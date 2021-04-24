Как главное дерби страны повлияет на расклады в борьбе за место в Лиге чемпионов?

«Спартак» победой над ЦСКА искупит все грехи. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Борьба за второе лигочемпионское место в самом разгаре, а задача для наших прогнозистов заметно усложняется. До главного дерби страны осталось меньше суток!

В прошлом туре бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков набрал шесть очков. Он угадал разницу мячей в матче «Краснодар» – «Зенит» и исход встреч «Ротор» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Арсенал» – «Тамбов». Читатель Артём Тычинкин из Санкт-Петербурга верно предсказал разницу мячей в матче «Урал» – «Рубин» и исход игр «Ротор» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Арсенал» – «Тамбов». Это тоже шесть баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов добавил 14 очков в копилку журналистов, угадав счёт матчей «Ротор» – «Динамо» и «Краснодар» – «Зенит», разницу мячей в игре «Урал» – «Рубин» и исход встречи «Арсенал» – «Тамбов».

Таблица после 26-го тура

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Прогноз специалистов

Константин Лепёхин, бывший футболист «Зенита»:

«Урал» – «Ахмат» – 0:1

Думаю, грозненцы одолеют соперника с минимальным счётом в напряжённой борьбе. «Ахмат» – одна из лучших команд России, по крайней мере, в этом году.

«Зенит» – «Ротор» – 4:0

Ну тут всё понятно – крупная победа «Зенита». Чемпион играет с командой, которая борется за выживание.

«Динамо» – «Химки» – 2:1

«Динамо» – молодая и амбициозная команда, у Шварца хороший подбор игроков. Ставлю на победу бело-голубых.

«Тамбов» – «Локомотив» – 0:3

Железнодорожники не проиграли ни одного матча в этом году. Сомневаюсь, что «Тамбову» удастся прервать такую серию. На мой взгляд, «Локомотив» разгромит соперника.

Будущее «Локомотива» — под большим вопросом. Уйти могут тренер, капитан и воспитанники Пятерные премиальные за «Спартак» не гарантируют сохранения лидеров.

«Уфа» – «Сочи» – 0:1

«Сочи» – серьёзная команда с точки зрения подбора футболистов. Они должны бороться за более высокие места.

«Спартак» – ЦСКА – 2:2

Всегда тяжело прогнозировать главное дерби страны. Обе команды сейчас нестабильны, поэтому ставлю на ничью.

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«Ростов» – «Арсенал» – 2:0

«Ростов» должен брать три очка, тем более что он играет на своём поле. У дончан крепкая команда с амбициозным тренером. Думаю, пришла пора прервать серию поражений.

«Рубин» – «Краснодар» – 2:1

Отдам победу «Рубину», хотя болею в российском футболе за «Краснодар». Хотелось, чтобы «быки» были выше, учитывая сколько труда и средств вкладывает в систему клуба Галицкий. Но думаю, что за счёт квалифицированного тренера «Рубин» в напряжённой борьбе возьмёт три очка.

Прогноз читателей

Ильмир Амекачёв (г. Уфа):

«Урал» – «Ахмат» – 1:1

Жду спокойный матч без особых голевых моментов, но сохранить ворота на замке никому не удастся.

«Зенит» – «Ротор» – 2:0

«Зенит» победит и приблизится к чемпионству. У «Ротора» нет абсолютно никаких шансов, последние матчи команда проводит слабо.

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«Тамбов» – «Локомотив» – 0:3

Лёгкие три очка для «Локомотива» и три безответных гола в ворота «Тамбова».

«Динамо» – «Химки» – 2:1

«Динамо» бьётся за еврокубки. Они обязаны дома побеждать «Химки» без Глушакова, но свой гол подмосковная команда обязательно забьёт.

«Уфа» – «Сочи» – 2:1

«Уфа» сильно провела две последние игры – видно желание футболистов выправить турнирное положение. У «Сочи» немного шансов.

«Ростов» – «Арсенал» – 2:0

«Ростову» пора побеждать, они забыли вкус побед. Домашний матч против «Арсенала» – отличная возможность.

«Спартак» – ЦСКА – 2:2

Центральный матч тура. Будет боевая ничья с множеством голевых моментов.

«Помню все свои голы «Спартаку». Олич и сам мог стать красно-белым, причём дважды В этом дерби он ещё не проигрывал.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:0

Жду интересную игру, но немотивированный «Краснодар» уже мысленно находится в отпуске, поэтому ждём минимальную победу хозяев.

Прогноз журналистов

Александр Алейников, руководитель службы корректоров «Чемпионата»:

«Урал» – «Ахмат» — 2:1

Знаменитое екатеринбуржско-грозненское дерби. В этом матче обе команды не преследуют каких-либо целей, окончательно застряв в середине турнирной таблицы. Остаётся только сделать задел на будущее – поэтому победа «Урала».

«Зенит» – «Ротор» — 4:0

Питерцы на всех парах несутся к очередному чемпионскому титулу, а «Ротор» примерно с той же скоростью летит навстречу лучшей лиге мира. Из интриг – только бомбардирская гонка. В отсутствие дисквалифицированного Азмуна у Артёма Дзюбы есть прекрасная возможность приблизиться к иранцу.

«Тамбов» – «Локомотив» — 0:3

Очень «сложный» матч для прогнозов. Очевидно, что обе команды продолжат свои серии – «Локомотив» одержит 11-ю подряд победу, а тамбовчане сохранят гордый 0 в графе «набранные очки» в 2021 году. Крупная победа железнодорожников.

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«Динамо» – «Химки» — 2:1

Подопечные Игоря Черевченко после игры с «Зенитом» немного сбавили ход, хотя до сих пор сохраняют шансы попасть в Лигу конференций. И всё же здесь видится победа динамовцев – медали близко.

«Уфа» – «Сочи» — 1:1

Уфимцы последовательно уничтожили «Ахмат» и «Спартак» — оба раза по 3:0. Лучшего старта для нового тренера Алексея Стукалова и не придумать. Вылететь «Уфа», скорее всего, уже не вылетит, но и продолжить победную серию не сможет. Не удивлюсь, если снова забьёт Артур Юсупов.

«Ростов» – «Арсенал» — 1:1

Ростовчане проваливают весеннюю часть сезона, что в целом свойственно командам Валерия Карпина. А «канониры» ведут отчаянную борьбу за выживание и, думаю, зацепят очень важную ничью в гостях.

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

Дерби на фоне разгромных поражений. И если поражение ЦСКА в полуфинале Кубка было от феноменального «Локомотива» и не совсем по делу, то «Спартак» оказался просто растоптан «Уфой» (!) дома (!!) и должен был пропускать много больше трёх мячей. Впрочем, «Спартак» победой над ЦСКА искупит все грехи. Красно-белые продолжат борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Позорный матч «Спартака» с «Уфой» — прямая вина Тедеско. Перед дерби нужна реакция тренера Дело не только в недонастрое и детских ошибках. Колоссальные вопросы по общей структуре игры.

«Рубин» – «Краснодар» — 1:1

Сложный для прогноза матч. С одной стороны, «Рубин» борется за медали и проводит отличный отрезок. С другой – «Краснодар» с новым тренером «пощипал» «Зенит» в прошлом туре. И непонятно, чего можно ожидать от команды Гончаренко в Казани. Пусть будет ничья, которая чётче обозначит перспективы «Рубина» на конец сезона.

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