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Радимов предложил Глушакову заключить пари на то, чья команда окажется выше

Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов предложил полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову заключить пари. Сделал это Радимов после матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Зенит» 3:1.

По окончании игры капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил Радимова с днём рождения в «Инстаграме», а экс-хавбек отреагировал на это, оставив комментарий под постом.

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днём рождения (тонко) чувство юмора отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается! Пари — по итогам чемпионата, кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», — предложил Радимов.

Глушаков: с днём рождения! Приезжайте ещё!
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