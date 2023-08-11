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Трансферные новости 11 августа 2023 года: «Бавария», Кейн, «Ман Сити», Пакета, «Манчестер Юнайтед», «Челси», Кайседо

10 главных трансферных новостей дня. «Сити» готовит € 100 млн, а цель «Зенита» ускользнула
Кирилл Закатченко
10 главных трансферных новостей дня
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ЦСКА теряет футболиста сборной Казахстана, а Кайседо отказал «Ливерпулю».

Новый день — новая порция трансферных новостей. Тут и несколько официальных переходов, и долгожданное окончание саги с Гарри Кейном, и неожиданный ход от «Манчестер Сити».

Главные трансферные новости предыдущего дня
10 главных трансферных новостей дня. Мбаппе и Кейн дали заднюю, у Неймара два варианта
10 главных трансферных новостей дня. Мбаппе и Кейн дали заднюю, у Неймара два варианта

Кейн всё-таки переходит в «Баварию» (это не шутка!)

Одна из главных трансферных саг этого лета всё-таки завершилась. Каждый день мы читали крайне противоречивую информацию — то Гарри Кейн уходит в «Баварию», то остаётся в «Тоттенхэме». Но теперь в этом вопросе поставлена точка. В пятницу инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что англичанин вылетает в Мюнхен, поскольку клубы согласовали переход. И через несколько часов бомбардир действительно прилетел в немецкий город. Не исключено, что «Бавария» успеет уладить бюрократические вопросы и заявить игрока на Суперкубок Германии (матч пройдёт 12 августа). По всей видимости, «Тоттенхэм» получит € 100 млн плюс бонусы. «Бавария» решила проблему с центральным нападающим, которая появилась после ухода Роберта Левандовского.

Для «Тоттенхэма» это невосполнимая потеря:
Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает
Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает

ЦСКА отпустил Зайнутдинова в Турцию

Московский клуб несёт ещё одну потерю. Футболист сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов продолжит карьеру в «Бешикташе», а за его трансфер армейцы получат € 5 млн плюс 15% от перепродажи. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, а источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. В начале следующей недели Зайнутдинов прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта. Кстати, в Турции изменили регламент, и Зайнутдинов теперь не будет считаться легионером. Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев позитивно оценил предстоящий переход. По его информации, в «Бешикташе» игрока будут использовать на той же позиции, что и в национальной команде.

Бактиёр Зайнутдинов

Бактиёр Зайнутдинов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кайседо отказал «Ливерпулю» из-за договорённости с «Челси»

Такое ощущение, что события вокруг Мойсеса Кайседо меняются каждый час. То он перешёл в «Челси», то почти перешёл в «Ливерпуль», то всё опять поменялось. Мерсисайдцы неожиданно перебили предложение лондонцев по трансферу, но сам эквадорец отказала команде Клоппа. Почему? Потому что ранее согласовал контракт с «Челси». От всего этого точно выиграет «Брайтон», который наверняка получит громадные деньги. Теперь осталось получить предложение от «Челси», которое устроит все стороны.

Как «Челси» и «Ливерпуль» вели борьбу за игрока:
«Ливерпуль» вдруг перебил предложение по главной цели «Челси». Но Клоппу это не помогло
«Ливерпуль» вдруг перебил предложение по главной цели «Челси». Но Клоппу это не помогло

«Фенербахче» укрепил состав игроком, который мог оказаться в «Зените»

Дженгиз Ундер всё-таки уходит из «Марселя». Но не в «Зенит» (о чём писали некоторые источники), а в «Фенербахче». По данным Романо, стороны согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Официально о сделке объявят после того, как турецкий игрок пройдёт медосмотр. Ранее сообщалось, что «Зенит» может составить конкуренцию «Фенербахче» в борьбе за футболиста. Но Ундер выбрал возвращение на родину и игру в еврокубках.

Дженгиз Ундер

Дженгиз Ундер

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло

Ещё один футболист, которого слухи отправляли в «Зенит». «Астон Вилла» сделала официальное предложение «Галатасараю» по трансферу Николо Дзаньоло: аренда за € 3 млн с правом выкупа за € 20 млн. Помимо этого, английский клуб готов взять на себя все расходы по зарплате игрока, пока тот будет в аренде. Плюс ещё € 7 млн могут выплатить в виде бонусов. Ждём ответа от «Галатасарая», который, видимо, изучает все нюансы сделки.

«Челси» откажется от трансфера Адамса

Несколько часов назад Тайлер Адамс представлял себя в футболке «Челси». Лондонский клуб активировал опцию выкупа за € 24 млн, а сам американец прошёл медосмотр. Казалось, всё уже решено. Но «Челси» переключится на многомиллионный трансфер Кайседо, а Адамсу придётся вернуться в «Лидс», который по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. «Челси» не подписал контракт с американцем, хотя тот прошёл все медицинские тесты.

Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Фреда

30-летний Фред покидает «Олд Траффорд». Об этом сообщалось в течение последних дней, но теперь стороны согласовали условия. Бразильцу осталось пройти медосмотр и подписать контракт — об этом сообщил официальный сайт «МЮ». Ранее стало известно, что английский клуб принял предложение в размере € 15 млн, а Фред согласовал личный контракт. Полузащитник играл за манкунианцев с 2018 года. Вместе с командой он завоевал Кубок английской лиги и доходил до финала Лиги Европы.

Разбор изменений, которые произошли в «МЮ»:
Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция
Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция

«Ман Сити» предложил за Пакета € 101 млн

По всей видимости, Лукас Пакета очень нужен «Манчестер Сити». Чемпион Англии предложил «Вест Хэму» € 80 млн, лондонский клуб ответил отказом. «Ман Сити» не растерялся и увеличил сумму до € 101 млн. Правда, «Вест Хэм», судя по всему, вдохновился примером коллег из «Брайтона», поскольку требует € 110 млн. На всякий случай напомним, в прошлом сезоне Пакета отыграл 41 матч, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость в € 45 млн.

Турецкий клуб рассматривал вариант с арендой защитника «Зенита»

Чуть выше мы писали, что в чемпионате Турции изменили регламент. Согласно поправке, футболисты из Казахстана не считаются легионерами. «Сивасспор» обратился к «Зениту» в надежде оформить переход защитника Нуралы Алипа. Впрочем, турецкий клуб не готов серьёзно тратиться, поэтому предложил сине-бело-голубым два других варианта. Либо аренда, либо небольшая финансовая компенсация. Согласно данным Vesti.kz, руководство российского клуба отклонило оба варианта. Кстати, ранее сообщалось, что интерес к Алипу проявляет «Фенербахче».

Нуралы Алип

Нуралы Алип

Фото: РИА Новости

«Лейпциг» купил у «Лиона» 20-летнего защитника за € 30 млн

«Лейпциг» продолжает вкладывать большие деньги в новичков. На этот раз состав немецкой команды пополнил 20-летний защитник «Лиона» Кастелло Люкеба. Парень прошёл академию французского клуба и дебютировал в Лиге 1 в 18-летнем возрасте. «Быки» заманили игрока к себе и заплатили за его переход € 30 млн. Приличные деньги, но «Лейпциг» умеет развивать молодёжь. Кстати, этим летом «быки» потратили на приобретение новичков уже более € 150 млн. Солидно!

Каких новичков уже купил «Лейпциг»:
Вы могли упустить яркие трансферы «Лейпцига». Клуб тратит больше «Баварии» и «Ман Сити»
Вы могли упустить яркие трансферы «Лейпцига». Клуб тратит больше «Баварии» и «Ман Сити»
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Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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