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«Спартак» — «Урал», 4 марта 2023, как команды Виктора Гончаренко играли против «Спартака» в РПЛ и Кубке России

Гончаренко снова остановит «Спартак»? Тренер регулярно доставляет топ-клубу проблемы
Кирилл Закатченко
Гончаренко снова остановит «Спартак»?
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Белорус обыгрывал красно-белых с четырьмя разными клубами.

«Урал» заметно преобразился после возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера. В первом туре после рестарта чемпионата России клуб из Екатеринбурга сыграет в Москве со «Спартаком». У Гончаренко неплохая статистика в матчах со столичным клубом — он обыгрывал его с четырьмя разными клубами.

«Кубань»

Гончаренко работал с краснодарским клубом в период с октября 2013-го по ноябрь 2014-го и за это время дважды встретился со «Спартаком». В первом случае на тренерском посту красно-белых находился Дмитрий Гунько, во втором — Мурат Якин. Весной 2014 года «Кубань» прихлопнула соперника в Москве (2:0), а главным героем встречи стал будущий спартаковец Ивелин Попов. Болгарский футболист дважды огорчил Андрея Диканя, а в начале встречи сотряс мощным ударом перекладину. Фанатов красно-белых так расстроила игра своей команды, что в концовке матча они саркастически зарядили: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле».

Виктор Гончаренко и Мурат Якин

Виктор Гончаренко и Мурат Якин

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Вторая встреча состоялась осенью 2014 года. На тот момент «Кубань» занимала пятое место, а «Спартак» болтался на девятой строчке. В отличие от предыдущего матча, красно-белые трижды огорчили соперника, но этого не хватило для победы. Команды попеременно лидировали в счёте и в итоге разделили очки — 3:3. Все шесть мячей забили легионеры. У «Спартака» отличился Таски, а Ким Чельстрём оформил дубль. В составе «Кубани» дубль на свой счёт записал Секу Олисе (его арендовали у ЦСКА), а Попов реализовал пенальти.

«Уфа»

Следующая встреча Гончаренко и «Спартака» состоялась уже осенью 2016 года. Красно-белых тогда тренировал Массимо Каррера, а белорус работал с «Уфой». Возглавлявший таблицу «Спартак» сенсационно проиграл (0:1) и потерпел первое поражение в чемпионате под руководством итальянца. В том чемпионском сезоне красно-белые уступили в РПЛ пять раз, но в Москве с ними справилась только «Уфа». «Я сожгу этот костюм и на следующий матч снова надену спортивную форму», — пошутил на пресс-конференции после игры Каррера. Журналисты подметили, что, как только тренер перешёл на классический стиль одежды, его команда проиграла.

Гончаренко, в свою очередь, в течение всего матча вспыхивал от решений арбитра, будь то аут в пользу «Спартака» или пропущенный, по мнению тренера, фол. «Судья много ошибался в сторону «Уфы»? Я могу вас убедить, что с нашей скамейки всё смотрелось наоборот», — парировал журналисту Гончаренко. Единственный мяч во встрече забил Кехинде Фатаи, а в составе «Уфы» на поле вышли Андрей Лунёв и Иван Обляков. Оба впоследствии окажутся в топ-клубах РПЛ.

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ЦСКА

Гончаренко чаще всего встречался со «Спартаком» во время работы в ЦСКА. Армейцы девять раз играли с красно-белыми: команды одержали по четыре победы, а ещё один матч завершился вничью. «Спартак» снова встретился с Гончаренко в ходе чемпионского сезона и на этот раз победил — 2:1. Победный гол оформил Денис Глушаков, а в первом тайме на точный удар Луиса Адриано армейцы ответили мячом Алексея Березуцкого.

Футболисты «Спартака»

Футболисты «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сезоне-2016/2017 Гончаренко дважды противостоял Каррере. Сначала армейцы организовали камбэк в домашнем матче — превратили 0:1 в 2:1 благодаря голам на 83-й и 84-й минутах. На гол Марио Пашалича армейцы ответили голами Георгия Щенникова и Витиньо. Во втором круге красно-белые взяли убедительный реванш — отгрузили сопернику «трёшку». Квинси Промес оформил дубль, а окончательный счет установил Пашалич.

Пятая и последняя встреча Карреры и Гончаренко состоялась осенью 2018 года. На этот раз команды не выявили победителя — 1:1. Фернандо забил со штрафного, а ЦСКА отыгрался благодаря голу Николы Влашича. На матч второго круга с армейцами «Спартак» вышел под руководством Олега Кононова и уступил. Арнор Сигурдссон дважды огорчил красно-белых, у которых своего героя не нашлось.

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В сезоне-2019/2020 команда Гончаренко трижды сыграла со «Спартаком» и потерпела два поражения. Летом 2019-го армейцы уступили сопернику (1:2), а все голы оформили защитники. У «Спартака» дублем отметился Самуэль Жиго, в составе ЦСКА мяч забил Марио Фернандес. «Это фантастика, было просто великолепно. Это самая важная победа в моей жизни», — сказал после матча французский защитник «Спартака».

Пожалуй, самый скандальный матч команды Гончаренко со «Спартаком» состоялся в марте 2020 года. Тогда принципиальные соперники разыграли путёвку в полуфинал Кубка России. «Спартак» мощно стартовал и оформил два гола уже к 14-й минуте (отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе). ЦСКА не расклеился и отыгрался ещё до свистка на перерыв благодаря Игорю Дивееву и Ильзату Ахметову. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в овертайме победу красно-белым принёс Джордан Ларссон.

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После финального свистка Гончаренко отказался от рукопожатия с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец попытался обхватить Виктора руками, но тот оттолкнул коллегу и ушёл в подтрибунное помещение. Сам Тедеско после матча ограничился лаконичным комментарием: «Для меня нет проблем. Игра была эмоциональная, всё может произойти».

Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко
бывший главный тренер ЦСКА

«То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются всячески сделать так, чтобы тренеры лучше сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции, за движения, когда мы выходим из технической зоны».

Летом 2022 года Гончаренко взял реванш у Тедеско — ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Влашич приговорил красно-белых дублем, а Роман Зобнин наиграл на удаление. За несколько дней до дерби Гончаренко эмоционально сорвался после жёсткого поражения от «Зенита» (0:4) и улетел в Беларусь. В следующем матче с «Динамо» его подменил Сергей Овчинников, но на игру со «Спартаком» армейцы вышли уже под руководством Гончаренко.

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Последний матч со «Спартаком» для Гончаренко как для тренера ЦСКА состоялся 13 сентября 2020 года. И белорусский тренер снова победил. Красно-белые открыли счёт в начале матча усилиями Понсе, но армейцы до перерыва не только отыгрались, но и забили второй мяч (отличились Магнуссон и Влашич). Окончательный счёт установил Чидера Эджуке, который отличился в компенсированное время.

«Краснодар»

В апреле 2021 года Гончаренко подписал контракт с «Краснодаром». Он продержался на этом посту девять месяцев, а команда провела под его руководством 25 матчей. В конце 2021-го «быки» встретились со «Спартаком» на своём стадионе и обыграли соперника — 2:1. Красно-белыми уже руководил Руй Витория, что не помешало Гончаренко огорчить соперника уже с четвёртым клубом.

В первом тайме команды обменялись голами. Джон Кордоба отличился с паса Реми Кабелла, а Александр Соболев реализовал пенальти. Победу хозяевам после перерыва принёс удар Гжегожа Крыховяка с 11-метровой отметки. Кстати, сам Гончаренко в концовке первой половины получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

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Таким образом, команды Гончаренко провели 13 матчей со «Спартаком». Побед у белорусского тренера почти в два раза больше, чем поражений (семь против четырёх), а две встречи завершились мирным исходом. Гончаренко обыгрывал «Спартак» с четырьмя разными клубами, но при этом ещё ни разу не встречался с московской командой в роли тренера «Урала». В ближайшее время расклад поменяется. 4 марта «Урал» сыграет со «Спартаком» в РПЛ, а 14 марта и 4 апреля — в Кубке России. У Гончаренко будет сразу три попытки, чтобы обыграть КБ с пятым клубом.

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