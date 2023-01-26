Кейн завершит карьеру без трофеев? Сейчас ключевой момент

В АПЛ постоянно говорят о нападающем «Сити» Холанде. Оно и понятно. Этот монстр снова оформил хет-трик. Уже четвёртый в чемпионате Англии, хотя только-только оказался в этом турнире. Норвежец постоянно устанавливает какие-то рекорды, подбираясь к главному. Речь про количество голов за один сезон АПЛ.

Лучшие бомбардиры в истории турнира – Салах с 32 голами (при 38 турах в лиге) и Ширер/Коул с 34 голами (при 42 турах в лиге). У Холанда сейчас 25 мячей после 20 туров. Понятно, что он станет лучшим бомбардиром сезона, если не получит травму. Форвард теперь соревнуется даже не с действующими нападающими, а с историей.

Шарфы болельщиков Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

К этой аномальной результативности сейчас приковано всё внимание. И только где-то там, с краю, находится Гарри Кейн. Нападающий «Тоттенхэма» снова проводит отличный сезон, но этого никто не замечает из-за волшебного Холанда.



Кейн – второй бомбардир лиги (16 голов) и в целом стабилен. В этом чемпионате Англии он является лидером среди полевых футболистов по количеству минут на поле. Ладно, тут имеет значение, что «Тоттенхэм» сыграл больше матчей, чем почти все остальные команды. Хотя, даже если убрать у него один тур, Кейн всё равно в числе абсолютных лидеров. Просто потому что всегда выходил в основе и лишь раз покидал поле до финального свистка.

Краткое содержание последнего матча «Тоттенхэма»: команда Конте была по игре хуже «Фулхэма», создала меньше моментов, но Кейн сделал гол из ничего – победа со счётом 1:0. Если взять матч первого круга с «Фулхэмом», то там победный гол тоже за Кейном (как и ещё в пяти турах сезона). Мы уже рассказывали, откуда у нападающего такая стабильность. Как его отчислили из «Арсенала» за лишний вес, а потом он стал фанатом тренировок и даже изучал анатомию, чтобы прокачать скорость.

И вот теперь гол в последнем туре позволил Кейну добраться до рекорда Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм». У обоих по 266 мячей. Больше за историю клуба, который был основан ещё в 1882 году, не забивал никто. Очевидно, Кейн в ближайшее время станет единоличным рекордсменом. После такого все забудут, что нападающий ещё полтора года назад пропускал тренировки и всеми силами рвался в «Сити».

Тема ухода Кейна снова актуальна. Его хотят заполучить «Бавария» и «МЮ». В обеих командах явная нехватка качественного центрфорварда (простите, Шупо-Мотинг и Марсьяль). При этом действующий контракт Гарри рассчитан до лета 2024 года. Подходит момент, когда нужно определяться с будущим – либо продлевать соглашение, либо уходить после этого сезона.



«Тоттенхэм» не хочет оказаться в ситуации, когда ключевой футболист остаётся на контракте лишь год. Это стало бы большой проблемой, потому что игрок будет близок к тому, чтобы уйти вообще бесплатно. В такой ситуации клубу намного сложнее торговаться с конкурентами. И вот мы слышим новости от The Athletic, что переговоры не просто ведутся, а Кейн уже склоняется к продлению контракта.

Гарри Кейн Фото: Clive Rose/Getty Images

И это при том, что нападающему 29 лет (летом исполнится 30). Если он не уйдёт сейчас, то, вероятно, уже никогда не совершит трансфер в топ-клуб. В случае с Кейном это ещё и может означать, что никогда не выиграет трофей. Для масштаба игрока это противоестественно. Даже непонятно, как так сложилось, что у Кейна до сих пор нет ни одного кубка (Audi cup не считаем).



В плане трофеев «Тоттенхэм» считается проклятым. И пока нет тенденций к обратному. Вроде даже взяли тренера, который всегда гарантировал результат. Однако у Конте дела не то чтобы складываются. Похоже, что на этот раз клуб даже не попадёт в зону Лиги чемпионов (сейчас «Тоттенхэм» идёт пятым). А ведь для него выиграть ЛЧ едва ли не проще, чем чемпионат. В 2019-м были в финале, но уступили «Ливерпулю».

Многие эксперты в Англии настаивают, что Кейну пора валить. Например, Рио Фердинанд прям давит: «Кейн ничего не выиграет с этой командой». Пол Мерсон тоже призывает к трансферу нападающего в «МЮ». Тут вообще ключевой вопрос: может ли игрок стать великим без титула чемпиона страны? Есть пример Джеррарда, который так и не взял АПЛ. Правда, у него были победы в Лиге чемпионов и других турнирах.



Сейчас успех принято мерить именно титулами. В самом деле, тяжело ориентироваться на что-то другое. И всё же запоминаются далеко не только они. С самым титулованным футболистом мира теперь в первую очередь будут ассоциироваться далеко не футбольные достижения. Похоже, Кейн собирается остаться легендой «Тоттенхэма». Получается, как раз наоборот – запомнится своей преданностью. Почему бы и нет? А критика в любом случае будет, какое бы решение он ни принял в итоге.