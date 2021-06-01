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Польша – Россия, 1 июня 2021 — прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть онлайн матч Польша – Россия

Польша — Россия. Онлайн. Перед встречей с Лукаку потренируемся на Левандовском!
Дмитрий Росип
Польша — Россия. Онлайн
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Предпоследняя проверка команды Черчесова перед главными матчами года.

Привет, друзья! Начинаем лето-2021 товарищеским матчем Польша – Россия. Игра во Вроцлаве на стадионе «Мейски» станет первой для нашей команды на этом подготовительном сборе и предпоследней перед чемпионатом Европы – 2020, где соперниками россиян будут Бельгия, Дания и Финляндия. В составе хозяев на поле могут появиться легионеры московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбусь, за которыми российские болельщики будут наблюдать не менее пристально, чем за звездой «Баварии» и обладателем «Золотой бутсы» Робертом Левандовским. Такая проверка для наших защитников перед встречей с гигантом Лукаку будет очень кстати! «Чемпионат», как обычно, подробно расскажет о матче в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
01 июня 2021, вторник. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Россия
Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Польша — Россия
Live Дмитрий Росип

Если вы ещё не читали наше интересное интервью с Александром Головиным, то обязательно сделайте это! Кстати, пару дней назад Саша отпраздновал свой день рождения.

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12:14 Дмитрий Росип

Нынешний сезон стал для Роберта историческим. Ему удалось побить «вечный рекорд» Мюллера.

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12:12 Дмитрий Росип

Главный тренер нашей сборной, кстати, высказался по поводу Левандовского. Как вообще сдержать такого форварда?

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Черчесов высказался о Левандовском
12:08 Дмитрий Росип

Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Польша — Россия

Посмотреть матч команды Станислава Черчесова с поляками можно будет на телеканале «РЕН ТВ». Начало прямой трансляции — в 21:40 мск.

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