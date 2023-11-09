«Позор. Абсолютный позор». На ком скажется мощное заявление Микеля Артеты?

Главный тренер «Арсенала» существует сейчас в диапазоне от «он поплыл» до «он жертва». Последний матч в АПЛ получился достаточно обидным. Лондонцы уступили «Ньюкаслу», когда единственный гол оказался весьма спорным. Мы разбирали, что взятие ворот могли отменить сразу по четырём причинам, но всё-таки VAR не нашёл явной ошибки со стороны судей в поле и засчитал мяч. После этого Микель Артета выдал:

«Мне стыдно за то, что произошло. За то, что такой гол не был отменён в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор. Абсолютный позор», – сказал тренер «Арсенала».

Причём слова про позор были сказаны и во флеш-интервью у поля сразу после игры, и спустя какое-то время на пресс-конференции. Тут нужно учитывать, что Артета не относится к числу тренеров, которые склонны к масштабным жалобам на судей. Претензии были и раньше, но явно не такие.

«Арсенал» даже опубликовал официальное заявление со словами поддержки главного тренера по этой ситуации. Хотя если взглянуть спокойнее, то выглядит так, что уровень возмущений не соответствует произошедшему. Понятно, что болельщики «Арсенала» убеждены в необходимости отменить гол по четырём причинам сразу, но нет оснований утверждать, что мяч вышел за пределы поля перед голом.

Мяч, вероятно, не покинул пределы поля Фото: Кадр из видео

Как и непонятно, был ли офсайд. Может, да, а может, и нет. Линии не были нарисованы, потому что мяч оказался спрятан между телами футболистов и не нашлось подходящего повтора. Такое бывает один раз на сотню и случилось именно тут. Ситуацию может исправить полуавтоматическая система фиксации офсайда, которую могут внедрить в АПЛ в следующем сезоне.

Попадание мяча в руку? По этим повторам нет однозначного ответа. Наиболее конструктивные претензии к засчитанному голу – трактовка единоборства Жоэлинтона и Габриэла. Один бразилец подтолкнул другого, но каждый ли толчок – фол? Пожалуй, что нет, хотя как раз тут можно было увидеть и нарушение правил.

Единоборство Жоэлинтона и Габриэла Фото: Кадр из видео

Только вот в любом случае этот эпизод не настолько скандальный, как другие. Тот же «Арсенал» в прошлом сезоне пострадал от судей, которые забыли нарисовать линии офсайда. Да-да, именно забыли. А в этом сезоне непостижимым образом украли гол у «Ливерпуля», потому что арбитры на VAR подразумевали одно, а вышло другое. Вот такие скандалы больше заслуживают характеристики «абсолютный позор».

Журналист ESPN Дэйл Джонсон специализируется на судействе в АПЛ и проанализировал статистику ошибок. Если взять все матчи АПЛ с начала прошлого сезона, то можно обнаружить, что VAR дважды ошибался против «Арсенала» и один раз в его пользу. Плюс один раз решение судей признали неправильным, но не настолько явным и очевидным, чтобы VAR вмешался. За этот же период семь ошибок против «Брайтона» и 0 в его пользу. Плюс четыре случая, когда решение судей было неправильным, но не настолько явным и очевидным, чтобы VAR вмешивался. Страшно подумать, какие тогда заявления должен делать тренер «Брайтона» Де Дзерби?

Де Дзерби Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Проблема ещё в том, что здесь идёт речь про официально признанные ошибки. Очевидно, что PGMOL (Английская ассоциация профессиональных арбитров) старается при возможности поддерживать арбитров. Если ситуация будет 50 на 50, то скажут, что любое решение судьи – верное. Например, если бы Гимарайнса удалили в матче с «Арсеналом», наверняка это сочли бы допустимым решением. И здесь мы оказываемся в удивительной ситуации. Вроде мир один, но в нём будто разные вселенные. Клубы и болельщики запоминают именно те пограничные решения, которые принимались против их команды. Все считают, что судьи настроены именно против них. Официальная статистика отражает только явные ошибки, а остальные спорные эпизоды все запоминают как хотят.

Возможно, Артета решил использовать подход имени Заремы Салиховой. Чем больше ты давишь на судей, тем (по идее) лояльнее они будут относиться. Ведь если все вокруг говорят, что «Арсенал» душат судьи, то как в спорных ситуациях снова свистеть против этой команды? Похоже, что подобная тактика была у «Ливерпуля». Юрген Клопп заявил о необходимости провести переигровку, а вскоре не удалили защитника «Ливерпуля» Конате, который сорвал контратаку «Эвертона», имея жёлтую.

Здесь нам остаётся только догадываться, рассчитывал ли Клопп на более лояльное судейство своими заявлениями? Арбитр простил Конате из-за скандального антуража вокруг «Ливерпуля»? Неизвестно, но будто бы такой подход может работать. Тогда почему Артете не использовать этот инструмент? Понятно, что в целом для АПЛ это плохо, но конкретному клубу может быть выгодно.

Хотя, возможно, тренер «Арсенала» рассчитывал совсем на другое. Всё-таки команда изменилась в прошлом сезоне, потому что до 34-го тура лидировала в АПЛ. Если несколько лет назад четвёртое место казалось отличным результатом, то теперь ситуация другая. Артета не просто хочет быть в чемпионской гонке, а настаивает, что команда обязана в ней находиться. Это в том числе сигнал футболистам, которые должны понимать, что уровень претензий «Арсенала» уже не тот, что раньше.