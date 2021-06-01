Польша — Россия. Онлайн. Перед встречей с Лукаку потренируемся на Левандовском!

Привет, друзья! Начинаем лето-2021 товарищеским матчем Польша – Россия. Игра во Вроцлаве на стадионе «Мейски» станет первой для нашей команды на этом подготовительном сборе и предпоследней перед чемпионатом Европы – 2020, где соперниками россиян будут Бельгия, Дания и Финляндия. В составе хозяев на поле могут появиться легионеры московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбусь, за которыми российские болельщики будут наблюдать не менее пристально, чем за звездой «Баварии» и обладателем «Золотой бутсы» Робертом Левандовским. Такая проверка для наших защитников перед встречей с гигантом Лукаку будет очень кстати! «Чемпионат», как обычно, подробно расскажет о матче в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!
Если вы ещё не читали наше интересное интервью с Александром Головиным, то обязательно сделайте это! Кстати, пару дней назад Саша отпраздновал свой день рождения.
Нынешний сезон стал для Роберта историческим. Ему удалось побить «вечный рекорд» Мюллера.
Главный тренер нашей сборной, кстати, высказался по поводу Левандовского. Как вообще сдержать такого форварда?
Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Польша — Россия
Посмотреть матч команды Станислава Черчесова с поляками можно будет на телеканале «РЕН ТВ». Начало прямой трансляции — в 21:40 мск.
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