Ла Лигу могут возобновить с 8 июня, игрок сборной Франции продал медаль. Главное к утру

Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс., правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня, Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс., «Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс.
2. Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня.
3. Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс.
4. «Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности.
5. В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус.
6. Директор «Ролан Гаррос» не исключил, что турнир пройдёт при пустых трибунах.
7. Союз биатлонистов России назвал лучших стрелков сезона-2019/2020.
8. «Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроков.
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