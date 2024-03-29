Миранчук против Хвичи, чемпионская разборка в АПЛ и другие топ-матчи выходных

Сборные наконец-то отыграли! Клубный футбол возвращается и дарит массу интригующих матчей. Задача — определить лучших без учёта РПЛ (о ней у нас есть отдельный текст). А выбор предстоит непростой.
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: 30 марта, воскресенье, 18:30 мск
Вероятно, главный матч не только выходных, но и всего евросезона. В октябре Микель Артета сломал проклятие и с восьмой попытки всё-таки обыграл Пепа Гвардиолу. Предстоит сделать это второй раз подряд, потому что в борьбе за золото «Сити» едва ли ошибётся против соперников послабее. У «Арсенала» есть реальнейший шанс взять первое чемпионство за 20 лет. Если получится не уступить «Манчестеру», он станет куда осязаемее. На словах задача звучит вполне реальной, а как получится на деле?
«Бавария» — «Боруссия» Д: 30 марта, суббота, 20:30 мск
Мюнхенцы всё ещё надеются на чемпионство. Да, отставание от «Байера» — 10 очков. Но мало ли, вдруг он снова проявит себя «Неверкузеном»? Всё-таки впереди восемь туров. У «Боруссии» тем временем четыре победы подряд — над «Унионом» (2:0), «Вердером» (2:1), ПСВ (2:0) и «Айнтрахтом» (3:1). Команда в отличной форме. Если она сломит ещё и «Баварию», чемпионскую салатницу можно будет уже вручать. Тот случай, когда любители интриги притопят за гегемона. Когда ещё такое случалось?
«Наполи» — «Аталанта»: 30 марта, суббота, 14:30 мск
Назовёте главных героев чемпионата Италии, ранее творивших великие дела в России? Разумеется, это Хвича Кварацхелия и Алексей Миранчук (Никола Влашич, прости). Недаром бывшие одноклубники по «Локомотиву». Россиянин забил сборной Сербии и отдал два ассиста в игре со «Спортингом» (2:1), а грузин стал одним из творцов дебютного попадания Грузии на чемпионат Европы. Пусть и не участвовал в серии пенальти, которая принесла его команде путёвку на Евро-2024. Они оба в огне. И их очный матч явно заслуживает внимания.
«Реал» — «Атлетик»: 30 марта, воскресенье, 22:00 мск
Мадридцы из-за дисквалификации лишились Винисиуса. Зато вернулись Эдер Милитао (разрыв «крестов») и Джуд Беллингем (красная карточка). Матч крайне важен в плане чемпионской интриги: если «Реал» оступится здесь и через три недели с «Барселоной», первое место мадридцев будет под угрозой. Поклонники гранда, разумеется, против, но нейтральные болельщики обрадуются. Не только же АПЛ и РПЛ баловать «золотой» интригой.
«Ливерпуль» — «Брайтон»: 30 марта, воскресенье, 16:00 мск
«Брайтон» — криптонит для ливерпульцев: в девяти последних матчах андердог зацепил три победы и четыре ничьих. Или всё-таки не андердог? По статистике так точно не скажешь. В воскресенье друг с другом сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал», поэтому у «красных» есть прекрасный шанс вырваться вперёд в чемпионской гонке. Вот только просто им точно не будет. Даже непонятно, кого из троицы лидеров ждёт бо́льшее испытание.
«Фиорентина» — «Милан»: 30 марта, суббота, 22:45 мск
«Фиалки» не проигрывают аж с 14 марта, когда их закошмарила «Болонья» (0:2). После этого у них две победы и четыре ничьих. Неплохая серия, правда? Но у «Милана» она даже круче: пять успешных встреч подряд. Обе команды явно в прекрасной форме. И те, и другие вышли в 1/4 еврокубка: только миланцы в Лиге Европы, а флорентийцы — в Лиге конференций. Многие не видят большой разницы между турнирами. Вот и подвернулся случай, когда можно сравнить их представителей по силе.
«Лацио» — «Ювентус»: 30 марта, суббота, 20:00 мск
В конце 90-х — начале нулевых эта игра точно стала бы главной на выходных. Но интересна она и сейчас. «Лацио» встрепенулся после четырёх поражений подряд и пересилил «Фрозиноне» (3:2), заодно сменив Маурицио Сарри на Игора Тудора. Эмоциональный всплеск с назначением нового тренера римлянам обеспечен, что явно поможет команде в матче с «Ювентусом». Вернее, даже в матчах, потому что через пару дней они сойдутся ещё и в полуфинале Кубка Италии. «Юве» в последних восьми встречах победил лишь раз, поэтому не выглядит фаворитом. Будет интересно.
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: 30 марта, суббота, 23:00 мск
«Лас-Пальмас» — крайне удобный соперник для «Барселоны»: в последний раз они проигрывали 13 матчей назад, а было это ещё в 1991 году. Пишите в комментариях, если тогда ещё не родились. Я вот родился только пару лет спустя. Затем было 11 побед каталонцев и всего одна ничья. Тем более в пяти последних матчах лас-пальмасцы не побеждали. И что же тогда здесь интригующего? Да хотя бы что «Барса» умеет удивлять: то с «Гранадой» ничью распишет, то «Шахтёру» и «Антверпену» уступит. Вдруг случится ещё одна сенсация?
«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: 30 марта, суббота, 15:30 мск
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» обожают устраивать голевые парады: в последних 10 очных встречах АПЛ они оформили 38 голов. Если любите море забитых мячей, эти парни наверняка не подведут. К тому же именно они пропускают в топ-12 Премьер-лиги больше других: «сороки» — 48 раз, «молотки» — 50. Почти сотня на двоих! А ведь прошло всего-навсего 29 туров. Намечается веселье. Ну и как такое пропустишь?
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: 30 марта, суббота, 23:00 мск
Манкунианцы всё ещё цепляются за топ-4: до «Астон Виллы» девять очков при матче в запасе. Чтобы запрыгнуть в лигочемпионскую зону, соперников вроде «Брентфорда» нужно щёлкать. Тем более у лондонцев пять поражений и одна ничья в последних шести встречах. Похоже, в Англии не слышали песню «Кто пчёлок уважает, тот к ним не пристаёт». После кубковой победы над «Ливерпулем» в дополнительное время (4:3) у футболистов «МЮ» наверняка прекрасное настроение. Теперь нужно добиться успеха и в чемпионате.