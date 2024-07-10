Топ-матчи четверга: битва Уругвай — Колумбия на Кубке Америки, Летняя лига НБА и Уимблдон

Спортивное 11 июля: как проявит себя Бронни Джеймс, выйдут ли Суарес и Ко на Аргентину и кто попадёт в женский финал на ТБШ?!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит», НБА, Летняя лига

Интрига: Бронни Джеймс сыграет лучше, чем в своём дебютном матче за «Лейкерс»?

Бронни Джеймс дебютировал за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА. В матче с «Сакраменто Кингз» сын Леброна Джеймса набрал четыре очка, два подбора и две передачи. «Озёрники» уступили «королям», а в следующей игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Бронни и вовсе не появился на паркете, команда сослалась на небольшое повреждение. По информации СМИ, Джеймс-младший должен сыграть с «Майами Хит». Удастся ли преемнику Короля улучшить свои показатели во второй игре в форме «Лейкерс»?

⚽️ 3:00: Уругвай — Колумбия, Кубок Америки, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто поборется в финале с Аргентиной?

Что колумбийцы, что уругвайцы проводят блестящий турнир. Первые опередили в группе Бразилию и Коста-Рику, вторые – Панаму и США. Ну а в четвертьфинале уже уругвайцы высадили бразильцев, а колумбийцы – панамцев. Более того, Хамес и его друзья откровенно поиздевались над соперником и угостили его пятью безответными мячами. Жаль только, что в финале места всего два. И одно уже за Аргентиной. Уругвайцы лишились Рональда Араухо (травма) и Наитана Нандеса (дисквалификация), и это их заметно ослабит. Но у них хватает и других топов. За четыре матча на Копе Уругвай забил девять раз, Колумбия – 11. Ярко и результативно, скорее всего, будет и в их личной встрече.

🎾 15:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Уимблдон, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рыбакина в третий финал ТБШ?

Елена Рыбакина играла дважды играла в финалах ТБШ — на Уимблдоне-2022 (победа) и Australian Open — 2023. И вот теперь представительница Казахстана поспорит в полуфинале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой за свой третий выход в решающий матч. Ранее теннисистки встречались дважды, и оба раза сильнее была чешка — в Мельбурне-2021 и Остраве-2022. Победительница нового матча сразится в финале с кем-то из пары Донна Векич — Ясмин Паолини.