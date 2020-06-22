Гончаренко хочет уйти из ЦСКА, матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён. Главное к утру

Виктор Гончаренко может уйти из ЦСКА, матч Рублёва и Джоковича отменён из-за коронавируса, «Краснодар» согласился перенести игру с «Динамо» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус.
2. Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля.
3. Генсек РФС: неодинаковое отношение к регламенту привело к столкновению 2 клубов с COVID-19.
4. Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона.
5. В РФС проверят скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма.
6. «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями.
7. Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор завершил карьеру.
8. «Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон».
- 22 июня 2020
-
09:47
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
08:46
-
08:27
-
07:16
-
05:37
-
05:21
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
03:57
-
03:40
-
03:11
-
02:35
-
02:22
-
01:43
-
01:13
-
00:55
-
00:55
-
00:40
-
00:38
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
- 21 июня 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:09
-
23:05
-
22:51
-
22:33