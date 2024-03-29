Миранчук против Хвичи, чемпионская разборка в АПЛ и другие топ-матчи выходных

Сборные наконец-то отыграли! Клубный футбол возвращается и дарит массу интригующих матчей. Задача — определить лучших без учёта РПЛ (о ней у нас есть отдельный текст). А выбор предстоит непростой.

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