Польша — Россия. Онлайн. Перед встречей с Лукаку потренируемся на Левандовском!

Привет, друзья! Начинаем лето-2021 товарищеским матчем Польша – Россия. Игра во Вроцлаве на стадионе «Мейски» станет первой для нашей команды на этом подготовительном сборе и предпоследней перед чемпионатом Европы – 2020, где соперниками россиян будут Бельгия, Дания и Финляндия. В составе хозяев на поле могут появиться легионеры московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбусь, за которыми российские болельщики будут наблюдать не менее пристально, чем за звездой «Баварии» и обладателем «Золотой бутсы» Робертом Левандовским. Такая проверка для наших защитников перед встречей с гигантом Лукаку будет очень кстати! «Чемпионат», как обычно, подробно расскажет о матче в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!