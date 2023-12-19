«Сити» стал на шаг ближе к новому трофею! Помогли два рикошета и гениальный пас защитника

«Манчестер Сити» дебютировал на клубном чемпионате мира. Английская команда спокойно раскатала соперника и сделала ещё один шаг на пути к новому трофею.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл почти всё, что можно. Собрал все внутренние трофеи (АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок), а в конце прошлого сезона закрыл гештальт и покорил Лигу чемпионов. Более того, летом 2023-го «Сити» одержал победу в Суперкубке УЕФА. Осталось только взять клубный чемпионат мира, который в нынешнем виде проходит в последний раз.

Первым соперником «Сити» на турнире в Саудовской Аравии стал «Урава Ред Даймондс». По итогам прошлого сезона японская команда победила в азиатском аналоге Лиги чемпионов. А вот в новом розыгрыше турнира провалилась по полной программе — завершила выступление на стадии группового этапа. Да ещё закончила сезон в Джей-лиге только на четвёртом месте и проиграла в финале Кубка японской лиги «Фукуоке» (1:2).

У «Сити» свои проблемы — всего одна победа в последних шести матчах чемпионата Англии. Дошло до того, что действующий победитель турнира опустился на четвёртое место. Победа на клубном чемпионате мира сейчас пришлась бы очень кстати. Формат турнира благоволит победителям Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. И «Манчестер Сити», и «Флуминенсе» стартовали сразу с полуфинала. Друг с другом они могли сыграть только в финале.

В первом тайме «Сити» владел подавляющим преимуществом. И если на стартовых минутах английской команде не хватало ударов, то потом она заметно активизировалась. По итогам первого тайма «Манчестер» владел мячом 76% игрового времени, нанёс 13 ударов (четыре — в створ) и подал шесть угловых. «Урава» ответила только одним ударом и одним корнером.

Кайл Уолкер (слева) отметился классной голевой передачей в матче с «Уравой» Фото: Francois Nel/Getty Images

Несмотря на такое преимущество, «Сити» никак не мог забить. В какой-то степени повезло, что помог соперник. Норвежский защитник «Уравы» Мариус Хёйбротен срезал мяч в свои ворота после прострела Матеуса Нунеса. Шла первая добавленная минута. Сложно сказать, дошёл бы мяч до одноклубника Нунеса или нет, но всё завершилось хорошо для «Сити».

Почти сразу после перерыва клуб АПЛ прикончил интригу. Тут нужно отметить гениальный пас Кайла Уолкера на Матео Ковачича. Хорват удрал от защитников и спокойно переиграл вратаря мощным ударом под перекладину. Конечно, можно было вспомнить, как «Сити» несколько дней назад упустил победу, ведя 2:0 в чемпионате Англии. Но это был не тот случай.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Тем более спустя несколько минут Бернарду Силва в третий раз огорчил соперника. Кстати, в этом эпизоде снова пострадал бедняга Хёйбротен. Мяч рикошетом от норвежца изменил направление и влетел в ближний угол. Именно так выглядит невезение.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Концовка матча, по сути, превратилась в формальность. Таким образом, «Урава» зарубится за третье место на турнире с египетским «Аль-Ахли». А «Ман Сити» ждёт финальная игра с лучшим клубом Южной Америки — «Флуминенсе». Оба этих матча состоятся 22 декабря.