«Ливерпуль» может купить Мбаппе, Каррера ответил Глушакову. Главные новости дня

«Ливерпуль» может купить Килиана Мбаппе, Массимо Каррера ответил Денису Глушакову, «Реал» готовит две громкие сделки и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд являются главными трансферными целями «Реала».
2. Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей Московской станции скорой помощи.
3. Дмитрий Хохлов ответил Максимилиану Филиппу, обвинившему его в грубости по отношению к игрокам «Динамо».
4. Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open.
5. Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг».
6. Каррера — о словах Глушакова: на что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание.
7. Четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей.
8. «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции.
9. Марат Сафин — о карантине: думаю, людей готовят к чипизации.
10. «Ливерпуль» может купить Килиана Мбаппе в случае ухода Садио Мане.
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