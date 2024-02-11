Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 12 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

5 топ-событий понедельника: «Локомотив» — «Спартак», наши в теннисе и «Челси»
Михаил Георгиев
Анонс событий 12 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
С чего начинаем новую рабочую неделю. Дайджест-анонс в 21:00.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎿 9:00 и 11:00: Спартакиада — лыжи, свободный стиль 10 км, женщины, мужчины

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Свободный стиль 10 км
12 февраля 2024, понедельник. 09:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Мужчины. Свободный стиль 10 км
12 февраля 2024, понедельник. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: Устюгов уже в шаге от медали. Сергей забежит в призы?

В лыжных гонках на Спартакиаде-2024 в Тюмени будут разыграны медали в коньковых разделках на 10 км. Если победит кто-то, кроме Вероники Степановой и Александра Большунова, это станет громкой сенсацией. Для Степановой это вообще профильная гонка, а Большунову всё равно, что выигрывать. Но главная интрига — сможет ли Сергей Устюгов, набирающий форму от гонки к гонке, забежать, наконец, в призы? Он был шестым в спринте, четвёртым в скиатлоне, а коньковая разделка — одна из его любимых гонок.

Соперники не могут справиться с Большуновым уже 19 гонок подряд:
«Да он и на Кубке мира всем задницу надерёт». Большунов выиграл 19-ю гонку подряд
«Да он и на Кубке мира всем задницу надерёт». Большунов выиграл 19-ю гонку подряд

🎾 15:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия, 12), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 10:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: поддержит ли Самсонова набранный в Абу-Даби темп?

После провала в Австралии Людмила Самсонова набрала ход на турнире в Абу-Даби, где уступила лишь в полуфинале будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Теперь на «тысячнике» в Дохе россиянка сразится в первом круге с канадкой Лейлой Фернандес. Ранее теннисистки встречались лишь раз — на US Open — 2022. И сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сыграет во втором раунде с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Паула Бадоса.

Самсонова уступила в Абу-Даби лишь будущей чемпионке:
Касаткина сразится за титул Абу-Даби! И сыграет с Рыбакиной — та сорвала российский финал
Касаткина сразится за титул Абу-Даби! И сыграет с Рыбакиной — та сорвала российский финал

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли красно-белые победную серию?

«Спартак» выиграл три встречи подряд и, кажется, преодолел непростой кризис, настигший команду. Красно-белые вырвались на третье место в конференции. «Локомотив», наоборот, потерпел два поражения подряд. Несмотря на это, железнодорожники продолжают борьбу за лидерство на Западе. Так что либо «Локомотив» приблизится к заветному первому месту, либо «Спартак» ворвётся в гонку за лидерство в конференции.

Красно-белые уверенно разобрались с предыдущим соперником:
Видео
«Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Удинезе», Серия А, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» продолжит погоню за «Интером»?

Ещё неделю назад казалось, что чемпионская гонка в Италии в самом разгаре. «Интер» опережал «Ювентус» на минимальное количество очков, однако победа миланцев в очном противостоянии позволила им оторваться от преследователя. На данный момент отрыв «Интера» составляет семь очков, при этом у команд одинаковое количество проведённых матчей. Шансы «Юве» пока кажутся не самыми высокими, но для продолжения погони нужно как минимум не терять очки против остальных соперников. «Удинезе» — очередная проверка на этом сложном пути.

Как «Юве» влетел «Интеру» в главном матче итальянского сезона:
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!

⚽️ 23:00: «Кристал Пэлас» — «Челси», АПЛ, 24-й тур

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Челси» серию из поражений?

А ведь было ощущение, что команда Почеттино преодолела кризис! «Челси» выдал трёхматчевую победную серию в АПЛ и начал потихоньку ползти вверх по таблице. Что было дальше? Безоговорочное поражение от «Ливерпуля» и не менее, а то и более обидный проигрыш «Вулверхэмптону» на своём поле. Теперь лондонский гранд застрял на 11-м месте. Шансы на хоть какие-нибудь еврокубки тают на глазах — пора брать себя в руки и бороться за все оставшиеся очки. С «Пэлас» легко не будет, но команда Ходжсона тоже не в порядке, так что шансы у «Челси» приличные.

«Челси» за чемпионство не борется, а что там наверху таблицы?
Простите, а вы правда верите в интригу в топ-лигах?
Простите, а вы правда верите в интригу в топ-лигах?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android