7 топ-матчей субботы: Касаткина в финале, Грузия в 1/2 Евро U21 и решающие игры Медиалиги

Посмотреть все события 1 июля в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏐 11:30: Германия — США, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
- 💪 12:00: День Московского спорта: перевоплощение фигуристок
- 🎾 14:30*: Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Истбурн, финал
- ⚽️ 17:00: «Амкал» — «Бей Беги», Медиалига, матч за третье место Третьего сезона
- 🏎 17:30: Формула-1, Гран-при Австрии, спринт
- ⚽️ 19:00: Грузия — Израиль, Евро-2023 U21, 1/4 финала
- ⚽️ 19:30: «Зенит» — «Нефтчи», Выставочный турнир Кубок Премьер
- ⚽️ 20:30: «Родина Медиа» — «DROTS, Медиалига, финал Третьего сезона
- ⚽️ 22:00: Испания — Швейцария, Евро-2023 U21, 1/4 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
🏐 11:30: Германия — США, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
Интрига: будет ли у американок, уже вышедших в финал турнира, мотивация обыграть немок?
Америка как хозяйка финального раунда Лиги наций уже в «Финале восьми», Германия — в пятёрке сильнейших, но её подпирают Китай и Япония. Подопечные Витала Хейнена в последних матчах уступили Сербии (1:3) с прибывшей Тияной Бошкович и лидеру турнира Польше (2:3), чем подпортили себе статистику. США же обыграли Болгарию (3:0) и прямых конкурентов за первую строчку — полек — 3:2. На позиции сборных США и Германии субботний матч не влияет, но в состоянии навредить планам команды Джованни Гвидетти. Если американки проиграют немкам, то потенциально очень сильный соперник Лиги наций — Сербия — может даже не выйти в финальную стадию.
Германия — США
Фото: volleyballworld.com
💪 12:00: День Московского спорта: перевоплощение фигуристок
В «Лужниках» состоится масштабный ивент, приуроченный к 100-летию Московского спорта. Хедлайнерами станут фигуристы: с 13:45 до 15:40 на Малой арене пройдёт ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также из танцев на льду, выступят с лучшими показательными номерами.
Фигуристки попробуют себя и в других видах спорта. Алина Загитова проведёт показательный бой в фехтовании против двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян (начало в 14:15), Камила Валиева займётся брейк-дансом (начало в 15:30), Анна Щербакова — настольным теннисом (начало в 14:00), Александра Трусова — петанком (начало в 15:30).
День Московского спорта
Фото: Алёна Сахарова, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🎾 14:30*: Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Истбурн, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: завоюет ли Касаткина первый титул в карьере на траве?
Дарья Касаткина добралась до своего 13-го финала турнира WTA в карьере. На «пятисотнике» в Истбурне россиянка справилась с четырьмя очень сильными теннисистками — Ангелиной Калининой, Каролиной Плишковой, Каролин Гарсией и Камилой Джорджи. Теперь в финале Дарья сразится с американкой Мэдисон Кис за свой первый титул на траве. Удастся ли Касаткиной справиться с неудобной для себя соперницей? Ведь по личным встречам она ей уступает 2-8.
Дарья Касаткина
Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA
⚽️ 17:00: «Амкал» — «Бей Беги», Медиалига, матч за третье место Третьего сезона
Интрига: команда Александра Соболева и Георгия Джикии попадёт в Кубок России?
Подходит к концу финал третьего сезона Медийной футбольной лиги. Три команды по итогам турнира получат право на участие в Кубке России — 2023/2024. Поэтому матч за третье место важен для обеих команд. «Амкалу» принципиально отобраться в Кубок из-за статуса топ-медиаклуба, а «Бей Беги» — для завоевания аудитории. Отметим, что президентами «Бей Беги» являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия. Может получиться так, что игроки красно-белых встретятся со своим же клубом в следующем розыгрыше Кубка России. Но для начала нужно обыграть «Амкал».
«Амкал» — «Бей Беги»
Фото: vk.com/media.football.league
🏎 17:30: Формула-1, Гран-при Австрии, спринт
Интрига: дождь остановит «Ред Булл»?
Домашний Гран-при «Ред Булл» — второй в нынешнем сезоне Ф-1 с необычным форматом. Основная квалификация уже прошла в пятницу, а в субботу — отдельный спринтерский день. С утра пройдёт отдельная квалификация для спринта, ну а потом — короткая гонка. При этом прогнозы погоды сулят в субботу дождь — может, хоть он окажется в состоянии остановить «быков» и конкретно Макса Ферстаппена? Конкуренты из «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин» надеются на лучшее. Верим в интригу и мы!
Гран-при Австрии
Фото: Mark Thompson/Getty Images
⚽️ 19:00: Грузия — Израиль, Евро-2023 U21, 1/4 финала
Интрига: Грузия впервые в истории попадёт в полуфинал Евро и на Олимпиаду?
Сборная Грузии, наверное, главная сенсация молодёжного чемпионата Европы. Команда вышла в плей-офф из группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами с первого места. А теперь рвётся к медалям. Впереди – сборная Израиля. Да, не самый сложный, но достаточно коварный соперник. Израиль вышел из группы с Германией – пока ещё действующим чемпионом Европы, оставив их за бортом. Так что недооценивать израильтян нельзя. Грузия в случае победы не только выйдет в полуфинал, но и с вероятностью в 99% отберётся на Олимпиаду-2024 в Париже. Отличная мотивация для команды совершить ещё одно чудо.
Грузия — Израиль
Фото: gff.ge
⚽️ 19:30: «Зенит» — «Нефтчи», Выставочный турнир Кубок Премьер
Интрига: старт главного международного турнира межсезонья в России.
За последние 1,5 года в Россию не приезжали крупные иностранные команды. Однако «Зенит» собрал неплохие клубы в Санкт-Петербурге на выставочном турнире. Участие примут не только «Нефтчи», но и «Фенербахче» с «Црвеной Звездой». «Зенит» стартует в Кубке матчем с «Нефтчи». Азербайджанцы заняли третье место в последнем сезоне национального чемпионата. Так что команде Сергея Семака предстоит отличная проверка во время предсезонной подготовки.
«Зенит»
Фото: fc-zenit.ru
⚽️ 20:30: «Родина Медиа» — «DROTS, Медиалига, финал Третьего сезона
Интрига: 2DROTS выиграют третью МФЛ подряд?
2DROTS – главный медийный клуб. На их счету уже два титула МФЛ. «Дроты» вышли и в финал третьего сезона. Команда в шаге от третьего трофея. Впереди – «Родина Медиа». Команды уже встречались в прошлом финале. В серии буллиталити тогда победу одержали 2DROTS. Теперь «Родина» получает шанс на реванш. Обе команды уже попали в розыгрыш Кубка России – 2023/2024, но теперь важно забрать главный медиатрофей и солидную денежную сумму.
«Родина Медиа» — 2DROTS
Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/ТАСС
⚽️ 22:00: Испания — Швейцария, Евро-2023 U21, 1/4 финала
Интрига: одни из главных фаворитов выйдут в полуфинал?
Сборная Испании входит в группу претендентов на победу в Евро-2023 U21. На стадии группового этапа испанцы обыграли Хорватию и Румынию, а затем спасли ничью во встрече с Украиной (играя не основным составом). Впереди – матч со Швейцарией, попавшей в плей-офф благодаря осечке Италии с Норвегией. Швейцарцы – непростой соперник, но вполне проходимый для Испании. Интересно, что именно эти команды встречались в финале Евро-2011. Тогда испанцы одержали победу со счётом 2:0. Как закончится матч на этот раз?
Испания — Швейцария
Фото: UEFA
- 30 июня 2023
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:45
-
20:37
-
20:34
-
20:24
-
20:09
-
20:07
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:09
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:19
-
18:10
-
18:00