Топ-клубы Европы, провалившие старт сезона

В Европе топ-лиги набрали полный ход. Уже есть первые сенсации – как положительные, так и не очень. Например, в Испании на вершине держится «Жирона», во Франции неплохо выступает «Брест», а в Германии удивляет «Штутгарт». Но кто из больших или не больших, но амбициозных команд пока выступает ниже ожиданий?

Европейские топы

АПЛ: «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» Фото: Alex Livesey/Getty Images

«МЮ» начинал сезон как одна из команд, претендующих на топ-4. В прошлом чемпионате команда Эрика тен Хага заняла третье место и пробилась в Лигу чемпионов. Сейчас от голландца ждали не меньших свершений. Летом «Юнайтед» закупился на € 206 млн. Но старт сезона остудил пыл фанатов. Команда чередует победы с поражениями: четыре выигранных и четыре проигранных встречи. Явно не то, на что рассчитывал «Юнайтед».

Стоит учитывать, что, например, с «Вулверхэмптоном» три очка принесла судейская ошибка (не поставили пенальти в ворота «МЮ»), с «Ноттингемом» отыгрались с 0:2, а победу над «Брентфордом» принесли голы Скотта Мактоминея на 90+3-й и 90+7-й минутах.

В общем, «Манчестер Юнайтед» ещё повезло, что он занимает 10-е место в АПЛ. А если вспомнить, что у команды 0 очков после двух туров группового этапа Лиги чемпионов – становится ещё грустнее.

АПЛ: «Челси»

«Челси» с каждым месяцем всё больше походит на клуб-мем. Новичков за последний в команде так много, что нет уверенности, что мы знаем всех в лицо! Только летом-2023 лондонцы потратили € 462 млн на усиление! Но эффект пока минимальный. Прошлый сезон «Челси» закончил на 12-м месте, а сейчас идёт 11-м. После восьми туров команда Маурисио Почеттино набрала всего 11 очков.

Ситуация стала улучшаться в последних встречах – одержаны две победы. А до этого – совсем мрак. Проблемы «Челси» связаны с плохой сыгранностью состава и большим количеством травм. Да и сомнительно выглядят новички. Клуб расстался с футболистами, побеждавшими в Лиге чемпионов, а им на смену пришли молодые и неопытные бойцы. Посмотрим, к чему к концу сезона приведёт стратегия Тодда Боули.

Ла Лига: «Севилья»

«Севилья» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Севилья» ещё в прошлом сезоне болталась на дне Примеры. В итоге андалусийцы завершили чемпионат-2022/2023 на 12-м месте, но – какая неожиданность – взяли Лигу Европы. Новый игровой год «Севилья» начала в ЛЧ и с большими надеждами в Ла Лиге. Но снова неудача: три поражения на старте и всего две победы за восемь туров.

«Севилья» занимает 16-е место – не очень солидно для участника Лиги чемпионов и действующего обладателя еврокубка. Недавно андалусийцы уволили тренера Хосе Луиса Мендилибара. До конца сезона «Севилью» возглавил Диего Алонсо (экс-Уругвай). Исправит ли он ситуацию? В ЛЧ её бы тоже улучшить: ничьи с не превосходящими андалусийцев в классе «Лансом» и ПСВ вряд ли можно назвать успехом.

Топы по меркам своей лиги

Лига 1: «Лион»

«Лион» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

«Олимпик» переживает серьёзный кризис. И начался он не в этом сезоне. О глобальных причинах мы писали ранее, но пробежимся по пунктам тезисно.

Первое – смена руководства. Новый владелец Джон Текстор приобрёл клуб в конце 2022-го, не зная о финансовых проблемах. Из-за этого летом «Лион» не мог много тратить, при этом команду покинули несколько важных игроков. Внутри клуба царит токсичная атмосфера, на что намекают слова экс-форварда команды Муссы Дембеле:

«Уважение? Далеко не все руководители этим отличались. Бруно Шейру (бывший руководитель скаутского отдела. — Прим. «Чемпионата») как-то в интервью заявил, что игроки — это актив клуба, что продемонстрировало недостаток уважения. Не знаю, может быть, он представил себя на невольничьем корабле или на хлопковом поле, где люди — это предметы или числа. Я не актив, я человек! Следует уважать людей. Если игроки — актив, то кто тогда болельщики?».

После восьми туров «Лион» набрал всего три очка и занимает предпоследнее 17-е место в Лиге 1. Катастрофа для некогда гегемона чемпионата Франции. Недавно вместо Лорана Блана команду возглавил Фабио Гроссо. Получится у чемпиона мира – 2006 исправить положение? И почему ни слова о еврокубках? Так «Лион» в них не играет.

Серия А: «Лацио»

Тати Кастельянос Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Вторая команда Серии А прошлого сезона летом потеряла одного из лидеров – Сергея Милинковича-Савича. Кстати, одной из замен серба мог стать Арсен Захарян. Но в итоге свободным агентом взяли японца Даити Камаду. Также «Лацио» подписал, например, форварда Валентина Кастельяноса, полузащитника Маттео Гендузи, а также парочку менее известных футболистов.

Но точечное усиление пока не очень помогает Маурицио Сарри. «Лацио» после восьми туров идёт на 13-м месте. Позиции тренера в клубе уже пошатываются. Римляне не показывают тот футбол, который в прошлом сезоне вывел их в Лигу чемпионов. В общем, проблем хватает. Но хоть в еврокубках не всё так плохо: четыре очка после двух туров ЛЧ.

Серия А: «Рома»

«Рома» Фото: Simone Arveda/Getty Images

Летом команда Жозе Моуринью провела классную трансферную кампанию. Суммарно менее чем за € 10 млн клуб пополнили: Ромелу Лукаку (аренда за € 5,8 млн), Леандро Паредесом (€ 2,5 млн), Ренату Саншешем (аренда, € 1 млн), Эваном Н'Дика, Уссемом Ауаром, Расмусом Кристенсеном и Сердаром Азмуном. Но дела у финалиста Лиги Европы – 2022/2023 идут плохо. «Рома» играет явно не на те результаты, которых может добиваться такой вполне звёздный состав.

Римляне занимают 10-е место в Серии А с 11 очками после восьми туров. Моуринью экспериментирует, порой даже используя нетрадиционный для себя прессинг. Жозе ищет варианты, как стабилизировать результаты римлян. Время для исправления ещё есть, но для борьбы за зону Лиги чемпионов важно включаться уже сейчас.

Отдушина для «Ромы» – это Лига Европы. Там команда идёт пока со стопроцентным показателем, обыграв в группе «Шериф» (2:1) и «Серветт» (4:0). Но всё равно это мало что меняет.

Пока не топы даже внутри лиги, но очень этого хотят

Ла Лига: «Вильярреал»

Айсса Манди Фото: Ivan Terron/Getty Images

Новый сезон «Вильярреал» начинал с тренером Кике Сетьеном. Концовка прошлого чемпионата (пятое место) намекала: в этом году «жёлтая субмарина» будет бороться за Лигу чемпионов. Но что-то пошло не так с самого начала. В первых четырёх турах «Вильярреал» потерпел три поражения, и в начале сентября Сетьена уволили.

Вопросы к коучу задавались не только руководством, но и игроками. Специалист не мог запомнить имена футболистов, принимал непопулярные решения, настроив раздевалку против себя. Правда, смена Сетьена на Хосе Пачету сильно не помогла. «Вильярреал» идёт на 14-м месте Ла Лиги. В общем, дела складываются неважно. В ЛЕ всё тоже не супер: три очка после двух туров в группе с «Панатинаикосом», «Ренном» и «Фрайбургом».

Бундеслига: «Унион»

Аисса Лайдуни Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В прошлом году берлинцы совершили настоящую сенсацию. «Унион» по итогам Бундеслиги-2022/2023 занял четвёртое место и залетел в Лигу чемпионов! А на определённом отрезке времени даже боролся за титул! Настоящий подвиг для скромного клуба. Так что к Лиге чемпионов и борьбе внутри Германии в сезоне-2023/2024 «Унион» прилично усилился. Клуб пополнили несколько звёзд: Леонардо Бонуччи, Кевин Фолланд, Робин Госенс, а также Лука Тусар и Алекс Крал, а у «Челси» арендовали Давида Датро Фофана.

Но что-то сломалось. «Унион» набрал всего шесть очков в семи турах Бундеслиги. Команда начала с двух побед, а затем потерпела пять поражений подряд. Сейчас клуб занимает 13-е место в чемпионате Германии, а в Лиге чемпионов уступил «Браге» и «Реалу». Неужели усиление под еврокубки оказало вредоносное действие? Звёзды помешали сказке? Времени на реабилитацию ещё предостаточно, можно даже цепляться за плей-офф ЛЧ. Но пока предпосылок для этого маловато.