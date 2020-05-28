Депутат Госдумы выступила против возобновления РПЛ, у Овечкина родился сын. Главное к утру

Депутат от КПРФ потребовала запретить возобновление Российской Премьер-Лиги, у Александра Овечкина родился второй сын, КХЛ назвала дату начала следующего сезона, российский боец UFC проведёт бой за титул в легчайшем весе и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
2. В семье игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пополнение — родился второй сын. Его назвали Ильёй.
3. КХЛ определилась с датой начала сезона-2020/2021.
4. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями.
5. Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял после поражения от Тайсона Фьюри.
6. Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону.
7. В «Уфе» подтвердили переговоры с австрийскими и арабскими компаниями.
8. Российский боец UFC Пётр Ян подерётся с Жозе Алду за вакантный пояс в легчайшем весе.
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