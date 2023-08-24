«Позорное решение Карасёва». На что жалуются тренеры клубов РПЛ

В РПЛ прошло пять туров. После стартового отрезка можно подводить первые итоги. Это касается и одной из самых интересных частей – тренерских комментариев. Кто из специалистов жаловался на судей, кто на календарь, а кто доволен всем? Разбираемся.

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Гильермо Абаскаль («Спартак») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанец – один из самых эмоциональных и прямолинейных специалистов в РПЛ. Абаскаль не стесняется критиковать руководство лиги, судей, календарь. Да и жалобы на удачу случаются. Например, после матча с «Зенитом» (1:3): «Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот». Также Абаскаль жаловался на судейство. «На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карточку. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?» – отметил коуч после игры.

Перед встречей 2-го тура с «Балтикой» (2:1) Абаскаль критиковал РПЛ за составление календаря: «Такой календарь — это невозможно. У нас дальше матчи 5-го числа, 8-го и 11-го. Это невозможно. Когда нам тренироваться, если нужно столько летать и столько играть? Это же невозможно. Мы вынуждены думать о здоровье игроков, а не о футболе. Игроки же не роботы».

Перед кубковой встречей с «Пари НН» (5:4) Абаскаль, отвечая на вопрос о подготовке к матчу, снова вернулся к календарю и атаке на президента РПЛ Александра Алаева. «По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу. Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс», – сказал Гильермо.

Владимир Федотов (ЦСКА)

Владимир Федотов (ЦСКА) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для главного тренера армейцев, как и для болельщиков, главной темой остаётся усиление состава. Трансферная кампания ЦСКА проходит тяжело, к концу августа клуб приобрёл лишь Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора». Клуб ждёт Виктора Давилу из мексиканского «Леона», но и этого трансфера мало. Федотов после матча 5-го тура с «Динамо» (1:2) намекал, что ЦСКА необходимо усиление: «Пока ещё мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжёлого сезона — не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Однако ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать».

А после 3-го тура с «Локомотивом» (4:1) тренер хвалил молодых, но отмечал, что новички всё равно нужны: «Мальчики — молодцы. Пытаются создавать конкуренцию, трудятся самозабвенно, выходят с большой самоотдачей. Мы всю душу вкладываем в их развитие. Думаю, и болельщикам приятно видеть воспитанников. Но смогут ли они выдержать длинную дистанцию и решить задачу? Ждём ли усиления? Ждём. Наши ребята развиваются, однако это не грибы в лесу, где утром пришёл и новый урожай нарезал».

Сергей Семак («Зенит»)

Сергей Семак («Зенит») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Семак – дипломатичный и спокойный тренер. Однако после встречи 2-го тура с «Ростовом» (1:1) он уточнил у судьи Евгения Кукуляка детали его решений. И получил от арбитра красную карточку, когда подошёл к нему после матча. Семак сначала не понял, за что его наказали. А затем спросил о причинах у Кукуляка: «Я подошёл к судье и спросил — видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать». Семак пропустил следующий матч с «Динамо», в котором петербуржцы уступили дома со счётом 2:3. Командой с бровки управлял Анатолий Тимощук. Получается, что спорное решение Кукуляка частично повлияло на результат «Зенита».

Владимир Ивич («Краснодар»)

Владимир Ивич («Краснодар») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сербский тренер за полгода создал образ строгого и не слишком общительного человека. Дождаться от него каких-либо сенсационных слов сложно. Однако после встречи 5-го тура с «Локомотивом» (1:1), в котором «Краснодар» потерял первые очки в сезоне, Владимир пожаловался на удачу. И выдал слова, которые затем задели капитана «Локо» Дмитрия Баринова.

«Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол. У нас были похожие игры, например, с «Пари НН». Они не забили свои моменты, а мы победили. Настоящий счёт сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0. У нас были пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше. Я в футболе всю жизнь. В последние 10 минут у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчёт нашей позиции в таблице», – сказал Ивич.

Баринов ответил не менее остро. «Хочу сказать, когда Ивич заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает матчи, как было у нас в Москве. Мы спаслись на 90+7‑й минуте. Когда в своей тренерской карьере Ивич обыграет «Локомотив», тогда пускай и говорит такие громкие слова», – цитирует Дмитрия «Матч ТВ». Жаркая словесная перепалка!

Марцел Личка («Динамо»)

Марцел Личка («Динамо») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чешский тренер, пришедший в «Динамо» перед новым сезоном, любит выступать ярко на пресс-конференциях. Но от Лички ждёшь не жалоб и капризов, а смешных фраз. В текущем сезоне Марцел выдал одновременно жёсткую и забавную цитату в раздевалке. Позже её рассказал голкипер Антон Шунин: «Могла ли подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы не было результата с «Зенитом»? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие футболисты». Мы стараемся делать то, что говорит тренер». Мотивация помогла – «Динамо» обыграло в гостях «Зенит» (3:2).

Валерий Карпин («Ростов»)

Валерий Карпин («Ростов») Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Главный тренер ростовчан и сборной России – одна из ключевых медиаперсон РПЛ. Карпин постоянно генерирует яркие цитаты, не боясь критиковать кого-либо. В начале сезона от тренера «Ростова» досталось РФС. Дело в проблеме с регистрацией новичков. ФИФА наложила на клуб трансферный бан из-за проблем с переводом денег «Норрчёпингу» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Карпин высказался на эту тему перед матчем с «Рубином» в Кубке России: «Есть ли какие-то новости насчёт регистрации новичков? Новости есть. Не заявили новичков. Какие ещё новости? А там, что как движется, движется ли вообще — это уже вопрос не ко мне. Вопрос, наверное, к руководству. Понятно, что я этим не занимаюсь. Честно говоря, было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли. Тогда, может, обратит внимание РФС прежде всего.

Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану на то, что происходит с этими банами. Окей. Не впервой нам. Почему не выпустил состав из академии? Нельзя по регламенту. Максимум пять футболистов из дубля можно выпускать».

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Михаил Галактионов («Локомотив») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» перед стартом сезона называли одним из фаворитов РПЛ. Однако клуб неудачно стартовал, набрав всего шесть очков в пяти турах. Главный тренер Михаил Галактионов после матча с «Краснодаром» (1:1) посетовал на молодость состава и травму Артёма Дзюбы. «Давайте объективно смотреть на вещи. В «Локо» сейчас собрано много молодых ребят, а им свойственна нестабильность. Хотим мы этого или нет, но перепады у такой команды могут случаться. Безусловно, хотим побеждать в каждом матче. Ещё как некстати выбыл Артём Дзюба. К сожалению, дублировать позицию центрального нападающего на данный момент нам не удалось. Естественно, есть и другие позиции, которые хотелось бы усилить, чтобы приобрести солидность в линиях и сделать шаг в развитии команды», – цитирует Галактионова «Матч ТВ». В общем, с возвращением Дзюбы одной проблемой у тренера «Локо» станет меньше. Останется повысить сыгранность состава.

Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Виктор Гончаренко («Урал»)

Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Виктор Гончаренко («Урал») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главные тренеры «Крыльев» и «Урала» пока не выступали с критикой, жалобами или претензиями. Вполне объяснимо: обе команды классно начали сезон. «Урал» после пяти туров делит первое место в таблице с «Краснодаром». А «Крылья» заработали восемь очков и идут седьмыми, хотя по качеству игры заслужили быть ещё выше. В общем, Осинькин и Гончаренко не жалуются.

Сергей Ташуев (экс-«Ахмат»)

Сергей Ташуев (экс-«Ахмат») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тренер уже покинул грозненский клуб, вместо него назначили Мирослава Ромащенко. Однако Ташуев успел отметиться яркой пресс-конференцией на старте сезона. После матча 2-го тура с ЦСКА (2:3) он пожаловался на судейство Владислава Безбородова. Арбитр назначил пять пенальти в матче, три – в ворота «Ахмата». Ташуев остался недоволен решениями: «Навскидку, есть вопросы по всем трём пенальти в наши ворота. В первом эпизоде — игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Ещё и красную дали. Второй эпизод — лёгкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно… Вопросов много, не только пенальти. Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство».

Дмитрий Хохлов («Сочи»)

Дмитрий Хохлов («Сочи») Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Главный тренер сочинцев раскритиковал судейство после матча Кубка России с «Оренбургом» (0:2). Хохлов не понял, почему арбитр Евгений Турбин отменил гол форварда «Сочи» Никиты Бурмистрова при счёте 0:0. «Для меня было непонятно, почему отменили наш гол в самом начале матча. Если это рука, то, видимо, вчера ночью правила переписали», – негодовал тренер сочинцев.

Однако Хохлов не стал жаловаться на искусственный газон в Оренбурге: «Вам интересно в 150-й раз про искусственное поле услышать? Для меня оно другое, да. Ну и что? Какой смысл об этом говорить? На искусственном поле можно играть и показывать качественную игру. Да, непривычно. Отскок другой, передачи катятся по‑другому. Но зачем об этом говорить?»

Рашид Рахимов («Рубин»)

Рашид Рахимов («Рубин») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер казанцев перед 5-м туром находился в подвешенном состоянии. Поражение во встрече с «Крыльями» ставило его в тяжёлое положение. Однако «Рубин» одержал победу (2:1), и Рахимов продолжает работу в Казани. В нескольких встречах команде не везло. Например, в кубковой игре с «Локомотивом» (0:1). «К сожалению, и я об этом сказал команде, мы пока занимаемся мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем какой-то эпизод. И сегодня по игре не было никаких претензий. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл эпизод другой игрок, получаем гол, и всё.

Я команде сказал: пора, наверное, прекратить это делать. Да, нет побед, это неприятно. Но мы могли первые две игры чемпионата выиграть, тогда всё выглядело бы по-другому. Про качество, то, что делают ребята – я не могу им сказать: вы не доигрываете, отрабатываете номер, не двигаетесь. Они всё делают правильно, в плане организации игры всё хорошо», – сказал Рахимов в интервью официальному сайту «Рубина».

Иржи Ярошик (экс-«Оренбург»)

Иржи Ярошик («Оренбург») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чешский тренер не зажёг в РПЛ и был уволен. «Оренбург» после пяти туров набрал всего одно очко и идёт последним в таблице. После встречи с «Ахматом» (0:4) Ярошик назвал игру оренбуржцев «позором», а также поделился мнением о своём будущем: «Надеюсь, подобрал правильное слово, назвав нашу игру позором. Почему так происходит? В этот раз мы просто отдали матч. В этом сезоне мы пропускаем много простых мячей. Мы также плохо играем на последних 30 метрах, ничего не можем создать у чужих ворот. Эта игра могла стать для меня последней? Я слышу такое впервые, но, когда мы имеем всего одно очко и последнее место в таблице, моя ситуация в клубе становится тяжёлой».

Вадим Евсеев («Факел»)

Вадим Евсеев («Факел») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евсеев любит зажечь на пресс-конференциях. Да и перформансы вроде посиделок на стуле в технической зоне или прыжков на стол после побед многие помнят. Главный же хайлайт этого сезона с Евсеевым произошёл после матча 4-го тура с «Зенитом» (0:2). В концовке встречи судья Павел Шадыханов не поставил пенальти в ворота петербужцев, а через пару минут команда Сергея Семака удвоила преимущество.

Евсеев не оценил решения арбитра, выразив недовольство на пресс-конференции. «Болельщики увидели команду под названием «Факел». Зайдите в раздевалку и задайте вопросы футболистам. Поздравляю «Зенит» с красивой победой. Молодцы», – сказал тренер «Факела» и покинул зал. Таким поступком Евсеев выразил протест действиям судьи во время игры.

Сергей Игнашевич («Балтика»)

Сергей Игнашевич («Балтика») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игнашевич всегда был немногословным. Это перенеслось с карьеры футболиста на тренерскую. Однако после матча 5-го тура с «Уралом» (0:1) главный тренер «Балтики» пожаловался на работу судьи Василия Казарцева. «Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается. Я доволен игрой команды, нам противостоял непростой соперник, который идёт в верхушке турнирной таблицы», – отметил Игнашевич.

Сергей Юран («Пари НН»)

Сергей Юран («Пари НН») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По окончании встречи 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) с Юраном произошёл эпизод, как у Семака в игре с «Ростовом». Главный тренер «Пари НН» подошёл после финального свистка к судье Артёму Любимову, чтобы выразить несогласия с его действиями, и нарвался на вторую жёлтую карточку (первую получил во время встречи), приведшую к удалению. Хотя Юран вёл себя корректно.

После встречи тренер раскритиковал работу судьи, сообщив, что «Пари НН» подаст протест в ЭСК РФС. «Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю [руками VAR], чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. VAR тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться (в ЭСК РФС. – Прим. «Чемпионата»). Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже жёлтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать, потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА. Но это не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберёт эти моменты. Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» – сказал Юран.