Все матчи 1/4 финала ЧМ-2022. Кто с кем сыграет и на кого выйдет дальше. LIVE

Плей-офф чемпионата мира в самом разгаре! Позади уже групповой этап и 1/8 финала. По итогам первой стадии плей-офф выбыли сборные США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сенегала, Польши, Испании и Швейцарии. Теперь нас ждут ещё четыре матча в четвертьфинале, а также полуфиналы, финал и игра за третье место.
В розыгрыше чемпионата мира осталось всего восемь команд: Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина, Марокко, Португалия, Англия и Франция. А в ближайшие дни этот список вновь сократится. Ниже вы можете ознакомиться с полной сеткой плей-офф, а также следить за обновлениями.
Календарь 1/4 финала ЧМ-2022:
- 09.12.2022. 18:00. Хорватия – Бразилия
- 09.12.2022. 22:00. Нидерланды – Аргентина
- 10.12.2022. 18:00. Марокко – Португалия
- 10.12.2022. 22:00. Англия – Франция.
Кто ваш фаворит ЧМ-2022?
Пока на турнире пауза (в среду и четверг матчей не будет), предлагаем вам подискутировать. Кто из оставшихся участников имеет лучшие шансы выиграть турнир? Голосовать можно прямо тут, а спорить – в комментариях.
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