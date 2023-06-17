7 избранных событий воскресенья: российский финал в теннисе и финал Лиги наций

Расписание на 18 июня: бои Салихова, Царукяна и Цзю, «малый финал» Нидерландов и Италии, Гран-при Канады в Формуле-1.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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👊 4:00: Николас Далби (Дания) — Муслим Салихов (Россия), UFC Fight Night

*Важно: время боя ориентировочное

Интрига: не состарился ли российский Король кунг-фу?

Прославленный Муслим Салихов продолжает творить красоту в UFC, несмотря на солидный возраст. Впрочем, новый соперник россиянина тоже немолод: 38-летний датчанин Николас Далби хочет стать чемпионом промоушена, где выиграл три из пяти поединков. Салихов не умеет драться скучно, но хватит ли ему мощи, чтобы одолеть крепкого и неуступчивого Далби?

🥊 5:00: Тим Цзю (Австралия) — Карлос Окампо (Мексика), титульный бой

*Важно: время боя ориентировочное

Интрига: не оступится ли Тимофей Цзю в стиле своего отца?

Тимофей Цзю продолжает проводить бой за боем в ожидании, пока восстановится от травмы абсолютный чемпион мира Джермелл Чарло. Новый соперник Цзю-младшего — опытный Карлос Окампо, претендующий на временный титул австралийца. Тимофей является уверенным фаворитом, но не споткнётся ли он внезапно на аутсайдере, как когда-то его отец Костя Цзю? Тем более что Тима перед боем покусала собака.

👊 5:30: Арман Царукян (Россия) — Жоаким Силва (Бразилия), UFC Fight Night

*Важно: время боя ориентировочное

Интрига: докажет ли Царукян свои претензии на чемпионский пояс?

Российско-армянский боец Арман Царукян никак не может получить топового соперника. Царукян уверяет, что уже готов биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву, но пока ему дали только Жоакима Силву. Если Арман сможет победить красиво и эффектно, возможно, его всё-таки приблизят к титульному шансу. Но расслабляться не стоит: за Силву говорят большой опыт и отличная ударная техника.

🏆 🎾 13:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 4), Хертогенбосх, финал

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится русский финал в Хертогенсбохе?

На турнире в Хертогенбосхе впервые в этом сезоне состоится полностью российский финал. За титул в одиночном разряде поспорят прошлогодняя чемпионка Екатерина Александрова и первый номер посева Вероника Кудерметова. Если выиграет Екатерина, то ей впервые в карьере удастся защитить титул. Если победит Вероника, то вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет первой ракеткой России. Девушки ранее встречались трижды. Первые два поединка остались за Кудерметовой — в Нюрнберге и Ухане-2019, а Александрова победила как раз в полуфинале Хертогенбосха-2022. Ещё одна встреча не состоялась в Аделаиде-2023 из-за отказа Екатерины выйти на матч. Чем завершится их четвёртое противостояние?

Вероника Кудерметова Фото: Alex Pantling/Getty Images

🥉 ⚽️ 16:00: Нидерланды — Италия, Лига наций, матч за третье место

Интрига: аперитив перед основным блюдом

Сборные Италии и Нидерландов – одни из главных неудачников Лиги наций. Турнир проводится только в третий раз, а эти команды уже успели разочаровать своих болельщиков. Итальянцы дважды подряд остановились в шаге от финала, а нидерландцы снова остались без победы – в 2019-м они в финале уступили Португалии, а сейчас в главную стадию даже не вышли. Утешительная встреча, которая станет прекрасным разогревом перед зарубой Испании и Хорватии.

Чиро Иммобиле (Италия) Фото: Claudio Villa/Getty Images

🏎 21:00: Формула-1, Гран-при Канады

Интрига: подарит ли Монреаль очередную сумасшедшую гонку?

Болельщики Ф-1 любят трассу имени Жиля Вильнёва, ведь обычно здесь проходят весёлые гонки. Рецепт прост: длинные прямые обеспечивают возможности для обгонов, близость стен увеличивает вероятность аварий, монреальский асфальт иногда заставляет совершить больше одного пит-стопа, а погода может оказаться непредсказуемой. Будем надеяться, что и воскресный Гран-при Канады не станет исключением. В конце концов, должен же «Ред Булл» когда-то не выиграть!

Льюис Хэмилтон Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

🏆 ⚽️ 16:00: Хорватия — Испания, Лига наций, финал

Интрига: последний матч Модрича за сборную?

К Лиге наций можной по-всякому относиться, но не признать, что финалы этого турнира получаются яркими и захватывающими, нельзя. Во-первых, это всегда топ-матч – что сейчас, что два предыдущих раза. Во-вторых, эта игра может стать последней для Луки Модрича в майке хорватской сборной. Если ещё и обыграют испанцев, будет совсем красиво. В-третьих, это приятное утешение в отсутствие больших международных турниров.