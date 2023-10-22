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10 статей о спорте «Чемпионата» на этой неделе, которые вы не можете пропустить

10 материалов «Чемпионата» на этой неделе, которые вы не можете пропустить
«Чемпионат»
10 статей о спорте «Чемпионата» на этой неделе
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Много отличных текстов: блестящая победа Махачева на UFC 294, яркое интервью с Ромашиной и как вратарь из России ругался с Роналду.
  • Событие недели (а в единоборствах – всего года!) – новая победа Ислама Махачева над Александром Волкановски.
Как это было:
UFC 294: легендарная победа Махачева! Ислам уничтожил Великого
Live
UFC 294: легендарная победа Махачева! Ислам уничтожил Великого
Кто круче — Хабиб или Махачев? Мы точно знаем ответ, но он понравится не всем Кто круче — Хабиб или Махачев? Мы точно знаем ответ, но он понравится не всем
  • В современной, после распада Союза, истории российского спорта было много великих атлетов, но Светлана Ромашина — уникальна. Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, обладательница 34 медалей первенств планеты и Европы (все золотые!) — всё это Светлана Ромашина. Сколько зарабатывают чемпионы, ехать ли россиянам на Игры в Париж и как синхронистки говорят под водой – всё это в ярком интервью.
Читать здесь:
«Меня разнесут после этого интервью!» Великая чемпионка Ромашина, какой вы её не знали
Эксклюзив
«Меня разнесут после этого интервью!» Великая чемпионка Ромашина, какой вы её не знали
  • Видео перепалки Криштиану Роналду с вратарём «Истиклола» разлетелось по интернету. Но мало кто знает, что герой ролика Рустам Ятимов родился в России и тренировался в нижегородской «Волге». Сейчас Ятимов — основной голкипер сборной Таджикистана. В интервью Рустам рассказал о ссоре с Криштиану, смене гражданства, азиатском футболе и желании играть в РПЛ.
Читать здесь:
«С Роналду ругался по-русски». Как парень из Нижнего Новгорода взбесил Криштиану
Эксклюзив
«С Роналду ругался по-русски». Как парень из Нижнего Новгорода взбесил Криштиану
Читать здесь:
«Без мотивации нет желания. Без желания нет успеха». Интервью с Туктамышевой
Эксклюзив
«Без мотивации нет желания. Без желания нет успеха». Интервью с Туктамышевой
  • Большое интервью со словацким защитником «Локомотива» Мартином Гернатом: об адаптации в КХЛ, о первой драке в карьере и нужны ли они вообще в хоккее, об Игоре Никитине и большом потенциале «Локомотива». О том, чем различаются швейцарская, чешская и наша лига, и о превратностях жизни игрока АХЛ. Гернат рассказал, что заставило его впервые в карьере заплакать, и поведал историю своей семьи, в которой есть чемпион мира и тренер молодёжной сборной, но не по хоккею, а по более жёсткому виду спорта.
Читать здесь:
«Сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал». Интервью с Гернатом — о жизни и КХЛ
Эксклюзив
«Сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал». Интервью с Гернатом — о жизни и КХЛ
  • Максим Мухин — один из самых ярких героев старта этого сезона РПЛ. Во-первых, из-за недостатка игроков и травм в ЦСКА Мухин стал незаменимым футболистом для Федотова. Максим — опорник, но в этом сезоне играл уже и справа в атаке, и центрального защитника. И на каждой позиции был хорош. А ещё Мухин запомнился своей иронией и стендапами (например, про бананы) после матчей.
Читать здесь:
«Акинфеев увидел во мне своего человека». Мухин — главное открытие ЦСКА в этом сезоне
Эксклюзив
«Акинфеев увидел во мне своего человека». Мухин — главное открытие ЦСКА в этом сезоне
  • 19 октября в возрасте 58 лет скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Она стала легендой мирового спорта и неотъемлемой частью российского медиапространства.
В память о ней:
Умерла Анфиса Резцова. Таких уникальных чемпионок не было, нет и никогда не будет Умерла Анфиса Резцова. Таких уникальных чемпионок не было, нет и никогда не будет
«Это ракета. Ей вообще можно не стрелять». Какой была великая Анфиса Резцова «Это ракета. Ей вообще можно не стрелять». Какой была великая Анфиса Резцова
  • Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал и о трансферной политике, и о скором банкротстве WTA.
Читать здесь:
«Поступило больше ста заявок на смену гражданства». Но в Казахстане не спешат с переходами
Эксклюзив
«Поступило больше ста заявок на смену гражданства». Но в Казахстане не спешат с переходами
  • А если хотите поиграть, вот непростой тест о том, где в Европе играют футболисты из России.
Легко не будет!
В каких иностранных клубах сейчас играют российские футболисты? Проверьте свои знания
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В каких иностранных клубах сейчас играют российские футболисты? Проверьте свои знания
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