019 годы). Сейчас Элвир отвечает за старший возраст в академии «армейцев».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иржи Ярошик (главный тренер «Целе»)

Один из лучших легионеров в истории ЦСКА также стал тренером. Сначала он трудился как ассистент во второй команде «Спарты», «Словане» и «Ружомбероке». Летом 2020 года Иржи возглавил команду «Усти-над-Лабем» из второй лиги Чехии. Сейчас Ярошик практикует в словенском клубе «Целе».

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Ивица Олич (ассистент главного тренера сборной Хорватии)

Закончив с футболом, Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии. Там экс-нападающий ЦСКА трудится уже три года. Сам Ивица, к слову, не против когда-нибудь стать главным тренером «армейцев». «Вернуться в ЦСКА? Как игрок уже, наверное, нет. Слишком стар. А вот как тренер — почему бы и нет? Было бы здорово однажды возглавить ЦСКА», — признался Олич в 2013 году «Российской газете».

Ролан Гусев (главный тренер юношеской сборной России U15)

Ролан Гусев также получил свой первый тренерский опыт в ЦСКА. С 2019 по 2020 годы он работал в академии красно-синих, после чего возглавил юношескую сборную России (до 15 лет). «Благодарю за доверие руководство РФС. Надеюсь, что с командой 2006 г. р. нас ждёт впереди много ярких побед. Но главное — чтобы ребята прогрессировали», — прокомментировал Гусев своё назначение.

Андрей Соломатин (детский тренер в своей школе)

Соломатин, в отличие от бывших одноклубников, открыл собственную школу. У «Футбольной школы Андрея Соломатина» насчитывается три филиала, все расположены в Москве. «Большинство детей у нас болеет за ЦСКА. Правда, есть и те, кто поддерживает «Спартак». Но это только пока!» — сказал Андрей в интервью нашему сайту.

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Денис Попов (главный тренер ростовского СКА)

В резюме Попова опыт работы в майкопской «Дружбе», минском «Динамо» и ростовском СКА. Недавно его назначили главным тренером «армейцев» с берегов Дона. СКА представляет ПФЛ (Группа 1, Зона «Юг») и занимает пятое место в турнирной таблице. До первой строчки, позволяющей выйти в ФНЛ, 7 очков.

Нельзя не упомянуть и Дмитрия Кириченко, который сейчас находится без тренерской работы. В «Ростове» он побывал и помощником, и исполняющим обязанности главного тренера. Последним местом работы Дмитрия является «Уфа», откуда его уволили в марте 2019 года.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»)

Самый успешный тренер из числа «армейцев» 2000-х. До 2016 года Сергей Богданович был исключительно ассистентом: помогал Спаллетти в «Зените», а также Слуцкому и Капелло в сборной России. Начинал самостоятельную карьеру Семак в «Уфе», где добился неплохих результатов. А в 2018 году Сергей Богданович возглавил «Зенит», с которым выиграл уже два чемпионских титула!