Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Прогноз суперкомпьютера на сезон РПЛ: кто станет чемпионом, кто вылетит, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»

Кто фаворит финишной части РПЛ — «Зенит» или «Спартак»? Прогноз суперкомпьютера
Кирилл Закатченко
Кто фаворит финишной части РПЛ?
Аудио-версия:
Комментарии
«Локомотив» не избежит стыковых матчей, а ЦСКА не попадёт в тройку.

До рестарта РПЛ осталось совсем немного времени (первые матчи пройдут 3 марта). Лидирует «Зенит», который опережает «Спартак» на шесть очков, а «Ростов» — на семь. Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight прогнозирует, что первая тройка останется неизменной по окончании сезона.

«Манчестер Сити» или «Арсенал»? Изменения в прогнозе суперкомпьютера на чемпионство в АПЛ «Манчестер Сити» или «Арсенал»? Изменения в прогнозе суперкомпьютера на чемпионство в АПЛ

Вероятность очередной победы «Зенита» в чемпионате России составляет 94%. По мнению суперкомпьютера, сине-бело-голубые завершат турнир с 73 очками, то есть наберут во второй части сезона 31 балл из 39 возможных. Если верить прогнозу, то вторую строчку займёт «Спартак», который наберёт 61 очко. Вероятность победы красно-белых в чемпионате составляет всего лишь 5%.

Ни в одну другую команду с точки зрения чемпионских перспектив суперкомпьютер не верит. Пока он полагает, что тройку призеров замкнёт «Ростов», который отстанет от «Спартака» на шесть баллов. Четвёртое-пятое места разделят два московских клуба — «Динамо» и ЦСКА. Они наберут по 51 очку, но бело-голубые опередят соперника по дополнительным показателям.

Играют «Динамо» и ЦСКА

Играют «Динамо» и ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается нижней части таблицы, то суперкомпьютер полагает, что элитный дивизион напрямую покинут «Химки» и «Торпедо». Именно эти команды сейчас занимают две последние строчки в таблице. Вероятность вылета «Торпедо» составляет 96%, «Химок» — 73%. Предполагается, что во второй части сезона московский клуб наберёт 11 очков, подмосковный — 12.

Кстати, «Локомотив», если верить суперкомпьютеру, обойдёт «Факел», но завершит сезон на четвёртом месте с конца. При таком раскладе железнодорожники попадут в стыковые матчи за право сохранить место в РПЛ. Вероятность вылета воронежского клуба составляет 56%, московского — 43%. Согласно алгоритмам компании FiveThirtyEight, «Факел» в весенней части сезона наберёт 13 очков, «Локо» — 15.

Это цирк или крутое шоу?! От безумного матча «Спартака» и «Локо» просто пухнет голова Это цирк или крутое шоу?! От безумного матча «Спартака» и «Локо» просто пухнет голова

Вероятность вылета «Пари НН» составляет 14%, «Урала» — 9%, «Крыльев Советов» — 7%, «Оренбурга» — 1%. А в первой восьмёрке также окажутся «Ахмат», «Краснодар» и «Сочи». Кстати, перед стартом сезона суперкомпьютер прогнозировал, что в первой тройке будут «Зенит», ЦСКА и «Сочи», а «Спартак» займёт лишь четвёртое место. При этом «Локомотиву» отдавали седьмое место, а «Оренбургу» — последнее.

Гораздо выше ожиданий пока выступает «Ростов», которого ставили на девятую строчку в таблице. Ещё один южный клуб — «Ахмат» — отправляли на 10-е место, а он идёт шестым. «Химки» же ставили на 11-ю строчку, а они находятся в зоне прямого вылета. «Сочи» прогнозировали третью строчку (занимает девятое место), «Локомотиву» — седьмую (находится на 14-м месте).

Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду. Бразильца нашли там же, где и Клаудиньо! Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду. Бразильца нашли там же, где и Клаудиньо!

А вот как суперкомпьютер оценивает шансы всех команд в ближайшем туре.

  • «Факел» (вероятность победы в матче — 49%) — «Химки» (вероятность победы — 27%);
  • «Спартак» (72%) — «Урал» (10%);
  • «Зенит» (86%) — «Пари НН» (3%);
  • «Ахмат» (50%) — «Оренбург» (28%);
  • «Ростов» (60%) — «Локомотив» (20%);
  • «Динамо» (58%) — «Крылья Советов» (19%);
  • «Краснодар» (68%) — «Торпедо» (12%);
  • «Сочи» (35%) — ЦСКА (40%).
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023