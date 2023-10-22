10 материалов «Чемпионата» на этой неделе, которые вы не можете пропустить
Много отличных текстов: блестящая победа Махачева на UFC 294, яркое интервью с Ромашиной и как вратарь из России ругался с Роналду.
- Событие недели (а в единоборствах – всего года!) – новая победа Ислама Махачева над Александром Волкановски.
Как это было:
- В современной, после распада Союза, истории российского спорта было много великих атлетов, но Светлана Ромашина — уникальна. Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, обладательница 34 медалей первенств планеты и Европы (все золотые!) — всё это Светлана Ромашина. Сколько зарабатывают чемпионы, ехать ли россиянам на Игры в Париж и как синхронистки говорят под водой – всё это в ярком интервью.
Читать здесь:
- Видео перепалки Криштиану Роналду с вратарём «Истиклола» разлетелось по интернету. Но мало кто знает, что герой ролика Рустам Ятимов родился в России и тренировался в нижегородской «Волге». Сейчас Ятимов — основной голкипер сборной Таджикистана. В интервью Рустам рассказал о ссоре с Криштиану, смене гражданства, азиатском футболе и желании играть в РПЛ.
- Елизавета Туктамышева – о ближайших планах и лайфхаках, которые помогали справляться со сложными моментами.
- Большое интервью со словацким защитником «Локомотива» Мартином Гернатом: об адаптации в КХЛ, о первой драке в карьере и нужны ли они вообще в хоккее, об Игоре Никитине и большом потенциале «Локомотива». О том, чем различаются швейцарская, чешская и наша лига, и о превратностях жизни игрока АХЛ. Гернат рассказал, что заставило его впервые в карьере заплакать, и поведал историю своей семьи, в которой есть чемпион мира и тренер молодёжной сборной, но не по хоккею, а по более жёсткому виду спорта.
- Максим Мухин — один из самых ярких героев старта этого сезона РПЛ. Во-первых, из-за недостатка игроков и травм в ЦСКА Мухин стал незаменимым футболистом для Федотова. Максим — опорник, но в этом сезоне играл уже и справа в атаке, и центрального защитника. И на каждой позиции был хорош. А ещё Мухин запомнился своей иронией и стендапами (например, про бананы) после матчей.
- 19 октября в возрасте 58 лет скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Она стала легендой мирового спорта и неотъемлемой частью российского медиапространства.
В память о ней:
- Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал и о трансферной политике, и о скором банкротстве WTA.
Читать здесь:
- А если хотите поиграть, вот непростой тест о том, где в Европе играют футболисты из России.
Легко не будет!
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