Гончаренко хочет уйти из ЦСКА, матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён. Главное к утру

Виктор Гончаренко может уйти из ЦСКА, матч Рублёва и Джоковича отменён из-за коронавируса, «Краснодар» согласился перенести игру с «Динамо» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус.

2. Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля.

3. Генсек РФС: неодинаковое отношение к регламенту привело к столкновению 2 клубов с COVID-19.

4. Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона.

5. В РФС проверят скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма.

6. «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями.

7. Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор завершил карьеру.

8. «Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон».

9. «Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону».