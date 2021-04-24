«Спартак» победой над ЦСКА искупит все грехи. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Борьба за второе лигочемпионское место в самом разгаре, а задача для наших прогнозистов заметно усложняется. До главного дерби страны осталось меньше суток!
В прошлом туре бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков набрал шесть очков. Он угадал разницу мячей в матче «Краснодар» – «Зенит» и исход встреч «Ротор» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Арсенал» – «Тамбов». Читатель Артём Тычинкин из Санкт-Петербурга верно предсказал разницу мячей в матче «Урал» – «Рубин» и исход игр «Ротор» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Арсенал» – «Тамбов». Это тоже шесть баллов.
Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов добавил 14 очков в копилку журналистов, угадав счёт матчей «Ротор» – «Динамо» и «Краснодар» – «Зенит», разницу мячей в игре «Урал» – «Рубин» и исход встречи «Арсенал» – «Тамбов».
Таблица после 26-го тура
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Прогноз специалистов
Константин Лепёхин, бывший футболист «Зенита»:
«Урал» – «Ахмат» – 0:1
Думаю, грозненцы одолеют соперника с минимальным счётом в напряжённой борьбе. «Ахмат» – одна из лучших команд России, по крайней мере, в этом году.
«Зенит» – «Ротор» – 4:0
Ну тут всё понятно – крупная победа «Зенита». Чемпион играет с командой, которая борется за выживание.
«Динамо» – «Химки» – 2:1
«Динамо» – молодая и амбициозная команда, у Шварца хороший подбор игроков. Ставлю на победу бело-голубых.
«Тамбов» – «Локомотив» – 0:3
Железнодорожники не проиграли ни одного матча в этом году. Сомневаюсь, что «Тамбову» удастся прервать такую серию. На мой взгляд, «Локомотив» разгромит соперника.
«Уфа» – «Сочи» – 0:1
«Сочи» – серьёзная команда с точки зрения подбора футболистов. Они должны бороться за более высокие места.
«Спартак» – ЦСКА – 2:2
Всегда тяжело прогнозировать главное дерби страны. Обе команды сейчас нестабильны, поэтому ставлю на ничью.
«Ростов» – «Арсенал» – 2:0
«Ростов» должен брать три очка, тем более что он играет на своём поле. У дончан крепкая команда с амбициозным тренером. Думаю, пришла пора прервать серию поражений.
«Рубин» – «Краснодар» – 2:1
Отдам победу «Рубину», хотя болею в российском футболе за «Краснодар». Хотелось, чтобы «быки» были выше, учитывая сколько труда и средств вкладывает в систему клуба Галицкий. Но думаю, что за счёт квалифицированного тренера «Рубин» в напряжённой борьбе возьмёт три очка.
Прогноз читателей
Ильмир Амекачёв (г. Уфа):
«Урал» – «Ахмат» – 1:1
Жду спокойный матч без особых голевых моментов, но сохранить ворота на замке никому не удастся.
«Зенит» – «Ротор» – 2:0
«Зенит» победит и приблизится к чемпионству. У «Ротора» нет абсолютно никаких шансов, последние матчи команда проводит слабо.
«Тамбов» – «Локомотив» – 0:3
Лёгкие три очка для «Локомотива» и три безответных гола в ворота «Тамбова».
«Динамо» – «Химки» – 2:1
«Динамо» бьётся за еврокубки. Они обязаны дома побеждать «Химки» без Глушакова, но свой гол подмосковная команда обязательно забьёт.
«Уфа» – «Сочи» – 2:1
«Уфа» сильно провела две последние игры – видно желание футболистов выправить турнирное положение. У «Сочи» немного шансов.
«Ростов» – «Арсенал» – 2:0
«Ростову» пора побеждать, они забыли вкус побед. Домашний матч против «Арсенала» – отличная возможность.
«Спартак» – ЦСКА – 2:2
Центральный матч тура. Будет боевая ничья с множеством голевых моментов.
«Рубин» – «Краснодар» – 1:0
Жду интересную игру, но немотивированный «Краснодар» уже мысленно находится в отпуске, поэтому ждём минимальную победу хозяев.
Прогноз журналистов
Александр Алейников, руководитель службы корректоров «Чемпионата»:
«Урал» – «Ахмат» — 2:1
Знаменитое екатеринбуржско-грозненское дерби. В этом матче обе команды не преследуют каких-либо целей, окончательно застряв в середине турнирной таблицы. Остаётся только сделать задел на будущее – поэтому победа «Урала».
«Зенит» – «Ротор» — 4:0
Питерцы на всех парах несутся к очередному чемпионскому титулу, а «Ротор» примерно с той же скоростью летит навстречу лучшей лиге мира. Из интриг – только бомбардирская гонка. В отсутствие дисквалифицированного Азмуна у Артёма Дзюбы есть прекрасная возможность приблизиться к иранцу.
«Тамбов» – «Локомотив» — 0:3
Очень «сложный» матч для прогнозов. Очевидно, что обе команды продолжат свои серии – «Локомотив» одержит 11-ю подряд победу, а тамбовчане сохранят гордый 0 в графе «набранные очки» в 2021 году. Крупная победа железнодорожников.
«Динамо» – «Химки» — 2:1
Подопечные Игоря Черевченко после игры с «Зенитом» немного сбавили ход, хотя до сих пор сохраняют шансы попасть в Лигу конференций. И всё же здесь видится победа динамовцев – медали близко.
«Уфа» – «Сочи» — 1:1
Уфимцы последовательно уничтожили «Ахмат» и «Спартак» — оба раза по 3:0. Лучшего старта для нового тренера Алексея Стукалова и не придумать. Вылететь «Уфа», скорее всего, уже не вылетит, но и продолжить победную серию не сможет. Не удивлюсь, если снова забьёт Артур Юсупов.
«Ростов» – «Арсенал» — 1:1
Ростовчане проваливают весеннюю часть сезона, что в целом свойственно командам Валерия Карпина. А «канониры» ведут отчаянную борьбу за выживание и, думаю, зацепят очень важную ничью в гостях.
«Спартак» – ЦСКА – 3:1
Дерби на фоне разгромных поражений. И если поражение ЦСКА в полуфинале Кубка было от феноменального «Локомотива» и не совсем по делу, то «Спартак» оказался просто растоптан «Уфой» (!) дома (!!) и должен был пропускать много больше трёх мячей. Впрочем, «Спартак» победой над ЦСКА искупит все грехи. Красно-белые продолжат борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
«Рубин» – «Краснодар» — 1:1
Сложный для прогноза матч. С одной стороны, «Рубин» борется за медали и проводит отличный отрезок. С другой – «Краснодар» с новым тренером «пощипал» «Зенит» в прошлом туре. И непонятно, чего можно ожидать от команды Гончаренко в Казани. Пусть будет ничья, которая чётче обозначит перспективы «Рубина» на конец сезона.
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