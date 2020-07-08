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Уход Цорна из «Спартака» и камбэк «Милана» в матче с «Ювентусом». Главное к утру

Уход Цорна из «Спартака» и камбэк «Милана» в матче с «Ювентусом». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Кадровые изменения в «Спартаке», поражение «Ювентуса» в матче с «Миланом», удалённый пост Макгрегора из «Твиттера» и возможный трансфер аргентинского нападающего в ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с должности генерального директора.

2. «Милан» обыграл «Ювентус» в матче Серии А, уступая в счёте — 0:2.

3. Конор Макгрегор отреагировал на слова Дастина Порье о бое с Хабибом Нурмагомедовым, а потом удалил пост.

4. ЦСКА готов выкупить 90% прав на нападающего Адольфо Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости.

5. Медведев — о Дзюбе и Азмуне: возможно, Артём намекал, что будет со «Спартаком» в Кубке.

6. «Ростов» объявил о переходе северомакедонского форварда Тошевски.

7. Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на первый сбор при Ларионове.

8. «Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Атлетико».

Цорн может покинуть «Спартак», сезон НХЛ возобновится 1 августа. Главные новости к утру
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