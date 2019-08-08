«Тун» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 августа в 20:00

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Арена Тун» в Туне (Швейцария) состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Ответный матч «Спартака» с «Туном» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с «Брондбю» или «Брагой». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

«Тун» — «Спартак». Прогноз: швейцарцы помнут красно-белый пиджак «Спартак» стабильно пропускает по два на выезде, а «Тун» — это как раз уровень «Тамбова».