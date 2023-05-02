Судьи снова помогли московским клубам. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

Правда, «Динамо», в отличие от «Спартака», всё равно проиграло.

Позади 25-й тур РПЛ, который по традиции не обошёлся без грубых судейских ошибок. Правда, в отличие от прошлой недели, на этот раз их было немного. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Артём Любимов крупно ошибся в пользу «Динамо» Фото: vk.com/fcdm_official

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 25-м туре

На этот раз грубых судейских косяков было два — оба в пользу московских клубов.

Артём Любимов не удалил защитника «Динамо» Милана Майсторовича в матче с «Факелом»;

Кирилл Левников не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за безрассудное действие – въехал плечом в лицо Ланговичу. Это не удаление, руку он не выставлял, но это точно карточка. Левников пропустил эпизод: убежал далеко, а когда обернулся — игрок «Ростова» уже был на газоне».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 25-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ

Таблица построена таким образом, что на верхних строчках располагаются клубы, которые больше других страдают от судейских решений.