10 материалов «Чемпионата» на этой неделе, которые вы не можете пропустить

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Много отличных текстов: блестящая победа Махачева на UFC 294, яркое интервью с Ромашиной и как вратарь из России ругался с Роналду.