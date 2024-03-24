Победы россиян и идеальное возвращение Крооса. Самое важное из товарищеских матчей недели

Сегодня, 24 марта, пройдут несколько товарищеских матчей сборных, среди которых выделяется встреча Италии и Эквадора (в 23:00 по московскому времени). Но наиболее интересные противостояния недели уже состоялись. Вкратце о них рассказываем.

Россия неожиданно разгромила Сербию

Даже несмотря на отсутствие Душана Влаховича, сербы крайне сильны. Тем удивительнее было наблюдать за их разгромом. Во многом, правда, им помешало суровое судейство: армеец Милан Гаич в середине первого тайма совершил фол последней надежды против Даниила Хлусевича, и его команда получила двойное наказание — удаление плюс пенальти. Возможно, в товарищеском матче стоило расценить эпизод мягче, но, по словам бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова для «Чемпионата», решение справедливо.

Антон Миранчук реализовал 11-метровый, точно пробив в правую девятку. Дальше забивали Максим Осипенко (подкараулил отскок от Страхини Эраковича и пробил с пары метров), Алексей Миранчук с прострела Александра Горшкова, Арсен Захарян дальним ударом (гол отменили из-за офсайда того же Горшкова) и Иван Сергеев с передачи вышеупомянутого Захаряна. Получилось негостеприимно.

Молодёжка поддержала порыв старших товарищей

Сборная России U21 отправилась в турне по Уругваю и добыла там две победы. Первой пала местная национальная команда U20, но россиянам было непросто.

Широко известных игроков в молодёжке уругвайцев пока нет. Хотя не стоит удивляться, если кто-нибудь из них через пару лет заявит о себе в топ-лиге. Зато их тренера, экс-опорника «Монако» Диего Переса, вы можете знать. А вот у сборной России хватает футболистов с опытом РПЛ: Даниил Худяков («Локо»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Михаил Рядно (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья»), Илья Ишков («Урал») и другие.

По ходу матча с Уругваем U20 россияне владели заметным преимуществом: шансы были у Дмитрия Кучугуры («Краснодар»), Игоря Дмитриева («Урал»), Александра Чупаёва («Динамо»), Ишкова и Ильи Родионова («Черноморец»). Вратарь Франсиско Бонилла тащил как царь. Будущий Фернандо Муслера? И всё же на 81-й минуте вышедший на замену Салтыков заработал пенальти, а Кучугура его уверенно реализовал.

С «Насьоналем» U21 получилось куда проще: россияне как следует покуражились и забили семь раз, пропустив в ответ лишь два мяча. Просто перечислим тех, кто записал на табло своё имя: Артём Быковский из «Спартака» (дважды), Родионов (дважды), Кирилл Глебов из ЦСКА, Чупаёв и Дмитриев. Впереди у команды Ивана Шабарова встреча со сверстниками из «Монтевидео Сити», которая пройдёт 25 марта.

России U21 в турне по Уругваю Фото: РФС

Португалия справилась со Швецией и без Роналду

Криштиану тоже не вечен и попросил тренерский штаб сборной дать ему паузу. 26 марта со Словенией он сыграет, а вот 21-го его партнёрам пришлось бодаться со Швецией своими силами. Получилось, причём весьма эффектно. Уже по итогам первого тайма португальцы вели в три мяча: дальний выстрел Бернарду Силвы штанга отразила прямо на ногу Рафаэлу Леау, и тот пробил в девятку, следом Матеус Нунес воспользовался передачей того же Бернарду и положил в нижний угол, а затем Бруну Фернандеш замкнул навес Нелсона Семеду.

Во второй половине встречи Португалия расслабилась и обменялась со шведами двумя голами: Фернандеш отметился уже отбором и ассистом на пустые ворота Бруме плюс Гонсалу Рамуш реализовал закидушку от Семеду. Голы престижа на счету Виктора Дьёкереша и Густафа Нильссона.

Италию спас аргентинец из «Дженоа»

Матео Ретеги — не самый раскрученный футболист. Если вы слышите это имя впервые, пора знакомиться. У парня, похоже, большое будущее. 24-летний нападающий перебрался в Европу перед нынешним сезоном за € 12 млн, до этого выступая исключительно в родной Аргентине. При этом его заиграли за сборную Италии (спасибо корням) ещё в 2023-м — в мартовских отборочных встречах, где тот забил Англии и Мальте. В итоге форвард стал одним из лидеров клуба, оформив 6+2 в 22 матчах.

Новое достижение Ретеги — победный дубль венесуэльцам. Причём решающий гол он забил на 80-й минуте при равном счёте: отклеился от защитников в центре штрафной и легонько пробил вправо. А в первом случае Матео без сопротивления чётко исполнил в дальний угол. Стоит отметить и нереализованный 11-метровый уже на третьей минуте бывшим героем РПЛ Саломоном Рондоном — его удар вправо низом парировал Джанлуиджи Доннарумма. Однако и Джиджи не без греха — его рискованный пас на Джакомо Бонавентуру привёл к перехвату Венесуэлы и точному завершению Дарвина Мачиса.

Матео Ретеги Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Холанд и Эдегор не совладали с чехами

В последние годы к сборной Норвегии приковано повышенное внимание — спасибо классному поколению с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом. Существенных успехов у неё тем не менее нет. Вот и теперь команда с суперзвёздами АПЛ уступила. Обидчиками выступили чехи, хотя дебютный гол забил нападающий «Манчестер Сити». И вовсе не Холанд, а Бобб. Оскар на 20-й минуте блестяще накрутил двоих соперников на правом краю и прошил ближний угол.

В ответ на это никем не прикрытый Давид Зима вколотил головой с подачи Томаша Соучека, а за пять минут до финала основного времени Антонин Барак блестяще исполнил штрафной и перекинул стенку. У Эрьяна Нюланда не было шансов на сейв. Эрлинг и Мартин, не в этот раз.

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор Фото: PA Images via Getty Images

Трое игроков РПЛ поучаствовали в победе над Испанией

А могли и четверо, не просиди весь матч в запасе краснодарец Джон Кордоба. Или даже пятеро, получи вызов зенитовец Вильмар Барриос. Но трое — тоже неплохо. Динамовец Хорхе Карраскаль и одноклубник Кордобы Кевин Кастаньо отбегали весь первый тайм, который получился не слишком событийным. В перерыве их заменили, зато на поле остался партнёр Барриоса – Матео Кассьерра. Херар Морено и Хамес Родригес не реализовали по моменту, а на 61-й минуте полностью проигнорированный обороной испанцев Даниэль Муньос замкнул подачу Луиса Диаса.

Кассьерра ушёл с поля на 75-й минуте, а гол Муньоса так и остался единственным в матче. 26 марта колумбийцам бодаться с Румынией, и там четвёрка из РПЛ наверняка получит больше игрового времени. Всё-таки соперник попроще, да и ротацию никто не отменял.

Матео Кассьерра Фото: Warren Little/Getty Images

Нидерланды не пощадили Шотландию

Голландцы показали чудеса реализации. На 40-й минуте первый же их удар стал голевым: Тейани Рейндерс с 25 метров вколотил прямо в ближнюю девятку. То было только разминкой, ведь во втором тайме в ворота Ангуса Ганна влетели ещё три мяча: Жоржиньо Вейналдум даже без прыжка реализовал головой подачу Коди Гакпо, Ваут Вегорст также был хорош на втором этаже (ассист с углового на счету Йоея Вермана), а Дониэлл Мален растолкал двоих соперников и переиграл вратаря вслед за отличной разрешающей передачей Рейндерса.

Чем примечателен результат? Хотя бы тем, что шотландцы не уступали с разницей в четыре мяча с октября 2019-го, когда с таким же счётом «сгорели» сборной России Станислава Черчесова. 2+1 тогда оформил Артём Дзюба.

Нидерланды — Шотландия — 4:0 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Англию пригвоздил 17-летний бразильский талант из «Реала»

Да, в Мадрид Эндрик переедет только летом, с наступлением совершеннолетия, но факт есть факт. Талантливый юниор вошёл в игру на 71-й минуте при нулевом счёте. Ранее выход один на один не использовал Винисиус, Лукас Пакета испытал на прочность штангу, а Рафинья не пробил Джордана Пикфорда с близкого расстояния. Эндрик изменил расклады. Вскоре после его появления Вини избежал офсайдной ловушки, вылетел на ворота и ткнул мимо вратаря. Отскок пришёлся прямо на ногу будущему мадридцу, и тот добил в пустые.

Эндрику было 17 лет, 8 месяцев и 3 дня. Младше него дебютный гол за Бразилию забивали лишь Пеле (16 лет, 8 месяцев, 14 дней), Эду (16 лет, 10 месяцев, 2 дня) и Роналдо (17 лет, 7 месяцев, 12 дней). Неплохая компания, верно? Осталось только повторить судьбу первого и третьего, а не второго.

Кроос вернулся в сборную и тут же сделал разницу

Легендарный мадридиста не играл за сборную Германии три года. Но перед домашним Евро Юлиан Нагельсман уговорил хавбека вернуться, и команда после поражений от Турции (2:3) и Австрии (0:2) тут же расцвела. Прямо на восьмой секунде матча с Францией, когда Кроос отменной длинной передачей на Флориана Вирца обманул всю оборону противника. Парень мастерски сделал её голевой. А ветеран и дальше рулил игрой, хоть и не был слишком активен. Чисто на опыте.

Быстрый гол удался немцам и в начале второго тайма, когда Кай Хаверц на 49-й минуте сделал подачу Джамала Мусиалы голевой. Франция же была будто сама не своей: что Килиан Мбаппе, что Усман Дембеле выглядели блёкло. Если бы не самоотверженная игра Бриса Самба, счёт стал бы разгромным.