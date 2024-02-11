В это тяжело поверить, но «МЮ» шикарно идёт в 2024 году

«МЮ» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. С одной стороны, до него ещё далековато, с другой – может хватить даже пятого места в АПЛ (мы подробно объясняли, почему так).

На этот раз команда тен Хага приехала к прямому конкуренту – «Астон Вилле». И в начале матча «МЮ» смотрелся неплохо.

У Онана получился провальный Кубок Африки (три удара в створ – и все три пропустил!), но в АПЛ он тащит и по проценту отражённых ударов остаётся одним из лучших в чемпионате. Вместе с тем и игра впереди стала получаться, поскольку сформировался плюс-минус стабильный состав.

Уже на 17-й минуте Магуайр скинул мяч головой, а Хойлунд пробил в одно касание, открыв счёт. Датчанин сначала не мог забить 14 туров, а теперь отличается в пятом матче подряд! В этом эпизоде форвард сделал важный шаг назад за мгновение до паса Магуайра – это позволило избежать офсайда.

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Нельзя сказать, что у «МЮ» было явное преимущество по игре. В первом тайме складывалась относительно равная игра, но в нынешней системе координат это комплимент для «МЮ», потому что «Вилла» находится выше в таблице и играла дома.

В перерыве гостям пришлось сделать вынужденную замену – вместо Шоу вышел Линделёф. И в самом начале второго тайма «МЮ» потерял мяч после розыгрыша от ворот через левый фланг. Атака «Виллы» закончилась ударом Уоткинса с пяти метров в грудь Онана. Затем хозяева упустили ещё несколько верных моментов, но на 66-й минуте расточительности «Астон Виллы» пришёл конец. Дуглас Луис с нескольких метров послал мяч в девятку. Тут уже без шансов для Онана – 1:1. Бразильский полузащитник отпраздновал весьма провокационно, танцуя плечами перед лицом вратаря.

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Весь второй тайм шёл к тому, что «Вилла» дожмёт соперника и заберёт три очка. Но на поле вышел Мактоминей – и снова спас «МЮ», забив победный гол! На этот раз он отличился головой на 86-й минуте и побежал праздновать к трибуне гостевых фанатов. Это седьмой гол шотландца в этом сезоне АПЛ – опорник является лучшим бомбардиром команды, как парадоксально это не выглядело бы. Не самая логичная победа, но от того не менее ценная для «МЮ».

Удивительное дело. Команда тен Хага шикарно идёт в 2024 году: пять побед во всех турнирах и ничья с «Тоттенхэмом». Правда, «МЮ» остаётся ещё пять очков до пятого места. Зато теперь у команды уже не отрицательная разница забитых и пропущенных мячей в этом чемпионате.