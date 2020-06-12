Возобновление чемпионата Испании и громкий обмен в КХЛ. Главное к утру

Чемпионат Испании возобновился матчем между «Севильей» и «Бетисом», в КХЛ состоялся трёхсторонний обмен, Sony продемонстировала PS 5, а УЕФА принял решение о доигровке еврокубкового сезона — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» обыграла «Бетис» со счётом 2:0.

2. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин стал частью крупного обмена между СКА, «Трактором» и «Металлургом».

3. Sony показала дизайн PlayStation 5.



4. «Спартак» интересуется двумя бразильскими защитниками.



5. Коби Брайант посмертно награждён премией «Эмми».



6. УЕФА принял решение о доигровке еврокубков. ЛЧ – в Португалии, ЛЕ – в Германии.



7. Юрий Сёмин и Василий Уткин попали в список личностей, вдохновляющих россиян. Владимир Путин — на первом месте.



8. «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Посмотрите на его фото — это уже взрослый человек». Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.



9. Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века.