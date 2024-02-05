Медиафутбол России выходит на новый уровень! Что за турнир блогерские клубы проведут в ОАЭ

В России постепенно начинается новый медиафутбольный сезон. 5 февраля стартует Суперкубок МФЛ, в котором сыграют финалисты последних розыгрышей Медиалиги: 2DROTS, «БроукБойз», «Родина Медиа» и «Титан». Подход к организации мероприятия основательный, поэтому ожидания болельщиков максимально высокие. Есть уверенность, что в ОАЭ не будет такого бардака, который творился на недавнем турнире в Казахстане.

Суперкубок МФЛ пройдёт в Дубае с 5 по 9 февраля. Изначально планировалось, что на нём сыграют чемпион Медиалиги и обладатель Московского Кубка Селебрити (второго по значимости медиатурнира). Но с МКС договориться не получилось на уровне спонсоров, поэтому МФЛ решила устроить «финал четырёх», в котором встретятся финалисты двух последних сезонов.

Состав участников получился интригующим, все команды переплетены между собой богатой предысторией. Например, у 2DROTS есть свои счёты с каждым из потенциальных соперников. «Титан» увёл у «самураев» лучшего бомбардира Сергея Кутузова (Кутуза), «Родина Медиа» обыграла их в финале Медиалиги, а после матча с «Броуками» президенты клубов однажды подрались. Подобные сюжетные линии можно найти в любом из противостояний Суперкубка.

Также на предстоящем турнире интересно будет понаблюдать за персоналиями. Среди игроков и тренеров можно увидеть немало фамилий, которые хорошо знакомы поклонникам большого футбола. За «Родину Медиа» сыграют экс-футболисты РПЛ Дмитрий Тарасов и Евгений Алдонин под руководством Андрея Каряки. «Броукам» поможет бывший полузащитник «Динамо» Антон Соснин. 2DROTS возглавляет легенда ЦСКА Дмитрий Кузнецов, а игроки «самураев» уже засветились в Кубке России.

Интересно, что весь призовой фонд турнира с согласия участников будет направлен на благотворительность. Деньги перечислят игроку «Амкала» Финито, у которого случился рецидив рака крови, и Эрику из 2DROTS, который борется с рецидивом рака головного мозга. Об этом рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

Николай Осипов президент Медиалиги «Весь призовой фонд Суперкубка мы отдадим Финито и Эрику из 2Drots. Команды не получат никаких призов, за исключением очень красивого трофея. Мы его скоро представим. Он изготавливался во Франции. И победитель получит статус лучшей команды 2023 года. Мне кажется, это дороже денег».

В целом организация турнира заслуживает высокой оценки. Не все команды РПЛ имеют возможность жить, тренироваться и играть в ОАЭ. А медиаклубам выпала такая возможность. Под Суперкубок МФЛ был создан даже мяч с уникальным дизайном, который понравился пользователям в соцсетях.

Мяч Суперкубка МФЛ Фото: vk.com/media.football.league

Мяч Суперкубка МФЛ Фото: vk.com/media.football.league

Жеребьёвка турнира прошла в формате необычных челленджей, в которых соревновались президенты клубов. Первое задание — квиз в пустыне от легендарного российского путешественника Фёдора Конюхова, на счету которого около 30 рекордов Гиннесса. Второй этап прошёл в салоне роскошных автомобилей, а модератором челленджа выступил футболист «Спартака» Александр Соболев. Участникам нужно было с завязанными глазами найти самые дорогие машины из представленных. Победителем стал тот, кто на ощупь выбрал тачки на максимальную сумму.

По итогам двух челленджей победил президент «Родины Медиа» Александр Тарасов, более известный как рэпер T-Killah. Именно он получил право выбрать соперника по полуфиналу. Вторая пара сформировалась по остаточному принципу:

2DROTS — «БроукБойз» (5 февраля, 18:30 мск);

«Родина Медиа» — «Титан» (5 февраля, 21:30 мск).

Победители полуфиналов встретятся в матче за трофей, проигравшие проведут игру за третье место. Этот турнир выведет медийный футбол на новый уровень. Ещё никогда любительские команды из России не проводили масштабных турниров в дальнем зарубежье. Суперкубок станет отличным разогревом перед новым сезоном Медиалиги, который, по предварительным данным, начнётся 20 апреля.