Этот день настал! День, когда в сборную России снова хочется верить

Это было 21 ноября 2007-го. Холодно-мрачное утро, заспанная дорога до школы и осязаемое чувство веры. Слегка подзабытое после поездки сборной в Израиль, но всё ещё живое и держащееся на эмоциях от похода в «Лужники»: когда Павлюченко опоздал на собрание Гуса, но остался в команде и сделал нас всех ну очень счастливыми.

В те дни хорватам обещали машины и миллионы, а парень из моей школы по имени Антон тем самым утром сказал, что всех их лично расцелует в секретное место, если победят на выезде англичан. Мы ещё смеялись, что в случае победы Хорватии Антону не повезёт. И, естественно, выполнил ли он своё обещание – мы тоже никогда не узнаем.

Фото: Julian Finney/Getty Images

То утро и вообще тот день был особенным. Потому что уважаемая сборная Гуса могла попасть на крупный турнир своим любимым методом – нервно, в последний момент и при помощи высших сил. Потому что вера не испарилась, но и не извергалась из болельщиков, присутствовало заводящее чувство волнения. И ожидание – вечером что-то будет.



Дальше – счастье. Пьяные, именно пьяные и шатающиеся игроки сборной на кадрах, снятых Тимуром Журавелем в отеле. Бутылки шампанского, сносящие дверные косяки футболисты и ни одной просьбы убрать камеру и не светить в лицо. Все были настолько увлечены праздником!

***



Ровно через 14 лет – в ноябре 2021-го – сборная России играет главный матч длиннющего цикла. Начатого при тренере – полевом командире и продолженного после Евро при другом – танцующем под именную песню.



В действующих лицах – снова Хорватия. Судьбы решаются в последнем матче, и всё настолько серьёзно, что сборной России может помочь лишь она сама.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Матч в Сплите – первый максимально волнительный за последние 14 лет отборов. И оживляющий подзабытые эмоции – очень долго ждать, очень надеяться и верить. В уважаемую сборную. И любимую. Про которую говорят гораздо чаще, чем про предыдущую, ещё и другими словами.



Вокруг себя я всё чаще слышу, что люди ждут матч сборной. Не потому, что они смотрят любой футбол или у них работа такая, а просто потому, что верят.

И я верю.



И очень хочу, чтобы утро 14 ноября я вспоминал долгие годы вперёд. Чтобы кто-то рядом что-то пообещал, чтобы смеялись и волновались.



И чтобы Россия – чемпион.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

P. S. Совсем не боюсь сглазить, потому что на результат матча этот текст точно не повлияет. Поэтому предлагаю в комментариях вспомнить – как вы проводили дни самых важных матчей сборной. В 2007-м, на чемпионате мира в 2018-м и вообще когда угодно.



Давайте вспоминать и заряжаться!