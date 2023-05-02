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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Судьи снова помогли московским клубам. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Правда, «Динамо», в отличие от «Спартака», всё равно проиграло.

Позади 25-й тур РПЛ, который по традиции не обошёлся без грубых судейских ошибок. Правда, в отличие от прошлой недели, на этот раз их было немного. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Любимов крупно ошибся в пользу «Динамо»

Артём Любимов крупно ошибся в пользу «Динамо»

Фото: vk.com/fcdm_official

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 25-м туре

На этот раз грубых судейских косяков было два — оба в пользу московских клубов.

  • Артём Любимов не удалил защитника «Динамо» Милана Майсторовича в матче с «Факелом»;
  • Кирилл Левников не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за безрассудное действие – въехал плечом в лицо Ланговичу. Это не удаление, руку он не выставлял, но это точно карточка. Левников пропустил эпизод: убежал далеко, а когда обернулся — игрок «Ростова» уже был на газоне».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 25-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

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Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ

Таблица построена таким образом, что на верхних строчках располагаются клубы, которые больше других страдают от судейских решений.

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Крылья Советов»84-4
«Торпедо»41-3
«Динамо»54-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
«Ростов»660
«Химки»56+1
«Ахмат»57+2
«Оренбург»68+2
ЦСКА24+2
«Факел»57+2
«Зенит»25+3
«Спартак»59+4
«Пари НН»611+5
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