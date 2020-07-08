Уход Цорна из «Спартака» и камбэк «Милана» в матче с «Ювентусом». Главное к утру

Кадровые изменения в «Спартаке», поражение «Ювентуса» в матче с «Миланом», удалённый пост Макгрегора из «Твиттера» и возможный трансфер аргентинского нападающего в ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с должности генерального директора.
2. «Милан» обыграл «Ювентус» в матче Серии А, уступая в счёте — 0:2.
3. Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье о бое с Хабибом Нурмагомедовым, а потом удалил пост.
4. ЦСКА готов выкупить 90% прав на нападающего Адольфо Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости.
5. Медведев — о Дзюбе и Азмуне: возможно, Артём намекал, что будет со «Спартаком» в Кубке.
6. «Ростов» объявил о переходе северомакедонского форварда Тошевски.
7. Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на первый сбор при Ларионове.
8. «Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Атлетико».
- 8 июля 2020
-
08:52
-
08:30
-
06:39
-
06:24
-
06:04
-
05:39
-
05:22
-
04:40
-
03:30
-
02:45
-
02:30
-
02:14
-
01:57
-
01:40
-
01:20
-
00:55
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:13
-
00:13
-
00:02
- 7 июля 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:14
-
23:13
-
22:54
-
22:36
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56