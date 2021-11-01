«Арбитр устроил настоящую клоунаду». Разбор судейства 13-го тура РПЛ

13-й тур РПЛ прошёл без ярких судейских ошибок. Хотя назвать его идеальным всё равно не получается – вопросы к арбитрам, например, могут возникнуть у «Нижнего Новгорода» и «Ахмата». Арбитр Игорь Федотов разобрал судейские решения во всех матчах 13-го тура РПЛ.

Слово Федотову:

«Зенит» — «Динамо» — 4:1

Карасёв принял правильное решение, назначив 11-метровый в ворота «Зенита» и показав жёлтую карточку их защитнику. Рука у Караваева находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону. Арбитр неправильно показал жёлтую карточку Ловрену на 61-минуте. Защитник выпрыгивал вверх, пытался сыграть головой в мяч, но на скорости сбил соперника. Карасёв показывал, что Ловрен применял локоть в борьбе за мяч, но этого не было. Оценка судьи – 8,3.

«Рубин» — ЦСКА — 1:0

Гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно. Заболотный находился за линией офсайда, и, выходя из офсайда, блокировал защитника. Если бы просто отошёл в сторону – гол можно было засчитать, но здесь Заболотный принимал активное участие в игре, нельзя называть его офсайд пассивным. В остальном всё тоже было по делу, оценка – 8,4.

«Спартак» — «Ростов» — 1:1

На 11-й минуте стоило показать жёлтую карточку Байрамяну – он схватил соперника за майку, была длительная задержка. Любимов устроил настоящую клоунаду, когда не дал доиграть 30 секунд в первом тайме. Хорошо, что ему кто-то подсказал – и своё решение он отменил. Иначе командам пришлось бы доигрывать 30 секунд во втором тайме, а затем уже меняться воротами.

Что касается эпизода с Селиховым на 75-й минуте, то по тем повторам, что нам показали – мяч попал ему в плечо. Попади в руку – была бы красная. Также правильно, что на 65-й минуте не назначили 11-метровый в ворота «Ростова» – Соболев сам ударил защитника и красиво упал. Оценка – 8,3.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 0:1

Ключевой эпизод – отменённый гол «Краснодара». Я не могу сказать, что мяч отменён правильно – по движениям вратаря понятно, что он всё прекрасно видел. Да, момент сложный, но видно, что вратарь сначала сместился вправо, а потом – влево. Игрок был за линией офсайда, но он не перекрывал вратаря. Для меня гол «Краснодара» отменён неправильно. Это не очевидная ошибка Кукуляка: пять минут смотрели повтор, пытаясь за что-то зацепиться. Оценка – 8,3.

«Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:2

Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Едвай ударил Эннина, который пытался сыграть в мяч, по шее, а потом в корпус. Сухой продолжил игру, а следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Также на 75-й минуте следовало показать вторую жёлтую карточку Марадишвили за срыв перспективной атаки. Он сбил соперника, даже не пытаясь сыграть в мяч. Оценка арбитра – 7,4.

«Уфа» — «Ахмат» — 1:0

На 15-й минуте Амелин дал принцип преимущества во время атаки «Ахмата» – Ботака-Иобома грубо сбил соперника, но карточку перед собой не увидел. На 18-й минуте – опять его фол, опять принцип преимущества – и опять отсутствие наказания. За эти три минуты игрок «Уфы» должен был дважды получать жёлтую карточку, но в итоге не получил ни разу. «Уфа» отскочила – с 18-й минуты она должна была играть в меньшинстве.

На 72-й минуте Амелин верно показал жёлтую Урунову за неспортивное поведение. Но на 73-й минуте Урунов должен был увидеть перед собой вторую карточку – он ладонью ударил Уткина в голову, а судья вообще не заметил нарушения правил. Решения по этим жёлтым – очень странные, хотя в целом Амелин работал неплохо. Оценка – 7,7.

«Арсенал» — «Сочи» — 1:2

Шадыханов провёл хороший матч. На 93-й минуте вратарь «Арсенала» побежал в штрафную, игрок «Сочи» выбил мяч, а голкипер туляков промахнулся по мячу и попал в соперника. А тот потом наступил на ногу вратарю, но Шадыханов назначил штрафной в пользу «Сочи» – это правильно, так как первым фолил вратарь. Оценка – 8,4.

«Химки» — «Урал» — 0:0

Кукуян нормально отработал игру. На 27-й минуте принял правильное решение, не назначив 11-метровый в ворота «Урала» – был прострел, мяч попал в руку, но она была в естественном положении. Также момент с рукой был на 37-й минуте, вмешался VAR, но всё было верно – игрок «Урала» прятал руки за спину, мяч, скорее всего, попал ему в плечо. Оценка – 8,4.