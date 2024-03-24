Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самое важное из товарищеских футбольных матчей недели, 18-24 марта 2024: Россия, Сербия, Англия, Бразилия, Германия

Победы россиян и идеальное возвращение Крооса. Самое важное из товарищеских матчей недели
Георгий Илющенко
Самое важное из товарищеских матчей недели
Аудио-версия:
Комментарии
Событий хватало и без клубного футбола.

Сегодня, 24 марта, пройдут несколько товарищеских матчей сборных, среди которых выделяется встреча Италии и Эквадора (в 23:00 по московскому времени). Но наиболее интересные противостояния недели уже состоялись. Вкратце о них рассказываем.

А вот как завершились официальные отборочные игры Евро-2024:
Вечер разгромов и драм. Определились все участники финалов стыков за Евро
Вечер разгромов и драм. Определились все участники финалов стыков за Евро

Россия неожиданно разгромила Сербию

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

Даже несмотря на отсутствие Душана Влаховича, сербы крайне сильны. Тем удивительнее было наблюдать за их разгромом. Во многом, правда, им помешало суровое судейство: армеец Милан Гаич в середине первого тайма совершил фол последней надежды против Даниила Хлусевича, и его команда получила двойное наказание — удаление плюс пенальти. Возможно, в товарищеском матче стоило расценить эпизод мягче, но, по словам бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова для «Чемпионата», решение справедливо.

Антон Миранчук реализовал 11-метровый, точно пробив в правую девятку. Дальше забивали Максим Осипенко (подкараулил отскок от Страхини Эраковича и пробил с пары метров), Алексей Миранчук с прострела Александра Горшкова, Арсен Захарян дальним ударом (гол отменили из-за офсайда того же Горшкова) и Иван Сергеев с передачи вышеупомянутого Захаряна. Получилось негостеприимно.

Подробнее о матче:
И это самый серьёзный соперник России? Сербы ходили пешком — и получили четыре!
И это самый серьёзный соперник России? Сербы ходили пешком — и получили четыре!

Молодёжка поддержала порыв старших товарищей

Сборная России U21 отправилась в турне по Уругваю и добыла там две победы. Первой пала местная национальная команда U20, но россиянам было непросто.

Товарищеские матчи U21 - 2024
22 марта 2024, пятница. 01:00 МСК
Уругвай U20
Окончен
0 : 1
Россия U21
0:1 Кучугура – 81'    

Широко известных игроков в молодёжке уругвайцев пока нет. Хотя не стоит удивляться, если кто-нибудь из них через пару лет заявит о себе в топ-лиге. Зато их тренера, экс-опорника «Монако» Диего Переса, вы можете знать. А вот у сборной России хватает футболистов с опытом РПЛ: Даниил Худяков («Локо»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Михаил Рядно (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья»), Илья Ишков («Урал») и другие.

По ходу матча с Уругваем U20 россияне владели заметным преимуществом: шансы были у Дмитрия Кучугуры («Краснодар»), Игоря Дмитриева («Урал»), Александра Чупаёва («Динамо»), Ишкова и Ильи Родионова («Черноморец»). Вратарь Франсиско Бонилла тащил как царь. Будущий Фернандо Муслера? И всё же на 81-й минуте вышедший на замену Салтыков заработал пенальти, а Кучугура его уверенно реализовал.

Товарищеские матчи U21 - 2024
23 марта 2024, суббота. 16:20 МСК
Насьональ М U21
Монтевидео
Окончен
2 : 7
Россия U21
0:1 Глебов – 18'     0:2 Быковский – 28'     0:3 Быковский – 30'     1:3     1:4 Родионов – 63'     2:4     2:5 Чупаёв – 80'     2:6 Родионов – 85'     2:7 Дмитриев – 90+1'    

С «Насьоналем» U21 получилось куда проще: россияне как следует покуражились и забили семь раз, пропустив в ответ лишь два мяча. Просто перечислим тех, кто записал на табло своё имя: Артём Быковский из «Спартака» (дважды), Родионов (дважды), Кирилл Глебов из ЦСКА, Чупаёв и Дмитриев. Впереди у команды Ивана Шабарова встреча со сверстниками из «Монтевидео Сити», которая пройдёт 25 марта.

России U21 в турне по Уругваю

России U21 в турне по Уругваю

Фото: РФС

Португалия справилась со Швецией и без Роналду

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
Швеция
1:0 Леау – 24'     2:0 Нунес – 33'     3:0 Фернандеш – 45'     4:0 Брума – 57'     4:1 Дьёкереш – 58'     5:1 Рамуш – 61'     5:2 Нильссон – 90'    

Криштиану тоже не вечен и попросил тренерский штаб сборной дать ему паузу. 26 марта со Словенией он сыграет, а вот 21-го его партнёрам пришлось бодаться со Швецией своими силами. Получилось, причём весьма эффектно. Уже по итогам первого тайма португальцы вели в три мяча: дальний выстрел Бернарду Силвы штанга отразила прямо на ногу Рафаэлу Леау, и тот пробил в девятку, следом Матеус Нунес воспользовался передачей того же Бернарду и положил в нижний угол, а затем Бруну Фернандеш замкнул навес Нелсона Семеду.

Во второй половине встречи Португалия расслабилась и обменялась со шведами двумя голами: Фернандеш отметился уже отбором и ассистом на пустые ворота Бруме плюс Гонсалу Рамуш реализовал закидушку от Семеду. Голы престижа на счету Виктора Дьёкереша и Густафа Нильссона.

Криштиану крайне редко пропускал матчи сборной:
Роналду неожиданно отказался от игры за Португалию. Но это ненадолго
Роналду неожиданно отказался от игры за Португалию. Но это ненадолго

Италию спас аргентинец из «Дженоа»

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 00:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Венесуэла
1:0 Ретеги – 40'     1:1 Мачис – 43'     2:1 Ретеги – 80'    

Матео Ретеги — не самый раскрученный футболист. Если вы слышите это имя впервые, пора знакомиться. У парня, похоже, большое будущее. 24-летний нападающий перебрался в Европу перед нынешним сезоном за € 12 млн, до этого выступая исключительно в родной Аргентине. При этом его заиграли за сборную Италии (спасибо корням) ещё в 2023-м — в мартовских отборочных встречах, где тот забил Англии и Мальте. В итоге форвард стал одним из лидеров клуба, оформив 6+2 в 22 матчах.

Новое достижение Ретеги — победный дубль венесуэльцам. Причём решающий гол он забил на 80-й минуте при равном счёте: отклеился от защитников в центре штрафной и легонько пробил вправо. А в первом случае Матео без сопротивления чётко исполнил в дальний угол. Стоит отметить и нереализованный 11-метровый уже на третьей минуте бывшим героем РПЛ Саломоном Рондоном — его удар вправо низом парировал Джанлуиджи Доннарумма. Однако и Джиджи не без греха — его рискованный пас на Джакомо Бонавентуру привёл к перехвату Венесуэлы и точному завершению Дарвина Мачиса.

Матео Ретеги

Матео Ретеги

Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Холанд и Эдегор не совладали с чехами

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Чехия
1:0 Бобб – 20'     1:1 Зима – 37'     1:2 Барак – 85'    

В последние годы к сборной Норвегии приковано повышенное внимание — спасибо классному поколению с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом. Существенных успехов у неё тем не менее нет. Вот и теперь команда с суперзвёздами АПЛ уступила. Обидчиками выступили чехи, хотя дебютный гол забил нападающий «Манчестер Сити». И вовсе не Холанд, а Бобб. Оскар на 20-й минуте блестяще накрутил двоих соперников на правом краю и прошил ближний угол.

В ответ на это никем не прикрытый Давид Зима вколотил головой с подачи Томаша Соучека, а за пять минут до финала основного времени Антонин Барак блестяще исполнил штрафной и перекинул стенку. У Эрьяна Нюланда не было шансов на сейв. Эрлинг и Мартин, не в этот раз.

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор

Фото: PA Images via Getty Images

Трое игроков РПЛ поучаствовали в победе над Испанией

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 23:30 МСК
Испания
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Муньос – 61'    

А могли и четверо, не просиди весь матч в запасе краснодарец Джон Кордоба. Или даже пятеро, получи вызов зенитовец Вильмар Барриос. Но трое — тоже неплохо. Динамовец Хорхе Карраскаль и одноклубник Кордобы Кевин Кастаньо отбегали весь первый тайм, который получился не слишком событийным. В перерыве их заменили, зато на поле остался партнёр Барриоса – Матео Кассьерра. Херар Морено и Хамес Родригес не реализовали по моменту, а на 61-й минуте полностью проигнорированный обороной испанцев Даниэль Муньос замкнул подачу Луиса Диаса.

Кассьерра ушёл с поля на 75-й минуте, а гол Муньоса так и остался единственным в матче. 26 марта колумбийцам бодаться с Румынией, и там четвёрка из РПЛ наверняка получит больше игрового времени. Всё-таки соперник попроще, да и ротацию никто не отменял.

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Warren Little/Getty Images

Нидерланды не пощадили Шотландию

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Шотландия
1:0 Рейндерс – 40'     2:0 Вейналдум – 72'     3:0 Вегорст – 84'     4:0 Мален – 86'    

Голландцы показали чудеса реализации. На 40-й минуте первый же их удар стал голевым: Тейани Рейндерс с 25 метров вколотил прямо в ближнюю девятку. То было только разминкой, ведь во втором тайме в ворота Ангуса Ганна влетели ещё три мяча: Жоржиньо Вейналдум даже без прыжка реализовал головой подачу Коди Гакпо, Ваут Вегорст также был хорош на втором этаже (ассист с углового на счету Йоея Вермана), а Дониэлл Мален растолкал двоих соперников и переиграл вратаря вслед за отличной разрешающей передачей Рейндерса.

Чем примечателен результат? Хотя бы тем, что шотландцы не уступали с разницей в четыре мяча с октября 2019-го, когда с таким же счётом «сгорели» сборной России Станислава Черчесова. 2+1 тогда оформил Артём Дзюба.

Нидерланды — Шотландия — 4:0

Нидерланды — Шотландия — 4:0

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Англию пригвоздил 17-летний бразильский талант из «Реала»

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эндрик – 80'    

Да, в Мадрид Эндрик переедет только летом, с наступлением совершеннолетия, но факт есть факт. Талантливый юниор вошёл в игру на 71-й минуте при нулевом счёте. Ранее выход один на один не использовал Винисиус, Лукас Пакета испытал на прочность штангу, а Рафинья не пробил Джордана Пикфорда с близкого расстояния. Эндрик изменил расклады. Вскоре после его появления Вини избежал офсайдной ловушки, вылетел на ворота и ткнул мимо вратаря. Отскок пришёлся прямо на ногу будущему мадридцу, и тот добил в пустые.

Эндрику было 17 лет, 8 месяцев и 3 дня. Младше него дебютный гол за Бразилию забивали лишь Пеле (16 лет, 8 месяцев, 14 дней), Эду (16 лет, 10 месяцев, 2 дня) и Роналдо (17 лет, 7 месяцев, 12 дней). Неплохая компания, верно? Осталось только повторить судьбу первого и третьего, а не второго.

Как это было:
Англия не удержала восходящую звезду бразильцев. 17-летний Эндрик положил дебютный мяч
Англия не удержала восходящую звезду бразильцев. 17-летний Эндрик положил дебютный мяч

Кроос вернулся в сборную и тут же сделал разницу

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

Легендарный мадридиста не играл за сборную Германии три года. Но перед домашним Евро Юлиан Нагельсман уговорил хавбека вернуться, и команда после поражений от Турции (2:3) и Австрии (0:2) тут же расцвела. Прямо на восьмой секунде матча с Францией, когда Кроос отменной длинной передачей на Флориана Вирца обманул всю оборону противника. Парень мастерски сделал её голевой. А ветеран и дальше рулил игрой, хоть и не был слишком активен. Чисто на опыте.

Быстрый гол удался немцам и в начале второго тайма, когда Кай Хаверц на 49-й минуте сделал подачу Джамала Мусиалы голевой. Франция же была будто сама не своей: что Килиан Мбаппе, что Усман Дембеле выглядели блёкло. Если бы не самоотверженная игра Бриса Самба, счёт стал бы разгромным.

Германия смотрелась гораздо сильнее:
Кроос красиво вернулся — и немцы переиграли Францию. Даже Мбаппе растерялся
Кроос красиво вернулся — и немцы переиграли Францию. Даже Мбаппе растерялся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android