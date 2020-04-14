«Ливерпуль» может купить Мбаппе, Каррера ответил Глушакову. Главные новости дня

«Ливерпуль» может купить Килиана Мбаппе, Массимо Каррера ответил Денису Глушакову, «Реал» готовит две громкие сделки и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд являются главными трансферными целями «Реала».

2. Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей Московской станции скорой помощи.

3. Дмитрий Хохлов ответил Максимилиану Филиппу, обвинившему его в грубости по отношению к игрокам «Динамо».

4. Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open.

5. Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг».

6. Каррера — о словах Глушакова: на что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание.

7. Четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей.

8. «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции.

9. Марат Сафин — о карантине: думаю, людей готовят к чипизации.

10. «Ливерпуль» может купить Килиана Мбаппе в случае ухода Садио Мане.