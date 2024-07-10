Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро!

Сборная Испании празднует выход в финал и утопает в заслуженной похвале. Расхваливают Ламина Ямаля, который с полюса юности доказывает, что возраст – это всего лишь цифра. Отдают должное блистательному центру поля с Родри, Фабианом Руисом и Дани Ольмо, который шикарно заменяет Педри. Аплодируют Хесусу Навасу и Начо, которые пришли на помощь в отсутствие Дани Карвахаля и Робена Ле Нормана.

Говорить после полуфинала хочется только об Испании. Но вообще-то у неё всё-таки был соперник. Сборная Франции, в отличие от испанцев, перед началом Евро котировалась как один из фаворитов первого ряда. Безграничный состав, тренер, который давно на своём месте, плюс опыт больших матчей и больших побед. Стартер-пак очевидного фаворита у Франции, конечно, был.

Но сейчас, когда Франция вылетела и за шесть матчей забила всего один гол с игры (остальное – автоголы плюс гол Килиана Мбаппе Польше с пенальти), важно разобраться, что из этого пака не сработало. Состав как был безграничным, так и остался. Безусловно, сказалась травма Мбаппе, но к этому вернёмся чуть позже. Опыт никуда не делся, он не имеет свойства выветриваться, когда на месте почти все те же люди.

А что насчёт тренера? Точно ли на своём месте Дидье Дешам? Перед турниром по этому поводу были сомнения, но они разбивались о результаты французов: два финала чемпионата мира, один из которых – победный, финал Евро-2016, победа в Лиге наций. Звучит!

Дидье Дешам в матче с Испанией Фото: Getty Images

Однако сейчас вопрос о будущем Дешама встаёт максимально остро. Он не дал яркой игры и не окупил прагматизм (который неизменно сопряжён со скукой) результатом. Чего ему не хватило? Можно сослаться на травму Мбаппе. И Дешам ссылался: он открыто говорил, что Килиан сейчас не тот, каким его привыкли видеть. Мбаппе, мол, не виноват, что так получилось. Но имеем то, что имеем: он сейчас не в прайме.

Окей, принимается. Когда твой лучший игрок не в форме, это не может не влиять на игру команды. Было бы странно, если бы сборная Франции не пользовалась талантами Мбаппе и, соответственно, не зависела от него. Другое дело, что Дешам не удержал эту зависимость в адекватных границах.

С таким бешеным ресурсом он мог сделать команду разнообразнее. Он мог сделать так, чтобы, помимо опции со здоровым, бодрым и весёлым Мбаппе, который готов порвать любого, были и другие варианты. Однако их просто не нашлось. Получилось так, что, кроме надежды на Мбаппе, Франция больше ничего не предложила.

Хотя Дешам искал. Он пытался подобрать роль Маркусу Тюраму, пробовал заиграть Брэдли Баркола. В матче с Испанией он сдвинул Мбаппе на фланг, а в центр выпустил фактурного Рандаля Коло Муани. Тот забил, и вообще было видно, что центру обороны испанцев тяжело против такого гиганта. Тем страннее, что во втором тайме, когда Франции надо было отыгрываться, Дешам снял Коло Муани самым первым – уже на 62-й минуте.

Килиан Мбаппе и Оливье Жиру Фото: Dan Mullan/Getty Images

В предыдущие годы в атаке сборной Франции отлично работала связка Мбаппе – Жиру. На этом Евро Жиру просто нет. Он, конечно, выходил на поле, но полезных действий у него ровно столько же, сколько новых идей у Дешама, – нуль.

Тренер французов, имея в распоряжении Тюрама, Баркола, Коло Муани, Усмана Дембеле, Кингсли Комана и Антуана Гризманна не придумал в атаке ничего нового. Расчёт на индивидуальный талант не оправдался. Отчасти – из-за травмы и плохой формы Мбаппе. А отчасти из-за того, что рассчитывать только на индивидуальный талант без какой-то тактической специи – очень опасная штука. У талантов не пойдёт игра – и как быть? Кажется, Дешам не нашёл решения для этой задачи.

Кроме того, Франции не хватало надёжности в обороне. Да, за весь турнир она пропустила всего три мяча, два из которых – в полуфинале от Испании. Но это не отменяет того, что в каждом матче у ворот французов были моменты. Когда-то их было меньше, когда-то – больше. Когда-то их было очень много, как в матче с Нидерландами. Факт в том, что цемента сзади у Франции не было и близко.

Вильям Салиба и Деотшанкюль Юпамекано Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

К паре центральных защитников Вильям Салиба – Деотшанкюль Юпамекано были вопросы в каждом матче. Были вопросы и к Жюлю Кунде справа, который частенько позволял себя обыгрывать. Но ни один из них ни разу не подвергся ротации.

Все трое отыграли Евро целиком, каждый матч – от свистка до свистка. При том что в запасе были Ибраима Конате и Бенжамен Павар. Не факт, что с ними гарантированно стало бы лучше. Но их можно было попробовать, хотя бы в группе. Однако Дешам этого не сделал.

Лучшие игроки Франции на Евро-2024 – это вратарь Мик Меньян и Н’Голо Канте, который настолько профессионален, что не снизил уровень даже в Саудовской Аравии. Вот только дело в том, что их качество не зависит от Дешама. Ну, или зависит, но совсем чуть-чуть. Меньян – вратарь. А Канте – гиперпрофи, который даёт высокий уровень в каждом матче с момента перехода в «Лестер». Это винтики, которые в настройке Дешама особо и не нуждаются.

Те же, кто нуждался в настройке, провели Евро плохо. По результату полуфинал – это, конечно, не провал. Тем более что Испании Франция уступила в борьбе. Но по игре команда Дешама разочаровала. И полуфиналом это разочарование не окупить. Это мог сделать только титул.