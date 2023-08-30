7 футболистов, чьи трансферы мы ещё ждём до закрытия окна

Летнее трансферное окно в Европе подходит к концу. На финише появилось понимание по некоторым футболистам: Лукаку переходит в «Рому», Жоау Канселу едет в «Барселону», а Павар отправляется в «Интер». Есть ещё семь футболистов, которых обсуждали всё лето, но их ситуация всё ещё не разрешилась. У них есть меньше трёх дней, чтобы перейти в новый клуб в Европе.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Казалось, трансфер в «Реал» случится ещё год назад. Один из главных футболистов современности хочет сбежать из пятой лиги Европы (на данный момент даже шестой). У Мбаппе остался один год контракта, и он отказывается продлевать соглашение. «ПСЖ» утверждает, будто имелась устная договорённость, что нападающий не уйдёт бесплатно.

Клуб пробовал надавить на игрока, отстранив его от основной команды. Судя по всему, не сработало, как бы «ПСЖ» ни пытался это преподнести. Футболист вернулся в основную команду и снова забивает, при этом контракт не продлён. Стороны ищут какие-то компромиссные варианты. Возможно, Мбаппе откажется от бонуса или его части. Хотя не исключено, что француза всё-таки продадут в «Реал» в самый последний момент, чтобы «ПСЖ» хоть сколько-нибудь заработал.

Килиан Мбаппе Фото: Julian Finney/Getty Images

Жоау Феликс («Атлетико»)

Четыре года назад «Атлетико» заплатил «Бенфике» € 127 млн за Феликса. В 2023 году стало понятно, что игрок и клуб не готовы продолжать сотрудничество. И это при том, что контракт рассчитан до июня 2027-го. То есть ещё на четыре года. Сейчас у Феликса 0 минут на поле за три тура на старте сезона, хотя в заявку он попадал.

По словам президента «Атлетико» Энрике Сересо нападающий не хочет играть за мадридский клуб. Говорилось и про разногласия Феликса с главным тренером. Судя по новостям, разговоры о переходе нападающего вели «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Бенфика», «ПСЖ» и, конечно, «Вулверхэмптон», которым фактически управляет агент форварда Жорже Мендеш. Однако в последнее время всё больше говорят о переходе Феликса в «Барселону».

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Под конец лета стал обсуждаться уход Салаха в «Аль-Иттихад», который лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. На эти новости наложилась замена нападающего в 1-м туре АПЛ – египтянин уходил с поля явно недовольным. Однако непонятно, насколько вообще возможен уход Салаха.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб обозначил, что игрок не продаётся. При этом «астрономическое» предложение всё ещё действительно, но что-либо может начаться, лишь если Салах начнёт сам настаивать. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается лишь 20 сентября.

Мохамед Салах Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Защитник «МЮ» находится в неоднозначном статусе. В прошлом сезоне он мало играл, но оставался капитаном команды. Этим летом Магуайр лишился капитанской повязки, а за первые три тура нового сезона не провёл на поле ни одной минуты. Более того, когда приходилось заменить Мартинеса (1-й тур) и Варана (3-й тур), то выходил не Магуайр, а Линделёф, хотя оба доступны на скамейке.

Ещё недавно казалось, что переход в «Вест Хэм» – вопрос решённый. Главный тренер «МЮ» тен Хаг даже говорил: «Если он недостаточно уверен в себе, чтобы идти сражаться за команду, то он должен уйти». Но затем трансфер в лондонский клуб сорвался, и тренер уже говорил иначе: «Я счастлив, что Гарри с нами. Мы нуждаемся в хорошей команде». Если не появится новый претендент, то защитник сборной Англии, видимо, останется без игровой практики.

Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»)

Коло Муани стал одним из главных открытий прошлого сезона Бундеслиги. Нападающему не хватило всего одного мяча, чтобы догнать лучших бомбардиров сезона – у Нкунку из «РБ Лейпциг» и Фюллькруга из «Вердера» по 16 голов (хотя они больше забивали с пенальти, чем Коло Муани).

Сначала обсуждался его переход в «Баварию», которая остро нуждалась в центрфорварде. Однако мюнхенцы взяли Гарри Кейна, и в конце лета всё больше говорят о переходе Коло Муани в «ПСЖ». Возможно, в Париже считают, что сделку надо будет активировать в случае ухода Мбаппе в «Реал».

Рандаль Коло Муани Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Странная ситуация сложилась вокруг Уго Льориса. Основной вратарь и капитан «Тоттенхэма» фактически покинул команду. После 11 лет в клубе он не поехал на летние сборы и перестал попадать в заявку на матчи в этом сезоне. Клуб приобрёл у «Эмполи» Викарио, который неплохо выглядит в первых турах АПЛ, а на скамейке сидит Форстер.

Сообщалось, что Льорис был близок сначала к переходу в «Аль-Хиляль», а затем и в «Лацио». Мелькала информация об интересе к вратарю со стороны «ПСЖ» и «Интера», но пока голкипер так никуда и не ушёл. Хотя и в «Тоттенхэме» на него явно не рассчитывают. Контракт Льориса с английским клубом рассчитан ещё на год.

Давид де Хеа (без клуба)

Ещё один вратарь из АПЛ ищет себе команду. Точнее, он уже не из АПЛ. Сейчас де Хеа остался без работы, потому что у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед». Клуб планировал переподписать голкипера, но потом отказался от этой идеи.

Два клуба из Саудовской Аравии пытались договориться с де Хеа, но у них пока не получилось. Голкипера рассматривал мадридский «Реал» после травмы Куртуа, однако этот вариант заблокировал главный тренер (позже в команде Анчелотти появился Кепа). Ну а больше всего де Хеа обсуждался в контексте «Баварии», у которой ушёл Зоммер и всё ещё восстанавливается Нойер. Похоже, де Хеа ждёт вариантов Европе, а если не найдёт, то отправится в Саудовскую Аравию.

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Есть ещё несколько трансферных историй, которые остались незакрытыми этим летом. Правда, тут речь, скорее, о конкретных позициях в клубах. А точнее, в клубах АПЛ, которые привычно активнее других в Европе.