«Тун» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 августа в 20:00

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Арена Тун» в Туне (Швейцария) состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.
Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с «Брондбю» или «Брагой». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги Европы можно ознакомиться здесь.
- 8 августа 2019
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