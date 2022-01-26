Хави — не «новый Гвардиола» для «Барселоны». Есть более точный ориентир

Оказавшись в «Барселоне», Хави столкнулся со множеством обстоятельств, которые он не может изменить. Например, с желанием Усмана Дембеле зарабатывать € 20 млн в год – что для «Барселоны» означает расходы в € 40 млн в год, учитывая налоги. Или, например, с очередной травмой Ансу Фати, после которой тот заплакал прямо у Хави в объятьях. Или даже с нежеланием того же Фати делать операцию, на которой настаивают и медштаб, и сам Хави.

Список длинный. И где-то посреди этого списка, ближе к хвосту (потому что вряд ли это имеет практическое значение для тренера) ещё одно обстоятельство. На которое Хави повлиять не в состоянии. Это сравнения с Хосепом Гвардиолой.

Их сравнивали ещё до того, как Хави возглавил «Барселону». В комментариях романтики желали успеха, какого добился Пеп, а реалисты призывали не ждать такого же успеха, учитывая стартовые условия. Но показательно, что для всех Гвардиола был точкой отсчёта. И успехи, и неудачи Хави меряют по шкале Гвардиолы.

Гвардиола в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Наверное, это было неизбежно. Один из умнейших игроков своего времени, управляющий игрой за счёт интеллекта, а не атлетизма, возвращается в родную кризисную команду как тренер. Чтобы вернуть ей не только силу, но и стиль. Да ещё и президентом оба раза был Жоан Лапорта. Совпало? Всё, этого достаточно. Хотя на самом деле набор произвольно выбранных фактов даёт максимально искажённую картину (кстати, это универсальное правило работает не только в футболе).

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Почему Хави нельзя сравнивать с Гвардиолой

Хави не просто не нужно, а нельзя сравнивать с Гвардиолой, потому что эти сравнения рождают неправильные ожидания и неправильную оценку ситуации. Чтобы не быть голословным, приведу несколько отличий.

Первое важнейшее отличие упоминалось ещё три месяца назад, когда Хави только принял команду.

В отличие от Гвардиолы, он пришёл в «Барселону» не из «Барселоны». Это критически важно. К моменту назначения Пеп лично знал молодых игроков из второй команды, которые потом попали в первую. И общался со звёздами, так что был в курсе рабочей рутины. Другими словами, ему не нужно было погружаться в работу. Хави пришлось это делать – причём это было непросто, учитывая хаос последних лет. А ведь у него (в отличие от Гвардиолы) не было предсезонки – Хави пришёл уже по ходу сезона.

Второе важнейшее отличие – уровень и глубина состава. Это не принижение заслуг Гвардиолы. Его идеи совершили революцию в индустрии. Он вывел половину игроков на новый уровень, а легендарный статус того же Хави был далеко не очевиден до прихода Пепа – хотя на тот момент Хави было уже 28 лет. Гвардиола мгновенно преобразил команду – но даже список тех, от кого он отказался ради чистоты стиля и улучшения дисциплины, говорит о возможностях клуба. Роналдиньо, Деку, Лилиан Тюрам, Джанлука Дзамбротта, Эдмилсон: вот кем Пеп пожертвовал, чтобы сделать ставку на Лионеля Месси, Иньесту, Бускетса и Пике. Ставка блестяще сыграла (повторюсь: сводить успех Гвардиолы к составу – просто глупость), но у Хави настолько другая ситуация, что он даже не сможет эту ставку повторить. Ему просто некем пожертвовать.

Летом 2008 года главный молодой талант, Месси, уже был в шортлисте «Золотого мяча»: даже на фоне неудачного сезона для клуба он занял третье место. Был Анри, который попал в тройку номинантов на «Золотой мяч» за сезон до того. Был Это’О, просто блистательный нападающий, способный стабильно забивать по 20 голов за сезон. Нынешний состав «Барселоны» не предполагает даже сопоставимых параллелей. Главный молодой талант, Фати, год не играет. Забивного форварда нет даже одного. Пройдитесь по остальным линиям и сравните: имена, возраст. У той команды был ресурс для резкого скачка в качестве, и Пеп пробил её потолок. У этой команды ресурс крайне ограничен.

И ещё одно важнейшее отличие – окружающая футбольная среда. То есть что происходит не в «Барселоне», а в лиге в целом. Футбол Гвардиолы стал для лиги потрясением. Он сам позднее говорил, что в первый сезон его «Барселона» была не настолько сильна, но соперники часто просто не знали, как против неё играть. Это уже потом, с годами появилась адаптация. У Хави слишком другая ситуация. Он пришёл в лигу, которая за последние 10 лет видела не только Гвардиолу и его последователей, но и тех, кто успешно научился противодействовать его стилю.

Всё перечисленное не снимает с Хави ответственности. В любых условиях тренер может как прыгнуть выше головы, так и провалиться, не считая множества промежуточных результатов. Просто сравнивать его именно с Гвардиолой – неадекватно, так как у Хави даже в теории нет ресурсов, например, на то, чтобы создать такой же глобальный эффект для лиги в целом. Он может проделать плохую или хорошую работу, но это будет выглядеть почти одинаково провально по сравнению с человеком, который выиграл чемпионат, кубок и Лигу чемпионов в первый год.

«Барселона» Гвардиолы Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Конечно, лучше всего оценивать Хави как самостоятельную единицу, не сопоставляя с кем-то другим. Но если уж равнять, то можно найти более адекватный пример для сопоставления, который в большей степени учитывает контекст.

Кто, если не Пеп

Это Микель Артета. Ещё один ученик Гвардиолы и ещё один тренер, который считает, что играть в футбол и владеть мячом – это одно и то же.

Артета пришёл в «Арсенал» посреди сезона. И посреди глубочайшего кризиса. Эмери запутался в стилях и игроках, потерял контроль над раздевалкой, и это было толькой вершиной айсберга. Состав был крайне несбалансированным, а финансовое положение клуба не позволяло конкурировать с «Челси», «Ливерпулем», «Ман Сити» и «МЮ» за лучших игроков, хотя целью оставалось место в топ-4.

Микель Артета Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Артете пришлось разруливать кризис, который по-хорошему выходит за рамки полномочий тренера. Кризис идейный и управленческий, который привёл к хаотичному комплектованию команды игроками с противоречащими друг другу характеристиками и сомнительной мотивацией. Это очень похоже на ситуацию в «Барселоне». Такой кризис априори невозможно преодолеть быстро, потому что слишком много всего нужно менять, и не только на футбольном поле.

У Артеты быстро и не получилось. Первый полный сезон он закончил на восьмом месте. То есть даже хуже, чем последний полный сезон Эмери. А новый сезон начался просто ужасно, и многим (честно признаюсь: мне в том числе) казалось, что он утратил рычаги влияния на ситуацию. Причины для увольнения были. Да и сейчас, на фоне заметного прогресса, процесс выхода «Арсенала» из кризиса далеко не завершён. Успехи нестабильны, команда разбирается со слабыми соперниками, но до последнего времени выглядела беспомощно в матчах с топ-клубами. Многим новичкам ещё нужно доказать, что они способы играть на высоком уровне постоянно, а не вспышками. Но последовательность в выстраивании клуба оказалась важнее. А это то, что сейчас нужно и «Барселоне».

«Арсенал» Фото: Harriet Lander/Getty Images

Ещё одно важное сходство: на поле Артете пришлось идти на множество компромиссов. Он меняет схемы, а иногда радикально отказывается от мяча в топ-матчах. По владению «Арсенал» даже не в топ-6, уступая не только «Сити» и «Челси», но и «Брайтону» и даже «Тоттенхэму». Сравните с Хави, который вынужден в атаке играть навесами на Люка де Йонга. Идеи идеями, но приходится учитывать возможности состава и искать баланс.

Естественно, Артета – не идеальная ролевая модель для Хави. Речь не о том, что для Хави нормально занять восьмое место в первом полном сезоне. Нет, я привёл Артету в пример как более адекватную точку отсчёта, чем Гвардиола. Когда тренер приходит в клуб в затяжном управленческом кризисе, его путь не похож на путь героя. «Пришёл, увидел, победил» требует не только гениальности, хотя она – обязательное условие. Нужны ещё хоть какие-то предпосылки в структуре клуба. Если, конечно, речь не об Антонио Конте, но он ставит слишком другой футбол.

Антонио Конте Фото: Alex Pantling/Getty Images

Кстати, между Хави и Артетой есть ещё одно забавное сходство. Оба любят пафосные фразы, которые не затерялись бы в подростковых пабликах в соцсетях. Артета за два года больше 20 раз говорил о доминировании (том числе после проигранных матчей). Хави тоже любит это слово (говорил о «доминировании» после матча с «Реалом» в Суперкубке), но способен и на большее. Например, уже дважды называл набранные очки «золотыми», а после минимальной победы над «Алавесом» (аутсайдером) заявил: «Солнце взошло сегодня». Наверное, они оба пытаются таким образом мотивировать, но достигают, скорее, комического эффекта.

Если серьёзно, Хави всё ещё может стать для «Барселоны» хорошим тренером. И всё ещё может провалиться. Но это в любом случае будет ясно ещё не скоро. В его ситуации любой быстрый ответ может быть только неправильным.