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Расписание спортивных матчей 11 июля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: битва Уругвай — Колумбия на Кубке Америки, Летняя лига НБА и Уимблдон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 июля
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Спортивное 11 июля: как проявит себя Бронни Джеймс, выйдут ли Суарес и Ко на Аргентину и кто попадёт в женский финал на ТБШ?!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Калифорния
11 июля 2024, четверг. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бронни Джеймс сыграет лучше, чем в своём дебютном матче за «Лейкерс»?

Бронни Джеймс дебютировал за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА. В матче с «Сакраменто Кингз» сын Леброна Джеймса набрал четыре очка, два подбора и две передачи. «Озёрники» уступили «королям», а в следующей игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Бронни и вовсе не появился на паркете, команда сослалась на небольшое повреждение. По информации СМИ, Джеймс-младший должен сыграть с «Майами Хит». Удастся ли преемнику Короля улучшить свои показатели во второй игре в форме «Лейкерс»?

Дебют Бронни за «Лейкерс»:
Бронни дебютировал в Летней лиге НБА — было много промахов, но Леброн остался доволен
Бронни дебютировал в Летней лиге НБА — было много промахов, но Леброн остался доволен

⚽️ 3:00: Уругвай — Колумбия, Кубок Америки, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто поборется в финале с Аргентиной?

Что колумбийцы, что уругвайцы проводят блестящий турнир. Первые опередили в группе Бразилию и Коста-Рику, вторые – Панаму и США. Ну а в четвертьфинале уже уругвайцы высадили бразильцев, а колумбийцы – панамцев. Более того, Хамес и его друзья откровенно поиздевались над соперником и угостили его пятью безответными мячами. Жаль только, что в финале места всего два. И одно уже за Аргентиной. Уругвайцы лишились Рональда Араухо (травма) и Наитана Нандеса (дисквалификация), и это их заметно ослабит. Но у них хватает и других топов. За четыре матча на Копе Уругвай забил девять раз, Колумбия – 11. Ярко и результативно, скорее всего, будет и в их личной встрече.

Как Уругвай высадил Бразилию:
Бразилия с позорной игрой вылетела с Копы! А так бить пенальти — преступление. Видео
Бразилия с позорной игрой вылетела с Копы! А так бить пенальти — преступление. Видео

🎾 15:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Уимблдон, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: пробьётся ли Рыбакина в третий финал ТБШ?

Елена Рыбакина играла дважды играла в финалах ТБШ — на Уимблдоне-2022 (победа) и Australian Open — 2023. И вот теперь представительница Казахстана поспорит в полуфинале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой за свой третий выход в решающий матч. Ранее теннисистки встречались дважды, и оба раза сильнее была чешка — в Мельбурне-2021 и Остраве-2022. Победительница нового матча сразится в финале с кем-то из пары Донна Векич — Ясмин Паолини.

Победительница Уимблдона-2022 стремится повторить свой успех:
Рыбакина одолела украинку на Уимблдоне. В полуфинале Елена сыграет с другой чемпионкой ТБШ
Рыбакина одолела украинку на Уимблдоне. В полуфинале Елена сыграет с другой чемпионкой ТБШ
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