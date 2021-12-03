Расплата за подлый гол. «Манчестер Юнайтед» наказал «Арсенал»

Майкл Кэррик выводил «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом» неожиданно даже для самого себя. Английская бюрократия, усиленная брекситом, не позволила Ральфу Рангнику приступить к работе сразу после игры с «Челси». Как следствие, исполняющий обязанности главного тренера получил возможность провести ещё одно топ-противостояние. Как выяснилось после матча, последнее.

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Смит-Роу бил по воротам с травмированным вратарём. Это плевок в правила фэйр-плей

Первый гол «Арсенала» — самый спорный момент в матче (а может, и в сезоне). На 13-й минуте после углового Фред влетел в Давида де Хеа. «МЮ» вынес мяч из штрафной, но первым на подборе оказался Эмиль Смит-Роу. Он пробил по пустым воротам, дав повод для целого консилиума арбитров. И через несколько минут обнимался с партнёрами.

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Никто даже не пытается требовать от Мартина Аткинсона отмены гола. Понятно, что 50-летний арбитр опоздал со свистком, и после этого ни у него, ни у команды видеоассистентов не было ни малейшего повода не засчитывать мяч. Но самому «Арсеналу» никто не мешал поступить благородно.



Прежде всего, сам Смит-Роу мог выбить мяч в аут, увидев проблемы у вратаря. Но даже если бы молодой игрок на эмоциях до подобного не додумался, более спокойные и опытные люди на бровке могли бы дать указание «Арсеналу» пропустить уже в ответной атаке.

«Арсенал» – команда, которая не выигрывает серьёзных титулов с 2004 года, но при этом обладает огромной болельщицкой аудиторией по всему миру. На 90% это связано с особым имиджем, идентичностью, ценностями, привитыми Арсеном Венгером. Когда-то он приказал даже не пропустить гол, а переиграть целый матч. Вот эта история.

Фото: Shaun Botterill/Getty images

В Кубке Англии Нванкво Кану забил победный «Шеффилд Юнайтед», перехватив пас соперника из аута своему вратарю. Это было и близко не так неспортивно, но прямо по ходу игры капитан «Арсенала» Стив Боулд потребовал от арбитра отменить гол (безуспешно). А после матча Венгер сказал: «Мы не нарушили никаких правил, забивая гол, но это всё равно было нечестно. Мы не хотим добиваться побед таким способом». Собственно, потом матч и был переигран: «Арсенал» снова выиграл 2:1, но уже без вопросов.



Нынешние обнимашки Смита-Роу с партнёрами ничуть не хуже шестых-восьмых мест и 0:5 на «Эттихаде» демонстрируют, насколько сильно деградировал «Арсенал» в последние годы.

Оборона не позволяет «Арсеналу» претендовать на серьёзные результаты

Тот факт, что вратарь Аарон Рамсдейл за пару месяцев смог стать кумиром «Эмирейтс», уже показывает, что даже огромная переплата за Бена Уайта не решила защитных проблем «Арсенала». Когда вратарь ловит кураж, а соперник оставляет ему шансы, Рамсдейл становится героем хайлайтов.

Но вот в данной игре Роналду и компания смогли бить точно в противоход – и «Арсенал» сгорел, несмотря на неплохой перформанс в атаке.

Эдегор классно подключился к одной из атак, но он же привёз и пенальти, решив отработать в обороне. Уайт, Габриэл и другие игроки обороны гостей играли против звёзд «МЮ» непозволительно пассивно, оставляя им очень много пространства. Для Роналду этот вечер стал историческим, но вообще игры против середняков и аутсайдеров АПЛ поздней осенью были для него объективно сложнее. Там защита ставила перед ним более трудные задачи, чем просто попасть в пустой дальний угол ворот.

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Кэррик уходит красиво

Уже после матча выяснилось, что Майкл Кэррик решил проститься с «МЮ» совсем. Работа ассистентом Рангника его уже не прельщает: он передал ему пост главного тренера и покинул клуб. Неужели несколько дней выявили разногласия англичанина и немца по ключевым вопросам развития команды?



Хотя, если помнить, какое невероятное внимание приковано к матчам с такой вывеской (эту игру, например, транслировали по Amazon Prime), будет неудивительно, если уже этой парой игр Кэррик заинтересовал какой-нибудь клуб АПЛ. Отличная репутация у него была ещё по ходу карьеры футболиста, всё время работы в тренерском штабе «МЮ» он её только укреплял. Да и три матча, надо признать, отработал хорошо: игры с «Вильярреалом», «Челси» и «Арсеналом» были очень разными (даже без Фернандеша и Роналду в старте обходились), но все сложились для его команды успешно.



Правда, это в любом случае всего лишь три матча.