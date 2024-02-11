5 топ-событий понедельника: «Локомотив» — «Спартак», наши в теннисе и «Челси»

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Посмотреть все события 12 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎿 9:00 и 11:00: Спартакиада — лыжи, свободный стиль 10 км, женщины, мужчины

Интрига: Устюгов уже в шаге от медали. Сергей забежит в призы?

В лыжных гонках на Спартакиаде-2024 в Тюмени будут разыграны медали в коньковых разделках на 10 км. Если победит кто-то, кроме Вероники Степановой и Александра Большунова, это станет громкой сенсацией. Для Степановой это вообще профильная гонка, а Большунову всё равно, что выигрывать. Но главная интрига — сможет ли Сергей Устюгов, набирающий форму от гонки к гонке, забежать, наконец, в призы? Он был шестым в спринте, четвёртым в скиатлоне, а коньковая разделка — одна из его любимых гонок.

🎾 15:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия, 12), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поддержит ли Самсонова набранный в Абу-Даби темп?

После провала в Австралии Людмила Самсонова набрала ход на турнире в Абу-Даби, где уступила лишь в полуфинале будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Теперь на «тысячнике» в Дохе россиянка сразится в первом круге с канадкой Лейлой Фернандес. Ранее теннисистки встречались лишь раз — на US Open — 2022. И сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сыграет во втором раунде с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Паула Бадоса.

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли красно-белые победную серию?

«Спартак» выиграл три встречи подряд и, кажется, преодолел непростой кризис, настигший команду. Красно-белые вырвались на третье место в конференции. «Локомотив», наоборот, потерпел два поражения подряд. Несмотря на это, железнодорожники продолжают борьбу за лидерство на Западе. Так что либо «Локомотив» приблизится к заветному первому месту, либо «Спартак» ворвётся в гонку за лидерство в конференции.

Красно-белые уверенно разобрались с предыдущим соперником: Видео «Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Удинезе», Серия А, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Юве» продолжит погоню за «Интером»?

Ещё неделю назад казалось, что чемпионская гонка в Италии в самом разгаре. «Интер» опережал «Ювентус» на минимальное количество очков, однако победа миланцев в очном противостоянии позволила им оторваться от преследователя. На данный момент отрыв «Интера» составляет семь очков, при этом у команд одинаковое количество проведённых матчей. Шансы «Юве» пока кажутся не самыми высокими, но для продолжения погони нужно как минимум не терять очки против остальных соперников. «Удинезе» — очередная проверка на этом сложном пути.

⚽️ 23:00: «Кристал Пэлас» — «Челси», АПЛ, 24-й тур

Интрига: прервёт ли «Челси» серию из поражений?

А ведь было ощущение, что команда Почеттино преодолела кризис! «Челси» выдал трёхматчевую победную серию в АПЛ и начал потихоньку ползти вверх по таблице. Что было дальше? Безоговорочное поражение от «Ливерпуля» и не менее, а то и более обидный проигрыш «Вулверхэмптону» на своём поле. Теперь лондонский гранд застрял на 11-м месте. Шансы на хоть какие-нибудь еврокубки тают на глазах — пора брать себя в руки и бороться за все оставшиеся очки. С «Пэлас» легко не будет, но команда Ходжсона тоже не в порядке, так что шансы у «Челси» приличные.