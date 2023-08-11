10 главных трансферных новостей дня. «Сити» готовит € 100 млн, а цель «Зенита» ускользнула

Новый день — новая порция трансферных новостей. Тут и несколько официальных переходов, и долгожданное окончание саги с Гарри Кейном, и неожиданный ход от «Манчестер Сити».

Кейн всё-таки переходит в «Баварию» (это не шутка!)

Одна из главных трансферных саг этого лета всё-таки завершилась. Каждый день мы читали крайне противоречивую информацию — то Гарри Кейн уходит в «Баварию», то остаётся в «Тоттенхэме». Но теперь в этом вопросе поставлена точка. В пятницу инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что англичанин вылетает в Мюнхен, поскольку клубы согласовали переход. И через несколько часов бомбардир действительно прилетел в немецкий город. Не исключено, что «Бавария» успеет уладить бюрократические вопросы и заявить игрока на Суперкубок Германии (матч пройдёт 12 августа). По всей видимости, «Тоттенхэм» получит € 100 млн плюс бонусы. «Бавария» решила проблему с центральным нападающим, которая появилась после ухода Роберта Левандовского.

ЦСКА отпустил Зайнутдинова в Турцию

Московский клуб несёт ещё одну потерю. Футболист сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов продолжит карьеру в «Бешикташе», а за его трансфер армейцы получат € 5 млн плюс 15% от перепродажи. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, а источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. В начале следующей недели Зайнутдинов прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта. Кстати, в Турции изменили регламент, и Зайнутдинов теперь не будет считаться легионером. Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев позитивно оценил предстоящий переход. По его информации, в «Бешикташе» игрока будут использовать на той же позиции, что и в национальной команде.

Бактиёр Зайнутдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кайседо отказал «Ливерпулю» из-за договорённости с «Челси»

Такое ощущение, что события вокруг Мойсеса Кайседо меняются каждый час. То он перешёл в «Челси», то почти перешёл в «Ливерпуль», то всё опять поменялось. Мерсисайдцы неожиданно перебили предложение лондонцев по трансферу, но сам эквадорец отказала команде Клоппа. Почему? Потому что ранее согласовал контракт с «Челси». От всего этого точно выиграет «Брайтон», который наверняка получит громадные деньги. Теперь осталось получить предложение от «Челси», которое устроит все стороны.

«Фенербахче» укрепил состав игроком, который мог оказаться в «Зените»

Дженгиз Ундер всё-таки уходит из «Марселя». Но не в «Зенит» (о чём писали некоторые источники), а в «Фенербахче». По данным Романо, стороны согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Официально о сделке объявят после того, как турецкий игрок пройдёт медосмотр. Ранее сообщалось, что «Зенит» может составить конкуренцию «Фенербахче» в борьбе за футболиста. Но Ундер выбрал возвращение на родину и игру в еврокубках.

Дженгиз Ундер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло

Ещё один футболист, которого слухи отправляли в «Зенит». «Астон Вилла» сделала официальное предложение «Галатасараю» по трансферу Николо Дзаньоло: аренда за € 3 млн с правом выкупа за € 20 млн. Помимо этого, английский клуб готов взять на себя все расходы по зарплате игрока, пока тот будет в аренде. Плюс ещё € 7 млн могут выплатить в виде бонусов. Ждём ответа от «Галатасарая», который, видимо, изучает все нюансы сделки.

«Челси» откажется от трансфера Адамса

Несколько часов назад Тайлер Адамс представлял себя в футболке «Челси». Лондонский клуб активировал опцию выкупа за € 24 млн, а сам американец прошёл медосмотр. Казалось, всё уже решено. Но «Челси» переключится на многомиллионный трансфер Кайседо, а Адамсу придётся вернуться в «Лидс», который по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. «Челси» не подписал контракт с американцем, хотя тот прошёл все медицинские тесты.

Тайлер Адамс Фото: Stu Forster/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Фреда

30-летний Фред покидает «Олд Траффорд». Об этом сообщалось в течение последних дней, но теперь стороны согласовали условия. Бразильцу осталось пройти медосмотр и подписать контракт — об этом сообщил официальный сайт «МЮ». Ранее стало известно, что английский клуб принял предложение в размере € 15 млн, а Фред согласовал личный контракт. Полузащитник играл за манкунианцев с 2018 года. Вместе с командой он завоевал Кубок английской лиги и доходил до финала Лиги Европы.

«Ман Сити» предложил за Пакета € 101 млн

По всей видимости, Лукас Пакета очень нужен «Манчестер Сити». Чемпион Англии предложил «Вест Хэму» € 80 млн, лондонский клуб ответил отказом. «Ман Сити» не растерялся и увеличил сумму до € 101 млн. Правда, «Вест Хэм», судя по всему, вдохновился примером коллег из «Брайтона», поскольку требует € 110 млн. На всякий случай напомним, в прошлом сезоне Пакета отыграл 41 матч, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость в € 45 млн.

Турецкий клуб рассматривал вариант с арендой защитника «Зенита»

Чуть выше мы писали, что в чемпионате Турции изменили регламент. Согласно поправке, футболисты из Казахстана не считаются легионерами. «Сивасспор» обратился к «Зениту» в надежде оформить переход защитника Нуралы Алипа. Впрочем, турецкий клуб не готов серьёзно тратиться, поэтому предложил сине-бело-голубым два других варианта. Либо аренда, либо небольшая финансовая компенсация. Согласно данным Vesti.kz, руководство российского клуба отклонило оба варианта. Кстати, ранее сообщалось, что интерес к Алипу проявляет «Фенербахче».

Нуралы Алип Фото: РИА Новости

«Лейпциг» купил у «Лиона» 20-летнего защитника за € 30 млн

«Лейпциг» продолжает вкладывать большие деньги в новичков. На этот раз состав немецкой команды пополнил 20-летний защитник «Лиона» Кастелло Люкеба. Парень прошёл академию французского клуба и дебютировал в Лиге 1 в 18-летнем возрасте. «Быки» заманили игрока к себе и заплатили за его переход € 30 млн. Приличные деньги, но «Лейпциг» умеет развивать молодёжь. Кстати, этим летом «быки» потратили на приобретение новичков уже более € 150 млн. Солидно!