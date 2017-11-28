Радимов предложил Глушакову заключить пари на то, чья команда окажется выше

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов предложил полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову заключить пари. Сделал это Радимов после матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Зенит» 3:1.

По окончании игры капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил Радимова с днём рождения в «Инстаграме», а экс-хавбек отреагировал на это, оставив комментарий под постом.

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днём рождения (тонко) чувство юмора отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается! Пари — по итогам чемпионата, кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», — предложил Радимов.