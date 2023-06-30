7 топ-матчей субботы: Касаткина в финале, Грузия в 1/2 Евро U21 и решающие игры Медиалиги

А ещё «Зенит» против «Нефтчи», волейбол и бонусом — перевоплощения фигуристок на Дне Москомспорта и Гран-при Ф-1. Много интересного 1 июля!

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏐 11:30: Германия — США, Лига наций, предварительный этап, третья неделя

Лига наций (ж). Предварительный этап Лига наций (ж). Предварительный этап 01 июля 2023, суббота. 11:30 МСК Германия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли у американок, уже вышедших в финал турнира, мотивация обыграть немок?

Америка как хозяйка финального раунда Лиги наций уже в «Финале восьми», Германия — в пятёрке сильнейших, но её подпирают Китай и Япония. Подопечные Витала Хейнена в последних матчах уступили Сербии (1:3) с прибывшей Тияной Бошкович и лидеру турнира Польше (2:3), чем подпортили себе статистику. США же обыграли Болгарию (3:0) и прямых конкурентов за первую строчку — полек — 3:2. На позиции сборных США и Германии субботний матч не влияет, но в состоянии навредить планам команды Джованни Гвидетти. Если американки проиграют немкам, то потенциально очень сильный соперник Лиги наций — Сербия — может даже не выйти в финальную стадию.

Германия — США Фото: volleyballworld.com

💪 12:00: День Московского спорта: перевоплощение фигуристок

В «Лужниках» состоится масштабный ивент, приуроченный к 100-летию Московского спорта. Хедлайнерами станут фигуристы: с 13:45 до 15:40 на Малой арене пройдёт ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также из танцев на льду, выступят с лучшими показательными номерами.

Фигуристки попробуют себя и в других видах спорта. Алина Загитова проведёт показательный бой в фехтовании против двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян (начало в 14:15), Камила Валиева займётся брейк-дансом (начало в 15:30), Анна Щербакова — настольным теннисом (начало в 14:00), Александра Трусова — петанком (начало в 15:30).

День Московского спорта Фото: Алёна Сахарова, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 14:30*: Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Истбурн, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Касаткина первый титул в карьере на траве?

Дарья Касаткина добралась до своего 13-го финала турнира WTA в карьере. На «пятисотнике» в Истбурне россиянка справилась с четырьмя очень сильными теннисистками — Ангелиной Калининой, Каролиной Плишковой, Каролин Гарсией и Камилой Джорджи. Теперь в финале Дарья сразится с американкой Мэдисон Кис за свой первый титул на траве. Удастся ли Касаткиной справиться с неудобной для себя соперницей? Ведь по личным встречам она ей уступает 2-8.

Дарья Касаткина Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA

⚽️ 17:00: «Амкал» — «Бей Беги», Медиалига, матч за третье место Третьего сезона

Интрига: команда Александра Соболева и Георгия Джикии попадёт в Кубок России?

Подходит к концу финал третьего сезона Медийной футбольной лиги. Три команды по итогам турнира получат право на участие в Кубке России — 2023/2024. Поэтому матч за третье место важен для обеих команд. «Амкалу» принципиально отобраться в Кубок из-за статуса топ-медиаклуба, а «Бей Беги» — для завоевания аудитории. Отметим, что президентами «Бей Беги» являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия. Может получиться так, что игроки красно-белых встретятся со своим же клубом в следующем розыгрыше Кубка России. Но для начала нужно обыграть «Амкал».

«Амкал» — «Бей Беги» Фото: vk.com/media.football.league

🏎 17:30: Формула-1, Гран-при Австрии, спринт

Интрига: дождь остановит «Ред Булл»?

Домашний Гран-при «Ред Булл» — второй в нынешнем сезоне Ф-1 с необычным форматом. Основная квалификация уже прошла в пятницу, а в субботу — отдельный спринтерский день. С утра пройдёт отдельная квалификация для спринта, ну а потом — короткая гонка. При этом прогнозы погоды сулят в субботу дождь — может, хоть он окажется в состоянии остановить «быков» и конкретно Макса Ферстаппена? Конкуренты из «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин» надеются на лучшее. Верим в интригу и мы!

Гран-при Австрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 19:00: Грузия — Израиль, Евро-2023 U21, 1/4 финала

Интрига: Грузия впервые в истории попадёт в полуфинал Евро и на Олимпиаду?

Сборная Грузии, наверное, главная сенсация молодёжного чемпионата Европы. Команда вышла в плей-офф из группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами с первого места. А теперь рвётся к медалям. Впереди – сборная Израиля. Да, не самый сложный, но достаточно коварный соперник. Израиль вышел из группы с Германией – пока ещё действующим чемпионом Европы, оставив их за бортом. Так что недооценивать израильтян нельзя. Грузия в случае победы не только выйдет в полуфинал, но и с вероятностью в 99% отберётся на Олимпиаду-2024 в Париже. Отличная мотивация для команды совершить ещё одно чудо.

Грузия — Израиль Фото: gff.ge

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Нефтчи», Выставочный турнир Кубок Премьер

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: старт главного международного турнира межсезонья в России.

За последние 1,5 года в Россию не приезжали крупные иностранные команды. Однако «Зенит» собрал неплохие клубы в Санкт-Петербурге на выставочном турнире. Участие примут не только «Нефтчи», но и «Фенербахче» с «Црвеной Звездой». «Зенит» стартует в Кубке матчем с «Нефтчи». Азербайджанцы заняли третье место в последнем сезоне национального чемпионата. Так что команде Сергея Семака предстоит отличная проверка во время предсезонной подготовки.

«Зенит» Фото: fc-zenit.ru

⚽️ 20:30: «Родина Медиа» — «DROTS, Медиалига, финал Третьего сезона

Winline Медиалига. Финал Winline Медиалига. Финал 01 июля 2023, суббота. 20:30 МСК 2DROTS Москва Не начался Родина Медиа Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: 2DROTS выиграют третью МФЛ подряд?

2DROTS – главный медийный клуб. На их счету уже два титула МФЛ. «Дроты» вышли и в финал третьего сезона. Команда в шаге от третьего трофея. Впереди – «Родина Медиа». Команды уже встречались в прошлом финале. В серии буллиталити тогда победу одержали 2DROTS. Теперь «Родина» получает шанс на реванш. Обе команды уже попали в розыгрыш Кубка России – 2023/2024, но теперь важно забрать главный медиатрофей и солидную денежную сумму.

«Родина Медиа» — 2DROTS Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/ТАСС

⚽️ 22:00: Испания — Швейцария, Евро-2023 U21, 1/4 финала

Интрига: одни из главных фаворитов выйдут в полуфинал?

Сборная Испании входит в группу претендентов на победу в Евро-2023 U21. На стадии группового этапа испанцы обыграли Хорватию и Румынию, а затем спасли ничью во встрече с Украиной (играя не основным составом). Впереди – матч со Швейцарией, попавшей в плей-офф благодаря осечке Италии с Норвегией. Швейцарцы – непростой соперник, но вполне проходимый для Испании. Интересно, что именно эти команды встречались в финале Евро-2011. Тогда испанцы одержали победу со счётом 2:0. Как закончится матч на этот раз?