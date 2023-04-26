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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция, 33-й тур АПЛ, где смотреть чемпионский матч, 26 апреля 2023 года

Главный матч сезона в АПЛ! Прервёт ли «Арсенал» гегемонию Гвардиолы и «Ман Сити»? LIVE
Михаил Рождественский
«Манчестер Сити» — «Арсенал». LIVE
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В Лондоне Артета проиграл, но если исправится сегодня, то поражение никто не вспомнит.

Друзья, всем привет! Еврокубков на этой неделе нет, но в среду, 26 апреля, нужно обязательно следить за событиями в футболе. Главное — это, по сути, чемпионский матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Ситуация в таблице АПЛ максимально напряжённая. «Арсенал» занимает первое место и опережает «Сити» на пять очков, но у команды Пепа Гвардиолы есть две игры в запасе. Таким образом, удержать чемпионскую гонку в своих руках Микель Артета может только в том случае, если не проиграет.

Встреча команд в первом круге закончилась победой «Сити» в Лондоне — 3:1. Если сегодня «Арсенал» исправится, то о том матче уже точно никто не вспомнит. На кону судьба чемпионства в Англии — такую игру пропускать нельзя ни в коем случае.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча сезона в АПЛ. Присоединяйтесь!

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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