9 топ-событий воскресенья: UFC Fight Night, МЛС и фавориты Евро-2023

Посмотреть все события 2 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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👊 0:20*: Яна Сантос — Кэрол Роза, UFC Fight Night

*Время боя ориентировочное

Интрига: одержит ли Куницкая-Сантос первую победу после родов?

Яна Куницкая была на очень хорошем счету в UFC, но после свадьбы с бойцом Тиаго Сантосом взяла длительную паузу для рождения ребёнка. Вернулась Яна неудачно, улетев в нокаут от Ирене Альданы уже в первом раунде. Теперь же россиянка попробует одолеть опасную Кэрол Розу: в случае поражения Куницкая-Сантос может нарваться на увольнение из промоушена. Ставки весьма высоки.

👊 1:10*: Ринат Фахретдинов — Кевин Ли, UFC Fight Night

*Время боя ориентировочное

Интрига: Фахретдинов разорвёт экс-звезду UFC?

Рината Фахретдинова очень любят в UFC. Иначе не объяснить, почему всего в третьем бою под эгидой промоушена наш соотечественник получил в соперники звёздного Кевина Ли. Да, лучшие годы американца позади, он недавно вернулся к Дане Уайту, но имя Ли всё равно остаётся весомым. Если Фахретдинов сможет победить, его статус резко взлетит вверх.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Фахретдинова

⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Нью-Инглэнд Революшн», МЛС

Интрига: обострится борьба за первое место?

В Цинциннати встретятся лидеры регулярного чемпионата. «Цинциннати» лидирует в МЛС как в Восточной конференции, так и в общей таблице. 43 очка в 19 матчах – мощный показатель, но вся борьба ещё впереди. И обостриться она может как раз благодаря результату предстоящей игры. «Нью-Инглэнд Революшн» пока идёт вторым, и победа на поле соперника позволит сократить отставание до четырёх очков. Кстати, за гостей играет Жози Алтидор. Нападающему, у которого в своё время не задалась многообещающая карьера в Европе, уже 33 года, и в этом сезоне он забил один мяч в 10 встречах.

«Цинциннати» — «Нью-Инглэнд Революшн» Фото: Lauren Sopourn/Getty Images

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Остин», МЛС

Интрига: сможет ли новая команда Месси прервать серию из поражений?

«Интер Майами» в этом сезоне откровенно проваливается, зато активно усиливается. В клуб уже пришли Лео Месси и Серхио Бускетс, а главным тренером назначен Херардо Мартино. Последнее место в Восточной конференции и серия из семи поражений – явно не то, чего ждали от такой амбициозной команды. Теперь Мартино необходимо выправлять положение, и начать предстоит с матча с «Остином», который занимает восьмую строчку в Западной конференции. Правда, рассчитывать на Месси в предстоящей игре не придётся – Лео, как ожидают в клубе, приступит к работе не раньше середины июля.

«Интер Майами» Фото: Lauren Sopourn/Getty Images

👊 4:30*: Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд, UFC Fight Night

*Время боя ориентировочное

Интрига: немецкий дагестанец успокоит главного болтуна UFC?

Абусупьян Магомедов родился в Дагестане и носит российский паспорт, но уже давно живёт в Германии, которую и представляет в октагоне. Абус нечасто дерётся, зато каждое его выступление получается очень эффектным. Магомедова ждёт самое серьёзное испытание в карьере: Шон Стрикленд — не только главный болтун UFC, но и очень опасный парень. Ставим на Абусупьяна?

🏐 13:00: Италия — Япония, Лига наций, предварительный этап, третья неделя

Лига наций (ж). Предварительный этап Лига наций (ж). Предварительный этап 02 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК Италия Не начался Япония Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как распределятся итоговые пары в 1/8 финала Лиги наций?

Финальный день предварительного этапа в женской Лиге наций! Америка, Польша, Турция, Бразилия и Германия уже вышли в «Финал восьми», который пройдёт в американском Арлингтоне. Там же Япония и Китай после побед 1 июля над Таиландом (3:0) и Кореей (3:1) соответственно. Чемпионы прошлогоднего розыгрыша – Италия – также забрали последнее место. Финальная восьмерка скомпонована, но как распределятся пары в 1/8 – покажет последний игровой день.

Женская сборная Италии Фото: volleyballworld.com

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Австрии

Интрига: в квалификации «Феррари» на уровне «Ред Булл». А в гонке?

Пятничная «главная» квалификация Гран-при Австрии воодушевила: «Феррари» в кои-то веки отработала сессию безошибочно, и Шарлю Леклеру не хватило всего 48 тысячных, чтобы отобрать поул у Макса Ферстаппена. При этом мы помним, что на прошлом этапе итальянцы были очень хороши в гоночном режиме. А год назад на «Ред Булл Ринге» победил как раз Леклер. Так что же, у «Скудерии» правда есть шанс закончить победную монополию «быков»? К сожалению, в субботнем спринте скорость «Феррари» была куда хуже, но если в воскресенье погода будет напоминать пятничную, без дождя, то итальянцы снова получат шанс.

«Ред Булл» Фото: Lars Baron/Getty Images

⚽️ 19:00: Англия — Португалия, Евро-2023 U21, 1/4 финала

Интрига: остановит ли Португалия мощную Англию?

На молодёжном Евро наступает самое интересное время – плей-офф. Англичане на групповом этапе подтвердили статус одного из фаворитов турнира: три победы, в том числе над Германией, причём с одинаковым счётом (2:0) и без пропущенных мячей. У португальцев ситуация иная: команда с трудом выползла из группы вслед за сенсационной Грузией, но легко быть и не могло, поскольку обходить пришлось Нидерланды и Бельгию. Впереди борьба за полуфинал, и за 90 минут (или больше?) может произойти что угодно.

Молодёжная сборная Англии Фото: Eóin Noonan/Getty Images

⚽️ 22:00: Франция — Украина, Евро-2023 U21, 1/4 финала

Интрига: Украина устроит неприятности мощнейшей Франции?

Ещё один фаворит Евро – Франция – прошлась катком по группе с Италией, Норвегией и Швейцарией и теперь нацелена на трофей. Правда, Украина совершенно не похожа на удобного соперника: на групповом этапе команда разобралась с Хорватией и Румынией, а напоследок сдержала Испанию. На бумаге фаворитом кажутся французы, у которых в составе полно звёзд, но, как и всегда в футболе, в одном конкретном матче возможна сенсация.