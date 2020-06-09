Хёведес покинул «Локомотив», Иванович может уйти из «Зенита». Главные новости к утру

Хёведес покинул «Локомотив», Неймар хочет вернуться в «Барселону», Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. РФС хочет отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ.

2. Бранислав Иванович может покинуть «Зенит» по окончании сезона.

3. Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории.

4. «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Бенедиктом Хёведесом.

5. В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА.

6. Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону».

7. Месси занял 22-е место в рейтинге самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — 70-е.

8. Мейвезер вызвал Макгрегора на матч-реванш.

9. Овечкин и другие игроки «Вашингтона» поддержали акцию «Жизни чёрных важны»