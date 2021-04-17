Гончаренко поможет «Спартаку»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Между вторым и четвёртым местом — всего одно очко. Кто прорвётся в зону Лиги чемпионов?

«Зенит» увеличил отрыв от «Спартака», а в нашем конкурсе прогнозов читатели впервые за долгое время обошли журналистов. Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин набрал шесть очков. Он угадал счёт матча ЦСКА – «Ротор» и исход игры «Химки» – «Тамбов». Читатель Егор Алексеевичев из Оренбурга верно предсказал счёт матчей «Химки» – «Тамбов», «Ростов» – «Рубин», ЦСКА – «Ротор» и исход встречи «Сочи» – «Зенит». Это 16 баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков принёс в копилку журналистов 10 очков, угадав счёт матча ЦСКА – «Ротор», разницу голов в игре «Химки» – «Тамбов» и исход встреч «Уфа» – «Ахмат» и «Сочи» – «Зенит».

Таблица после 25-го тура

Специалисты — 225

Читатели — 205

Журналисты — 202

Худшие результаты

Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)

Алексей Игонин — 1 (10-й тур)

Евгений Марков — 2 (7-й тур)

Сергей Силкин — 2 (12-й тур)

Евгений Кустов — 2 (12-й тур)

Евгений Марков — 2 (19-й тур)

Лучшие результаты

Валерий Гладилин — 16 (6-й тур)

Егор Алексеевичев (г. Оренбург) –16 (25-й тур)

Дмитрий Доронин (г. Дзержинск) — 17 (6-й тур)

Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)

Салават Муртазин — 18 (4-й тур)

Продолжаем борьбу!

Прогноз специалистов

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков:

«Ахмат» – «Химки» – 1:1

«Ахмату» уже ничего не надо, он спокойно доигрывает чемпионат. То же самое касается и «Химок», которые решили задачу – остаться в Премьер-Лиге. Обе команды выйдут на матч без какого-либо давления.

«Ротор» – «Динамо» – 1:2

Для «Ротора» каждый матч сейчас очень важен. Хозяева постараются зацепиться за очки, но у «Динамо» после полосы неудач будет решительный настрой. Уровень игроков московского клуба позволяет им надеяться на три очка в матче с явным аутсайдером.

«Локомотив» – «Ростов» – 2:1

Интересный матч. «Ростов» способен успешно играть против любой команды при наличии сопутствующих факторов: везения, судейства и так далее. «Локомотив» набрал приличный ход, его тяжело остановить. Красно-зелёные претендуют на второе место и постараются продлить победную серию, несмотря на потерю Гильерме. Впрочем, добиться успеха им будет непросто.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:1

Один из немногих матчей на финише чемпионата, в котором «Зенит» может потерять очки. «Спартак» и «Локомотив» очень надеются на это. «Краснодар» неважно провёл первую игру под руководством нового тренера, но теперь постарается исправиться при поддержке домашних трибун.

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«Урал» – «Рубин» – 0:0

«Урал» практически обезопасил себя от зоны стыковых матчей, хотя теоретически его ещё могут догнать. Как бы там ни было, хозяева будут играть на победу. «Рубин» сейчас должен побеждать, но сделать это в Екатеринбурге тяжело.

«Арсенал» – «Тамбов» – 2:0

«Арсенал» одержал трудную победу над «Краснодаром», что наверняка улучшит его психологический настрой. Туляки должны набирать три очка и спокойно готовиться к стыковым матчам.

«Сочи» – ЦСКА – 1:1

Задача «Сочи» – отбирать очки у конкурентов «Зенита». ЦСКА отстал от лидера, но ещё ничего не потеряно. Южане однозначно дадут бой, к тому же они продолжают борьбу за место в Лиге Европы. Конечно, Олич тоже рассчитывает на победу, но его команда всё-таки потеряет очки.

«Спартак» – «Уфа» – 2:1

Главная интрига матча – Шамиль Газизов против бывшего клуба. Сейчас у гостей каждая игра как финал. «Спартак» после поражения от «Локомотива» постарается реабилитироваться, и ему это удастся.

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Прогноз читателей

Артём Тычинкин (Санкт-Петербург):

«Ахмат» – «Химки» – 1:1

«Ахмат» должен реабилитироваться после провала в Уфе, тем более что будет играть дома. «Химки» – неуступчивая команда. Думаю, что из Грозного подмосковный клуб без очков не уедет.

«Ротор» – «Динамо» – 1:2

«Динамо» в последнее время немного сбавило, но «Ротор» нужно обыгрывать. А волгоградцам пора хотя бы гол забить.

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«Локомотив» – «Ростов» – 2:0

«Локомотив» после зимней паузы не остановить. Нынешний «Ростов» не конкурент железнодорожникам. Ставлю на рабочую победу команды Николича.

«Краснодар» – «Зенит» – 0:2

Сомневаюсь, что Гончаренко за пару недель что-то успел соорудить в «Краснодаре». «Зенит» не упустит чемпионство.

«Урал» – «Рубин» – 1:2

«Урал» очень неуступчив, но Казань семимильными шагами рвётся в еврокубки.

«Арсенал» – «Тамбов» – 3:0

«Тамбов» уже ни на что не претендует. «Арсенал» должен забирать три очка.

«Сочи» – ЦСКА – 2:2

Один из интереснейших матчей в этом туре. «Сочи» распрощался с еврокубковыми мечтами, но армейцам просто не будет. Поставлю на результативную ничью.

«Спартак» – «Уфа» – 3:1

«Спартак» после досадного поражения в дерби практически лишился шансов побороться за чемпионство. Теперь бы Лигу чемпионов не упустить. Думаю, матч будет результативный и рабочий гол «Спартак» пропустит.

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Прогноз журналистов

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:

«Ахмат» – «Химки» – 0:1

Команды по классу сейчас примерно равны. С одной стороны, гостям будет не хватать травмированного Дениса Глушакова. Но «Ахмат» задачу в РПЛ уже решил, а вот в Кубке есть шанс побороться за победу. Именно поэтому силы они будут экономить, а «Химки» забьют быстрый гол и закроются.

«Ротор» – «Динамо» – 0:3

Уверен, «Ротор» – это вторая команда РПЛ после «Тамбова», которая начнёт следующий сезон в ФНЛ. Календарь для них просто жуткий. «Динамо» же просто выше классом, именно за его счёт они и победят. А после домашней неудачи с «Уралом» будут только злее и забьют три гола.

«Краснодар» – «Зенит» – 2:2

«Зениту» ещё рано оформлять чемпионство. Прогноз немного иррационален – гости явно играют лучше, у хозяев – кризис. Но я жду сюрприза от Гончаренко, какого-то эмоционального всплеска. Поэтому поставлю на результативную ничью.

«Локомотив» – «Ростов» – 1:1

Любой серии приходит конец. И если уж кто-то и должен остановить железнодорожников, то это будет команда Карпина, у которой, как и обычно, весенняя часть турнира получается не очень. Но тут будет ничья – хватит «Ростову» проигрывать, а «Локо» – выигрывать.

«Урал» – «Рубин» – 1:2

«Рубин» рвётся в Лигу чемпионов (или хотя бы в тройку лидеров РПЛ) и на классе должен побеждать «Урал». Но легко не будет, хозяева сумеют забить. Ничья в этом матче тоже ожидаема, но всё-таки чуть больше верится в гостей. Наверное, это фактор Хвичи.

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«Арсенал» – «Тамбов» – 2:0

Для «Арсенала» встреча с «Тамбовом» – подарок судьбы. Нужно брать три очка и пытаться спастись. Стыков, скорее всего, не избежать, но это не значит, что без пяти минут мёртвый «Тамбов» они не обыграют.

«Сочи» – ЦСКА – 1:1

Победной серии Олича тоже придёт конец. «Сочи» давно не набирал очки, самое время сделать это на родном стадионе. Сейчас команды по классу примерно равны, не знаю, за счёт чего кто-то из них сможет выиграть. Да и матч на Кубок у армейцев уже в среду – а там «Локомотив», это важнее.

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«Спартак» – «Уфа» – 2:1

Хоть «Спартак» и сыграет без нескольких основных футболистов, «Уфу» он обыгрывать обязан. Иначе с мечтами о ЛЧ можно точно попрощаться – дальше соперники будут только сложнее. Даже обескровленный «Спартак» забьёт минимум два.

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