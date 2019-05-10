«Локомотив» — «Рубин»: объявлены стартовые составы

«Локомотив» и «Рубин» объявили стартовые составы на очный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут Алексей Ширяев и Андрей Веретешкин. Резервный арбитр: Сергей Иванов.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает 2-е место, имея в активе 49 очков. «Рубин» располагается на 10-м месте с 35 очками.