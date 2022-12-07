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Сетка чемпионата мира: 1/4 финала, кто с кем сыграет, все участники, кто на кого вышел, результаты, дата и время матчей

Все матчи 1/4 финала ЧМ-2022. Кто с кем сыграет и на кого выйдет дальше. LIVE
Михаил Рождественский
Сетка плей-офф ЧМ-2022. Онлайн
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Все обновления в турнирной сетке — в одном материале.

Плей-офф чемпионата мира в самом разгаре! Позади уже групповой этап и 1/8 финала. По итогам первой стадии плей-офф выбыли сборные США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сенегала, Польши, Испании и Швейцарии. Теперь нас ждут ещё четыре матча в четвертьфинале, а также полуфиналы, финал и игра за третье место.

В розыгрыше чемпионата мира осталось всего восемь команд: Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина, Марокко, Португалия, Англия и Франция. А в ближайшие дни этот список вновь сократится. Ниже вы можете ознакомиться с полной сеткой плей-офф, а также следить за обновлениями.

Календарь 1/4 финала ЧМ-2022:

  • 09.12.2022. 18:00. Хорватия – Бразилия
  • 09.12.2022. 22:00. Нидерланды – Аргентина
  • 10.12.2022. 18:00. Марокко – Португалия
  • 10.12.2022. 22:00. Англия – Франция. 
Live Максим Пахомов

Кто ваш фаворит ЧМ-2022?

Пока на турнире пауза (в среду и четверг матчей не будет), предлагаем вам подискутировать. Кто из оставшихся участников имеет лучшие шансы выиграть турнир? Голосовать можно прямо тут, а спорить – в комментариях.

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