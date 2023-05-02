Судьи снова помогли московским клубам. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

Позади 25-й тур РПЛ, который по традиции не обошёлся без грубых судейских ошибок. Правда, в отличие от прошлой недели, на этот раз их было немного. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Любимов крупно ошибся в пользу «Динамо»
Фото: vk.com/fcdm_official
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура.
Ошибки судей в 25-м туре
На этот раз грубых судейских косяков было два — оба в пользу московских клубов.
- Артём Любимов не удалил защитника «Динамо» Милана Майсторовича в матче с «Факелом»;
- Кирилл Левников не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче с «Ростовом».
«Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за безрассудное действие – въехал плечом в лицо Ланговичу. Это не удаление, руку он не выставлял, но это точно карточка. Левников пропустил эпизод: убежал далеко, а когда обернулся — игрок «Ростова» уже был на газоне».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 25-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ
Таблица построена таким образом, что на верхних строчках располагаются клубы, которые больше других страдают от судейских решений.
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Торпедо»
|4
|1
|-3
|«Динамо»
|5
|4
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|«Ростов»
|6
|6
|0
|«Химки»
|5
|6
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Оренбург»
|6
|8
|+2
|ЦСКА
|2
|4
|+2
|«Факел»
|5
|7
|+2
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Спартак»
|5
|9
|+4
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
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