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Ла Лигу могут возобновить с 8 июня, игрок сборной Франции продал медаль. Главное к утру

Ла Лигу могут возобновить с 8 июня, игрок сборной Франции продал медаль. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс., правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня, Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс., «Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс.

2. Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня.

3. Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс.

4. «Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности.

5. В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус.

6. Директор «Ролан Гаррос» не исключил, что турнир пройдёт при пустых трибунах.

7. Союз биатлонистов России назвал лучших стрелков сезона-2019/2020.

8. «Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроков.

Возможный формат возобновления НХЛ, у Кадырова подозревают коронавирус. Главное к утру
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