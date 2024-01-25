Самые дорогие трансферы за 30 лет с учётом инфляции. В топе есть россиянин!

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Трансферы РПЛ

А пока громких переходов нет, мы пересчитали, как бы выглядели рекордные трансферы игроков разных позиций сейчас, с учётом футбольной инфляции. Это особый трансферный индекс, разработанный Полом Томкинсом и Грэмом Райли в 2010 году для наиболее точного сравнения трансферных сумм.

Всё просто: берётся средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице лет выводится трансферный индекс (например, индекс 1994-го по отношению к 2019-му – 14,22). А дальше:

Выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился. Берём среднюю стоимость трансфера в топ-5 лигах в нужном сезоне. Берём среднюю стоимость перехода в этот сезон (в нашем случае – 2023/2024) в нужной лиге. Смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию». Пересчитываем стоимость трансфера согласно полученному проценту.

В этот раз рассмотрим топы по разным позициям.

Вратари

За вратарей ни разу в истории не платили больше € 100 млн – самый дорогой трансфер до сих пор за Кепой Аррисабалагой (€ 80 млн), а за сумму свыше € 50 млн было всего четыре перехода. Даже если пересчитывать с учётом инфляции, то суммы получаются значительно меньше, чем в топах по другим позициям. Дороже всего бы сейчас обошёлся переход Джанлуиджи Буффона – € 119,43 млн.

Защитники

Среди игроков обороны трансферные рекорды принадлежат центральным защитникам: топ-5 крупнейших трансферов в истории полностью за футболистами, выступающих именно на этой позиции. Йошко Гвардиол прямо сейчас – самый дорогой центральный защитник: прошлым летом «Лейпциг» получил от «Сити» за него € 90 млн. На втором месте Гарри Магуайр, который перешёл из «Лестера» в «МЮ» за € 87 млн. Далее следуют Маттейс де Лигт (€ 85,5 млн), Вирджил ван Дейк (€ 84,65 млн) и Уэсли Фофана (€ 80,4 млн).

Если же пересчитать трансферы защитников с учётом футбольной инфляции, то самым дорогим получается переход Рио Фердинанда – за него и по тем временам отдали немало, но в пересчёте на нынешние деньги сумма выходит ещё внушительнее — € 176,29 млн! Получается, когда англичанин во время подкаста сказал, что сейчас стоил бы € 200 млн, он действительно был близок к истине! Кстати, рекорд Рио по тратам на защитника держался много лет: в 2014-м его побил Давид Луис, который уехал в «ПСЖ» из «Челси» за € 49,5 млн.

Полузащитники

Среди игроков этой позиции тоже есть «дорогое» амплуа – это атакующий полузащитник: самый крупный трансфер прямо сейчас – переход Филиппе Коутиньо в «Барселону» за € 145 млн. Если же считать с учётом инфляции, топ возглавляет Зинедин Зидан – € 77,5 млн, которые заплатил за него «Реал» в начале 2000-х, сейчас бы составили € 175,03 млн. Тут интересно, что сумма меньше, чем у Фердинанда, за которого заплатили сезон спустя в полтора раза меньше, чем за Зизу. Дело вот в чём: индекс учитывает среднюю стоимость трансфера в конкретный сезон, а в год, когда Зидан переходил в «Реал», было сразу несколько дорогих переходов. В случае же Фердинанда в тот сезон он был самым дорогим – отсюда и бóльшая сумма с учётом инфляции.

Нападающие и вингеры

Традиционно самая дорогая позиция – это нападающие: тут даже без пересчёта с учётом футбольной инфляции получаются внушительные суммы. Рекордным трансфером до сих пор считается переход Неймара в «ПСЖ», и пока никто даже близко не подобрался к подобной цифре. Разве что Джанлука Виалли бы стоил сейчас дороже – за него сегодня бы заплатили € 232,24 млн.