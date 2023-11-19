9 топ-матчей понедельника: Россия — Куба, армейское дерби в КХЛ и отбор Евро-2024

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🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ветераны «Пингвинов» остановят чемпионов?

«Вегас» после своего кубкового похода сильно не обновлялся, не имея такой возможности — однако «рыцари» всë ещë выглядят самой ровной и мощной командой лиги. Эрик Карлссон в «Питтсбурге» стал набирать немало очков, но команда, которая летом значительно обновилась, всë ещë чередует победы и поражения, сильно завися от своих многолетних лидеров.

Ветераны «пингвинов» остановят чемпионов? Фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

🏀 3:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Лейкерс» совладать с командой-открытием сезона?

«Хьюстон» начал сезон неважно, и стало всем казаться, что команда продолжит находиться в процессе перестройки на этот год, несмотря на все подписания, сделанные летом. А затем последовала серия из шести побед подряд, и теперь «Рокетс» смотрятся как серьёзные претенденты на плей-офф. В этом победном шествии был и матч с «Лейкерс», закончившийся разгромом. Но тогда не было Энтони Дэвиса у калифорнийской команды, а теперь он будет. Сможет ли «Лос-Анджелес» отомстить техасскому коллективу?

Леброн Джеймс, Фред Ванвлит и Торин Принс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

⚽️ 17:00: «Алания» — «Химки», Первая лига, 19-й тур

Интрига: борьба двух команд с амбициями выйти в РПЛ

И «Алания», и «Химки» борются за выход в РПЛ. Пока что обе команды находятся вне топ-2. Однако в случае победы «Химки» могут подняться на второе место, а «Алания» — максимально приблизиться к двойке сильнейших. Владикавказцы не побеждают в четырёх встречах подряд, а подмосковный клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей. По логике последних встреч фаворит – «Химки». Но недооценивать «Аланию» не стоит. Тем более что возможность отобрать очки у прямого конкурента – мощная мотивация.

В атаке Александр Руденко («Химки») Фото: vk.com/fckhimki_official

🏒 17:00: «Металлург Мг» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Сибирь» отреагирует на судейский скандал?

Эти соперники встречались совсем недавно, и почти все в Новосибирске остались недовольны судейством. Дэвид Немировски говорил, что игрок соперника коснулся льда, ещё находясь в штрафбоксе, а болельщики считали спорными ключевые удаления. Однако «Металлург» после короткого спада вновь разогнался, выиграл семь матчей подряд, перезагрузив хромавшее большинство. Продолжится ли удачная серия команды Андрея Разина?

Как «Сибирь» отреагирует на судейский скандал? Фото: vk.com/hcsibir1962

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Россия — Куба, товарищеский матч

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Интрига: команда Карпина легко разберётся с кубинцами?

Сборная России в 2023 году провела семь товарищеских матчей. Дважды команда Валерия Карпина побеждала, четыре раза сыграла вничью и уступила Египту U23 (на поле вышла молодёжка). Впереди у России домашний матч с Кубой. Кубинцы занимают 169-е место в рейтинге ФИФА. Соперника такого уровня россияне обязаны побеждать. Но в прошедшей встрече с не самой сильной Кенией команда Карпина чуть не проиграла. Нужно отнестись к матчу с Кубой серьёзно и показать лучший футбол перед своими болельщиками.

Команда Карпина легко разберётся с кубинцами? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: у кого из грандов меньше проблем?

Ноябрь уже близится к концу, а два западных доминатора всё ещë находятся вне топ-4 конференции. Два клуба постепенно выходят из кризиса: СКА одержал победу в Ярославле на плечах Юхана Маттссона и на фоне скандала с «порнобизнесом», ЦСКА чуть освежил состав обменом Колби Уильямса и стал больше доверять дублёрам Ивана Федотова. Матчи СКА и ЦСКА редко бывали захватывающими — может быть, сейчас два минуса всё-таки дадут плюс?

У кого из грандов меньше проблем? Фото: vk.com/hccska

⚽️ 22:45: Словения — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, группа Н, 10-й тур

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Интрига: Казахстан напишет историю и впервые попадёт на Евро?

Казахстан близок к уникальному событию. Команда находится на расстоянии одной победы от Евро. Предстоящий матч со Словенией – один из важнейших в истории казахстанского футбола. Словенцы перед последним туром имеют в своём активе 19 очков, Казахстан – 18. Ничья или победа выведет Словению на чемпионат Европы. А если сильнее окажется Казахстан, то именно команда Магомеда Адиева отправится на Евро. Будет тяжело, но шансы есть.

Казахстан может впервые попасть на Евро Фото: vk.com/kff_team

⚽️ 22:45: Северная Македония — Англия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа С, 10-й тур

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Интрига: ещё одна лёгкая прогулка для Кейна?

Англия уже отобралась на Евро, а Северная Македония лишилась шансов попасть на турнир. На командах в предстоящей встрече не лежит груз ответственности. Англия может посмотреть в деле ближайший резерв либо дать Гарри Кейну увеличить бомбардирский рекорд в истории сборной. А Северная Македония не против совершить мини-сенсацию и отобрать очки у гранда на своём поле.

Гарри Кейн Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 22:45: Украина — Италия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа С, 10-й тур

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Интрига: какая из команд отберётся на чемпионат Европы?

Один из самых интригующих матчей концовки отбора. Италия – действующий чемпион Европы. Но команда может пролететь мимо Евро-2024! У итальянцев 13 очков – столько же у Украины. Сборные сыграют между собой в решающей игре, причём матч пройдёт номинально на поле украинцев. Италия выше Украины в таблице из-за победы в первом очном матче (2:1), так что команду Спаллетти устроит и ничья. А вот украинцам необходимы три очка. Крутая интрига!